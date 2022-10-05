https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-الزراعة-الروسي-صفقة-الحبوب-فاقمت-أزمة-الغذاء-في-الدول-الفقيرة-1068655200.html

وزير الزراعة الروسي: صفقة الحبوب فاقمت أزمة الغذاء في الدول الفقيرة

وزير الزراعة الروسي: صفقة الحبوب فاقمت أزمة الغذاء في الدول الفقيرة

كشف وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستزيد من أسطولها البحري لنقل المنتجات الزراعية حتى لا تعتمد على الناقلات الأجنبية. 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T14:01+0000

2022-10-05T14:01+0000

2022-10-05T14:01+0000

روسيا

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وقال باتروشيف للصحفيين على هامش معرض الصناعات الزراعية الرابع عشر في جميع أنحاء روسيا "الخريف الذهبي 2022": "بالإضافة إلى ذلك، ونيابة عن الرئيس، يتم العمل على مسألة الحصول على سفن مستعملة في السوق الدولية، وفي المستقبل سنزيد أسطولنا حتى لا نعتمد على شركات النقل الأجنبية".كما شدد باتروشيف على أن أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها المصدرون الروس اليوم هو الخدمات اللوجستية.كما أشار باتروشيف إلى أنه "على الرغم من انخفاض معين في وتيرة التجارة الخارجية بسبب ضغوط العقوبات، فإن روسيا تواصل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الشركاء الدوليين".وتابع باتروشيف: "نعمل الآن بنشاط على استعادة مؤشراتنا، وبشكل أساسي توفير الغذاء لدول إفريقيا والشرق الأوسط".وكشف باتروشيف أن منتجي البذور الأجانب يحاولون العودة لروسيا، بما في ذلك من خلال الواردات الموازية، من أجل مواصلة العمل في البلاد.وأضاف باتروشيف أيضًا أنه من أجل الحصول على أفضل النتائج، من الضروري استخدام أجود التقنيات في القطاع الزراعي.ونوه باتروشيف إلى أن اتفاقية الغذاء (الموقعة في إسطنبول) لم تفشل في حل مشاكل البلدان المحتاجة فحسب، بل أدت إلى تفاقمها إلى حد ما، فإذا اشتروا في وقت سابق المنتجات الأوكرانية، فإن السفن التي تحملها الآن تذهب إلى بلدان أخرى.وأضاف: "أحجام عمليات التسليم بحد ذاتها ضئيلة ولا يمكن أن يكون لها تأثير ملحوظ على الوضع في العالم".وختم: "على الرغم من بعض التباطؤ في التجارة الخارجية بسبب ضغوط العقوبات، فإن روسيا تواصل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الشركاء الدوليين".

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