https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-سعودي-يعلق-على-مزاعم-حول-استخدام-أوبك-النفط-كسلاح-1068664846.html
وزير سعودي يعلق على مزاعم حول "استخدام أوبك النفط كسلاح"
وزير سعودي يعلق على مزاعم حول "استخدام أوبك النفط كسلاح"
طلب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ردا على سؤال حول "استخدام النفط كسلاح"، تفسيرا "لمكان العمل العدائي بالضبط". 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T15:55+0000
2022-10-05T15:55+0000
2022-10-05T15:55+0000
اقتصاد
أوبك
تخفيض
إنتاج النفط
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وقال وزير الطاقة السعودي ردا على مسألة ما إذا كانت "أوبك" تستخدم النفط كسلاح، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع "أبوبك بلوس"، اليوم الأربعاء: "سؤال استفزازي... أرني بالضبط أين يقع العمل العدواني".في غضون ذلك، وافقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، اليوم الأربعاء، رسميا، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، بعد توصية اللجنة الوزارية الصادرة في وقت سابق من اليوم.في وقت سابق اليوم، أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف مصدري النفط العالمي "أوبك +"، والتي تضم وزراء الدول المنتجة البارزة، على خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يوميا استجابة لتراجع الأسعار.يعد هذا أكبر تخفيض للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها منذ عام 2020 عندما انهارت الأسعار إلى مستويات تاريخية في خضم جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، يعتقد أن تأثيره سيكون أقل مما يوحي به الرقم الكبير.ويرجع محللون التأثير المحدود المتوقع إلى حقيقة أن العديد من الدول الأعضاء تضخ بالفعل أقل بكثير من حصصها الإنتاجية المقررة، مما يعني أنها ستكون بالفعل ملتزمة بحدودها الجديدة دون الحاجة إلى خفض فعلي في الإنتاج.
https://sputnikarabic.ae/20221005/دول-أوبك--توافق-رسميا-على-أكبر-خفض-لإنتاج-النفط-منذ-أزمة-الجائحة-في-2020-1068660811.html
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اقتصاد, أوبك, تخفيض, إنتاج النفط
اقتصاد, أوبك, تخفيض, إنتاج النفط
وزير سعودي يعلق على مزاعم حول "استخدام أوبك النفط كسلاح"
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طلب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ردا على سؤال حول "استخدام النفط كسلاح"، تفسيرا "لمكان العمل العدائي بالضبط".
وقال وزير الطاقة السعودي ردا على مسألة ما إذا كانت "أوبك" تستخدم النفط كسلاح، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع "أبوبك بلوس"، اليوم الأربعاء: "سؤال استفزازي... أرني بالضبط أين يقع العمل العدواني".
وقال الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص أن التحالف لا يهدد أسواق الطاقة، مضيفا: "نحن نضمن أمن واستقرار أسواق الطاقة. كل شيء له ثمنه وأمن الطاقة له ثمنه".
في غضون ذلك، وافقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، اليوم الأربعاء، رسميا، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، بعد توصية اللجنة الوزارية الصادرة في وقت سابق من اليوم.
في وقت سابق اليوم، أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف مصدري النفط العالمي "أوبك +"، والتي تضم وزراء الدول المنتجة البارزة، على خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يوميا
استجابة لتراجع الأسعار.
يعد هذا أكبر تخفيض للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها منذ عام 2020 عندما انهارت الأسعار إلى مستويات تاريخية في خضم جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، يعتقد أن تأثيره سيكون أقل مما يوحي به الرقم الكبير.
ويرجع محللون التأثير المحدود المتوقع إلى حقيقة أن العديد من الدول الأعضاء تضخ بالفعل أقل بكثير من حصصها الإنتاجية المقررة، مما يعني أنها ستكون بالفعل ملتزمة بحدودها الجديدة دون الحاجة إلى خفض فعلي في الإنتاج.