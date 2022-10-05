https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-النفط-في-حكومة-الوحدة-الليبية-لـسبوتنيك-قرار-أوبك-خفض-إنتاج-النفط-فني-ومبني-على-دراسات-1068669906.html

وزير النفط في حكومة الوحدة الليبية لـ"سبوتنيك": قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط "فني ومبني على دراسات"

وزير النفط في حكومة الوحدة الليبية لـ"سبوتنيك": قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط "فني ومبني على دراسات"

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، إن قرار مجموعة "أوبك+" حول خفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميا، قرار "فني ومبني على... 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T19:01+0000

2022-10-05T19:01+0000

2022-10-05T19:01+0000

جو بايدن

أسعار النفط اليوم

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بنغازي - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريح لسبوتنيك ردا على سؤال حول قرار مجموعة "أوبك+" حول خفض إنتاج النفط.وقال عون: "القرار من وجهة نظري قرار فني يتعلق بوضع السوق والتوقعات وأوبك بحكم وجودها لأكثر من ستين سنة فقد اكتسبت خبرة كبيرة وهي تتعامل بمهنية مع وضع السوق خاصة أنها اتخذت قرارا مشابها في سنة 2020 أدى إلى توازن السوق".وأضاف في معرض تعليقه على موقف الولايات المتحدة الرافض للقرار: "هذا موقف خاص بأمريكا وكل دولة لها ظروف خاصة بها وتتعامل حسب مصالحها الحيوية وما تراه يخدم مصالحها، ولكن القرار فني ومبني على دراسة وتوقعات ومهنية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اعتبر البيت الأبيض أن قرار "أوبك +"، بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، من على متن طائرة الرئاسة: "من الواضح أن أوبك + تنحاز إلى روسيا بإعلان اليوم".وقبل ذلك بوقت قصير، عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا، واعتبر أن القرار "قصير النظر".ووافقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، رسميا، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، بعد توصية اللجنة الوزارية الصادرة في وقت سابق من اليوم.يعد هذا أكبر تخفيض للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها منذ عام 2020 عندما انهارت الأسعار إلى مستويات تاريخية في خضم جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، يعتقد أن تأثيره سيكون أقل مما يوحي به الرقم الكبير.

https://sputnikarabic.ae/20221005/بايدن-يشعر-بـخيبة-أمل-بعد-قرار-أوبك-بخفض-إنتاج-النفط-ويعتبره-قصير-النظر-1068666670.html

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جو بايدن, أسعار النفط اليوم