https://sputnikarabic.ae/20221005/-كابول-مقتل-شخصين-وإصابة-20-آخرين-بانفجار-مسجد-في-مقر-وزارة-الداخلية-الأفغانية-1068651295.html
كابول... مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بانفجار مسجد في مقر وزارة الداخلية الأفغانية
كابول... مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بانفجار مسجد في مقر وزارة الداخلية الأفغانية
قُتل شخصان وأُصيب 20 آخرون على الأقل إثر انفجار في مسجد بمقر وزارة الداخلية الأفغانية بالعاصمة كابول. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T12:58+0000
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كابول - سبوتنيك. ذكر مستشفى الطوارئ في كابول، عبر تويتر "بعد هجوم بقنبلة في مسجد بوزارة الداخلية، استقبل مركز الجراحة 20 مريضًا وتوفي اثنان عند الوصول".وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد النافع تاكور قد صرح لـ"سبوتنيك" بأن "الانفجار وقع في مسجد داخل مجمع الوزارة كان الزوار والمدنيون يؤدون الصلاة فيه"، مشيرا إلى أن "الانفجار وقع عندما كان الناس يتجمعون لأداء الصلاة".وتشهد أفغانستان مؤخرا موجة انفجارات من بينها التفجير الانتحاري الذي استهدف مدرسة غربي كابول، في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الطلاب.وكذلك في 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، قتل 46 أفغانيا في تفجير مسجد في مدينة هيرات شمال غربي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220930/ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-في-مركز-تعليمي-غربي-كابول-إلى-32-وإصابة-40-آخرين-1068426710.html
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كابول... مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بانفجار مسجد في مقر وزارة الداخلية الأفغانية
12:58 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 12:59 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
قُتل شخصان وأُصيب 20 آخرون على الأقل إثر انفجار في مسجد بمقر وزارة الداخلية الأفغانية بالعاصمة كابول.
كابول - سبوتنيك. ذكر مستشفى الطوارئ في كابول، عبر تويتر "بعد هجوم بقنبلة في مسجد بوزارة الداخلية، استقبل مركز الجراحة 20 مريضًا وتوفي اثنان عند الوصول".
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد النافع تاكور قد صرح لـ"سبوتنيك" بأن "الانفجار وقع في مسجد داخل مجمع الوزارة كان الزوار والمدنيون يؤدون الصلاة فيه"، مشيرا إلى أن "الانفجار وقع عندما كان الناس يتجمعون لأداء الصلاة".
وتشهد أفغانستان مؤخرا موجة انفجارات من بينها التفجير الانتحاري الذي استهدف مدرسة غربي كابول، في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الطلاب.
وكذلك في 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، قتل 46 أفغانيا في تفجير مسجد في مدينة هيرات
شمال غربي البلاد.