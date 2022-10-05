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https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-النفط-العراقي-صادراتنا-لن-تتأثر-بقرار-أوبك-خفض-الإنتاج-1068672637.html
وزير النفط العراقي: صادراتنا لن تتأثر بقرار "أوبك+" خفض الإنتاج
وزير النفط العراقي: صادراتنا لن تتأثر بقرار "أوبك+" خفض الإنتاج
قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن صادرات بلاده لن تتأثر بخفض الإنتاج النفطي الذي قررته مجموعة أوبك+، "نتيجة إدارة الاستهلاك الداخلي". 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T21:05+0000
2022-10-05T21:05+0000
العراق
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جاء ذلك في بيان للوزارة، مساء اليوم الأربعاء، نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وافقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف مصدري النفط العالمي "أوبك +"، على خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يوميا استجابة لتراجع الأسعار.وأكد عبد الجبار "حرص الدول المنتجة في منظمة أوبك والمتحالفين معها من خارج المنظمة على تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب".واعتبر أن قرار "أوبك+" يهدف إلى تحقيق "مزيد من الاستقرار والثبات على المدى البعيد".وأشار إلى "المكاسب التي حققتها مجموعة أوبك بلس (أوبك+) في الوصول إلى استقرار وتوازن لأسواق النفط، والمحافظة عليه، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على اقتصاديات الدول المنتجة ومنها العراق".وشدد وزير النفط العراقي على أن قرار خفظ الإنتاج جاء "منسجماً مع السياسة الحكيمة التي انتهجتها أوبك بلس خلال السنوات الماضية والمتمثلة في (الاستباقية) في الإجراءات الاحترازية لمواجهة تقلبات السوق النفطية".وبحسب عبد الجبار، فإن القرار "يهدف إلى حماية أسواق النفط من الآثار السلبية نتيجة الظروف والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية، والمحافظة على مستوى إنتاجه المرجعي الذي حدد باتفاق الدول الأعضاء في شهر يوليو (تموز) 2021".وأكد أن صادرات العراق "لن تتاثر بهذا الخفض، نتيجة إدارة الاستهلاك الداخلي وبما ينسجم مع قرار خفض الإنتاج، حفاظاً على القدرات التصديرية الحالية".وختم وزير النفط العراقي بالقول "نأمل في أن يعود هذا القرار بمزيد من الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية، وللاقتصاد الوطني".ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قالت وزارة النفط العراقية إن صادرات العراق من الخام بلغت 3.292 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول المنصرم، بإيرادات بلغت 8.7 مليار دولار أمريكي.وبلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام خلال الشهر ذاته، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق 96 مليونًا و445 ألفًا و421 برميلًا، ومن حقول كركوك عبر ميناء جيهان، نحو مليونين و169 ألفًا و180 برميلا.
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العراق, أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم

وزير النفط العراقي: صادراتنا لن تتأثر بقرار "أوبك+" خفض الإنتاج

21:05 GMT 05.10.2022
© Sputnik . ulia troeitskaوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Sputnik . ulia troeitska
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قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن صادرات بلاده لن تتأثر بخفض الإنتاج النفطي الذي قررته مجموعة أوبك+، "نتيجة إدارة الاستهلاك الداخلي".
جاء ذلك في بيان للوزارة، مساء اليوم الأربعاء، نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وافقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف مصدري النفط العالمي "أوبك +"، على خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يوميا استجابة لتراجع الأسعار.
وأكد عبد الجبار "حرص الدول المنتجة في منظمة أوبك والمتحالفين معها من خارج المنظمة على تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب".
واعتبر أن قرار "أوبك+" يهدف إلى تحقيق "مزيد من الاستقرار والثبات على المدى البعيد".
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وأشار إلى "المكاسب التي حققتها مجموعة أوبك بلس (أوبك+) في الوصول إلى استقرار وتوازن لأسواق النفط، والمحافظة عليه، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على اقتصاديات الدول المنتجة ومنها العراق".
وشدد وزير النفط العراقي على أن قرار خفظ الإنتاج جاء "منسجماً مع السياسة الحكيمة التي انتهجتها أوبك بلس خلال السنوات الماضية والمتمثلة في (الاستباقية) في الإجراءات الاحترازية لمواجهة تقلبات السوق النفطية".
وبحسب عبد الجبار، فإن القرار "يهدف إلى حماية أسواق النفط من الآثار السلبية نتيجة الظروف والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية، والمحافظة على مستوى إنتاجه المرجعي الذي حدد باتفاق الدول الأعضاء في شهر يوليو (تموز) 2021".
وأكد أن صادرات العراق "لن تتاثر بهذا الخفض، نتيجة إدارة الاستهلاك الداخلي وبما ينسجم مع قرار خفض الإنتاج، حفاظاً على القدرات التصديرية الحالية".
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وختم وزير النفط العراقي بالقول "نأمل في أن يعود هذا القرار بمزيد من الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية، وللاقتصاد الوطني".
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قالت وزارة النفط العراقية إن صادرات العراق من الخام بلغت 3.292 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول المنصرم، بإيرادات بلغت 8.7 مليار دولار أمريكي.
وبلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام خلال الشهر ذاته، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق 96 مليونًا و445 ألفًا و421 برميلًا، ومن حقول كركوك عبر ميناء جيهان، نحو مليونين و169 ألفًا و180 برميلا.
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