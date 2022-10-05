عربي
https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-المغرب-يسعى-إلى-رفع-حجم-مبادلاته-مع-السعودية-إلى-5-مليارات-دولار-1068641411.html
وزير: المغرب يسعى إلى رفع حجم مبادلاته مع السعودية إلى 5 مليارات دولار
وزير: المغرب يسعى إلى رفع حجم مبادلاته مع السعودية إلى 5 مليارات دولار
قال وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، إن المغرب يستهدف رفع حجم مبادلاته مع المملكة العربية السعودية إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T10:23+0000
2022-10-05T10:23+0000
أخبار المغرب اليوم
السعودية
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101342/24/1013422427_0:563:4552:3124_1920x0_80_0_0_1cb256b4890d94254a47b22869afac1c.jpg
جاء ذلك في معرض حديثه خلال المنتدى الاقتصادي المغربي – السعودي، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد الغرف السعودية، أمس الثلاثاء.وأشار الوزير إلى أن الحجم الحالي للمبادلات، الذي يبلغ حوالي 1,7 مليار دولار "متواضع جدا" بالنظر إلى الإمكانات والفرص الكبيرة التي تتوفر لدى البلدين.كما دعا إلى تعبئة شاملة من أجل تعزيز هذه العلاقة بشكل أكبر، محيلا في هذا الصدد على بنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة والذي يتيح فرصا كبرى للمستثمرين عبر 370 مشروعا صناعيا.
https://sputnikarabic.ae/20220616/المغرب-العلاقات-مع-السعودية-لا-مثيل-لها-وقائمة-على-التضامن-1063709744.html
أخبار المغرب اليوم
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101342/24/1013422427_270:0:4435:3124_1920x0_80_0_0_02ad889336964006c7e80829fb3d5637.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, السعودية, اقتصاد
أخبار المغرب اليوم, السعودية, اقتصاد

وزير: المغرب يسعى إلى رفع حجم مبادلاته مع السعودية إلى 5 مليارات دولار

10:23 GMT 05.10.2022
© AP Photo / Mohammad Hannonعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Mohammad Hannon
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، إن المغرب يستهدف رفع حجم مبادلاته مع المملكة العربية السعودية إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
جاء ذلك في معرض حديثه خلال المنتدى الاقتصادي المغربي – السعودي، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد الغرف السعودية، أمس الثلاثاء.
وأشار الوزير إلى أن الحجم الحالي للمبادلات، الذي يبلغ حوالي 1,7 مليار دولار "متواضع جدا" بالنظر إلى الإمكانات والفرص الكبيرة التي تتوفر لدى البلدين.
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
المغرب: العلاقات مع السعودية لا مثيل لها وقائمة على التضامن
16 يونيو, 12:27 GMT

وأوضح مزور أن طموح رفع حجم المبادلات إلى 5 مليارات دولار في المتناول، مشيرا إلى وجود فرص متنوعة للاستثمار في كلا البلدين، من شأنها أن تفتح المجال أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

كما دعا إلى تعبئة شاملة من أجل تعزيز هذه العلاقة بشكل أكبر، محيلا في هذا الصدد على بنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة والذي يتيح فرصا كبرى للمستثمرين عبر 370 مشروعا صناعيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала