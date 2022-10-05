عربي
https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-سعودي-يعلق-على-مزاعم-حول-استخدام-أوبك-النفط-كسلاح-1068664846.html
وزير سعودي يعلق على مزاعم حول "استخدام أوبك النفط كسلاح"
وزير سعودي يعلق على مزاعم حول "استخدام أوبك النفط كسلاح"
طلب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ردا على سؤال حول "استخدام النفط كسلاح"، تفسيرا "لمكان العمل العدائي بالضبط". 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T15:55+0000
2022-10-05T15:55+0000
اقتصاد
أوبك
تخفيض
إنتاج النفط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063165145_0:271:3017:1968_1920x0_80_0_0_13d9cb6219bbfd1ae3dda4fc3e88dea0.jpg
وقال وزير الطاقة السعودي ردا على مسألة ما إذا كانت "أوبك" تستخدم النفط كسلاح، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع "أبوبك بلوس"، اليوم الأربعاء: "سؤال استفزازي... أرني بالضبط أين يقع العمل العدواني".في غضون ذلك، وافقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، اليوم الأربعاء، رسميا، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، بعد توصية اللجنة الوزارية الصادرة في وقت سابق من اليوم.في وقت سابق اليوم، أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف مصدري النفط العالمي "أوبك +"، والتي تضم وزراء الدول المنتجة البارزة، على خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يوميا استجابة لتراجع الأسعار.يعد هذا أكبر تخفيض للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها منذ عام 2020 عندما انهارت الأسعار إلى مستويات تاريخية في خضم جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، يعتقد أن تأثيره سيكون أقل مما يوحي به الرقم الكبير.ويرجع محللون التأثير المحدود المتوقع إلى حقيقة أن العديد من الدول الأعضاء تضخ بالفعل أقل بكثير من حصصها الإنتاجية المقررة، مما يعني أنها ستكون بالفعل ملتزمة بحدودها الجديدة دون الحاجة إلى خفض فعلي في الإنتاج.
https://sputnikarabic.ae/20221005/دول-أوبك--توافق-رسميا-على-أكبر-خفض-لإنتاج-النفط-منذ-أزمة-الجائحة-في-2020-1068660811.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063165145_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_614eb20afac86623e7ecebd8d22ec03a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أوبك, تخفيض, إنتاج النفط
اقتصاد, أوبك, تخفيض, إنتاج النفط

وزير سعودي يعلق على مزاعم حول "استخدام أوبك النفط كسلاح"

15:55 GMT 05.10.2022
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Sputnik . Максим Богодвид
تابعنا عبرTelegram
طلب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ردا على سؤال حول "استخدام النفط كسلاح"، تفسيرا "لمكان العمل العدائي بالضبط".
وقال وزير الطاقة السعودي ردا على مسألة ما إذا كانت "أوبك" تستخدم النفط كسلاح، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع "أبوبك بلوس"، اليوم الأربعاء: "سؤال استفزازي... أرني بالضبط أين يقع العمل العدواني".

وقال الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص أن التحالف لا يهدد أسواق الطاقة، مضيفا: "نحن نضمن أمن واستقرار أسواق الطاقة. كل شيء له ثمنه وأمن الطاقة له ثمنه".

في غضون ذلك، وافقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، اليوم الأربعاء، رسميا، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، بعد توصية اللجنة الوزارية الصادرة في وقت سابق من اليوم.
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
"أوبك +" تقر أكبر خفض لإنتاج النفط منذ أزمة الجائحة في 2020 ورغم تحذيرات أمريكية
14:38 GMT
في وقت سابق اليوم، أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف مصدري النفط العالمي "أوبك +"، والتي تضم وزراء الدول المنتجة البارزة، على خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يوميا استجابة لتراجع الأسعار.
يعد هذا أكبر تخفيض للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها منذ عام 2020 عندما انهارت الأسعار إلى مستويات تاريخية في خضم جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، يعتقد أن تأثيره سيكون أقل مما يوحي به الرقم الكبير.
ويرجع محللون التأثير المحدود المتوقع إلى حقيقة أن العديد من الدول الأعضاء تضخ بالفعل أقل بكثير من حصصها الإنتاجية المقررة، مما يعني أنها ستكون بالفعل ملتزمة بحدودها الجديدة دون الحاجة إلى خفض فعلي في الإنتاج.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала