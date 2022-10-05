https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-المغرب-يسعى-إلى-رفع-حجم-مبادلاته-مع-السعودية-إلى-5-مليارات-دولار-1068641411.html

وزير: المغرب يسعى إلى رفع حجم مبادلاته مع السعودية إلى 5 مليارات دولار

وزير: المغرب يسعى إلى رفع حجم مبادلاته مع السعودية إلى 5 مليارات دولار

قال وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، إن المغرب يستهدف رفع حجم مبادلاته مع المملكة العربية السعودية إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T10:23+0000

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جاء ذلك في معرض حديثه خلال المنتدى الاقتصادي المغربي – السعودي، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد الغرف السعودية، أمس الثلاثاء.وأشار الوزير إلى أن الحجم الحالي للمبادلات، الذي يبلغ حوالي 1,7 مليار دولار "متواضع جدا" بالنظر إلى الإمكانات والفرص الكبيرة التي تتوفر لدى البلدين.كما دعا إلى تعبئة شاملة من أجل تعزيز هذه العلاقة بشكل أكبر، محيلا في هذا الصدد على بنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة والذي يتيح فرصا كبرى للمستثمرين عبر 370 مشروعا صناعيا.

https://sputnikarabic.ae/20220616/المغرب-العلاقات-مع-السعودية-لا-مثيل-لها-وقائمة-على-التضامن-1063709744.html

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