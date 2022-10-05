عربي
https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-الزراعة-الروسي-صفقة-الحبوب-فاقمت-أزمة-الغذاء-في-الدول-الفقيرة-1068655200.html
وزير الزراعة الروسي: صفقة الحبوب فاقمت أزمة الغذاء في الدول الفقيرة
وزير الزراعة الروسي: صفقة الحبوب فاقمت أزمة الغذاء في الدول الفقيرة
كشف وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستزيد من أسطولها البحري لنقل المنتجات الزراعية حتى لا تعتمد على الناقلات الأجنبية. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T14:01+0000
2022-10-05T14:01+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104414/12/1044141205_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_55d1734346eba6ac9cd08097bf593499.jpg
وقال باتروشيف للصحفيين على هامش معرض الصناعات الزراعية الرابع عشر في جميع أنحاء روسيا "الخريف الذهبي 2022": "بالإضافة إلى ذلك، ونيابة عن الرئيس، يتم العمل على مسألة الحصول على سفن مستعملة في السوق الدولية، وفي المستقبل سنزيد أسطولنا حتى لا نعتمد على شركات النقل الأجنبية".كما شدد باتروشيف على أن أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها المصدرون الروس اليوم هو الخدمات اللوجستية.كما أشار باتروشيف إلى أنه "على الرغم من انخفاض معين في وتيرة التجارة الخارجية بسبب ضغوط العقوبات، فإن روسيا تواصل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الشركاء الدوليين".وتابع باتروشيف: "نعمل الآن بنشاط على استعادة مؤشراتنا، وبشكل أساسي توفير الغذاء لدول إفريقيا والشرق الأوسط".وكشف باتروشيف أن منتجي البذور الأجانب يحاولون العودة لروسيا، بما في ذلك من خلال الواردات الموازية، من أجل مواصلة العمل في البلاد.وأضاف باتروشيف أيضًا أنه من أجل الحصول على أفضل النتائج، من الضروري استخدام أجود التقنيات في القطاع الزراعي.ونوه باتروشيف إلى أن اتفاقية الغذاء (الموقعة في إسطنبول) لم تفشل في حل مشاكل البلدان المحتاجة فحسب، بل أدت إلى تفاقمها إلى حد ما، فإذا اشتروا في وقت سابق المنتجات الأوكرانية، فإن السفن التي تحملها الآن تذهب إلى بلدان أخرى.وأضاف: "أحجام عمليات التسليم بحد ذاتها ضئيلة ولا يمكن أن يكون لها تأثير ملحوظ على الوضع في العالم".وختم: "على الرغم من بعض التباطؤ في التجارة الخارجية بسبب ضغوط العقوبات، فإن روسيا تواصل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الشركاء الدوليين".
https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-روسيا-ستبيع-حبوبها-لكنها-تريدها-أن-تصل-إلى-أفقر-الدول-1067840975.html
https://sputnikarabic.ae/20220823/وزير-الخارجية-التركي-هناك-دول-غربية-تعرقل-اتفاقية-الغذاء-1066752036.html
https://sputnikarabic.ae/20220818/زيلينسكي-يناقس-مع-غوتيريش-وأردوغان-ملف-زابوروجيه-واتفاقية-الغذاء-1066579366.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104414/12/1044141205_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ac61374eb34dc4be6053828788dc3845.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

وزير الزراعة الروسي: صفقة الحبوب فاقمت أزمة الغذاء في الدول الفقيرة

14:01 GMT 05.10.2022
© Photo / Ministry of Agriculture of the Russian Federationأعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف
أعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Photo / Ministry of Agriculture of the Russian Federation
تابعنا عبرTelegram
كشف وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستزيد من أسطولها البحري لنقل المنتجات الزراعية حتى لا تعتمد على الناقلات الأجنبية.
وقال باتروشيف للصحفيين على هامش معرض الصناعات الزراعية الرابع عشر في جميع أنحاء روسيا "الخريف الذهبي 2022": "بالإضافة إلى ذلك، ونيابة عن الرئيس، يتم العمل على مسألة الحصول على سفن مستعملة في السوق الدولية، وفي المستقبل سنزيد أسطولنا حتى لا نعتمد على شركات النقل الأجنبية".
كما شدد باتروشيف على أن أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها المصدرون الروس اليوم هو الخدمات اللوجستية.
من بين العوائق الرئيسية التي يواجهها المصدرون لدينا اليوم الخدمات اللوجستية، وعلى وجه الخصوص نقل المنتجات، والآن نعمل بنشاط على إقامة اتصالات مع أصحاب السفن الواعين لنقل الحبوب الروسية، وبشكل عام، نعمل على استعادة النظام بشكل تدريجي.
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
بوتين: روسيا ستبيع حبوبها لكنها تريدها أن تصل إلى أفقر الدول
16 سبتمبر, 16:18 GMT
كما أشار باتروشيف إلى أنه "على الرغم من انخفاض معين في وتيرة التجارة الخارجية بسبب ضغوط العقوبات، فإن روسيا تواصل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الشركاء الدوليين".
وتابع باتروشيف: "نعمل الآن بنشاط على استعادة مؤشراتنا، وبشكل أساسي توفير الغذاء لدول إفريقيا والشرق الأوسط".
وكشف باتروشيف أن منتجي البذور الأجانب يحاولون العودة لروسيا، بما في ذلك من خلال الواردات الموازية، من أجل مواصلة العمل في البلاد.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
وزير الخارجية التركي: هناك دول غربية تعرقل "اتفاقية الغذاء"
23 أغسطس, 09:15 GMT
هذا العام، غادر عدد من الشركات الأجنبية سوقنا والآن يحاولون العودة، بما في ذلك من خلال الواردات الموازية، من أجل مواصلة العمل في روسيا.
وأضاف باتروشيف أيضًا أنه من أجل الحصول على أفضل النتائج، من الضروري استخدام أجود التقنيات في القطاع الزراعي.
ونوه باتروشيف إلى أن اتفاقية الغذاء (الموقعة في إسطنبول) لم تفشل في حل مشاكل البلدان المحتاجة فحسب، بل أدت إلى تفاقمها إلى حد ما، فإذا اشتروا في وقت سابق المنتجات الأوكرانية، فإن السفن التي تحملها الآن تذهب إلى بلدان أخرى.
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
زيلينسكي يناقش مع غوتيريش ملف زابوروجيه و"اتفاقية الغذاء"
18 أغسطس, 13:38 GMT

بالنسبة لصفقة الحبوب، فلسوء الحظ لم تفشل بحل مشاكل الدول المحتاجة فحسب، بل أدت إلى تفاقمها بشكل ما، نرى إلى أين تتجه السفن القادمة من أوكرانيا، على سبيل المثال، إيطاليا وإسبانيا وهولندا، وليس على الإطلاق الدول التي لديها بالفعل حاجة ماسة للغذاء واشترت المنتجات الأوكرانية بشكل تقليدي من قبل.

وأضاف: "أحجام عمليات التسليم بحد ذاتها ضئيلة ولا يمكن أن يكون لها تأثير ملحوظ على الوضع في العالم".
وختم: "على الرغم من بعض التباطؤ في التجارة الخارجية بسبب ضغوط العقوبات، فإن روسيا تواصل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الشركاء الدوليين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала