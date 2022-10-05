https://sputnikarabic.ae/20221005/10-قتلى-إثر-انهيار-جليدي-في-جبال-الهيمالايا-الهندية-1068649696.html
10 قتلى إثر انهيار جليدي في جبال الهيمالايا الهندية
10 قتلى إثر انهيار جليدي في جبال الهيمالايا الهندية
لقي ما لا يقل عن 10 من متسلقي الجبال المتدربين مصرعهم، أمس الثلاثاء، بعدما جرفهم انهيار جليدي في جبال الهيمالايا شمالي الهند. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
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وذكر موقع "سي بي سي" أن رجال الإنقاذ يبحثون عن 11 آخرين في عداد المفقودين، فيما أوضح قائد شرطة ولاية أوتارانتشال، أشوك كومار، أن مجموعة من 29 شخصا تعرضت لانهيار جليدي على قمة جبلية تقع في سلسلة جبال جانجوتري بجبال جارهوال في الهيمالايا صباح الثلاثاء.وأوضح كومار أن جميع المفقودين يخضعون للتدريب في معهد لتسلق الجبال، لكن بعيدا عن موقع الانهيار الجليدي، فيما قال بوشكار سينغ دامي، كبير المسؤولين المنتخبين في ولاية أوتارانتشال، إن القوة الوطنية للاستجابة للكوارث والجيش الهندي نشرتا فرقا للمساعدة في جهود الإنقاذ، كما نشر سلاح الجو الهندي طائرتي هليكوبتر للبحث عن المفقودين.وتعتبر الانهيارات الثلجية شائعة في المناطق الجبلية في أوتارانتشال، ففي العام الماضي، أدى انفجار نهر جليدي في الولاية إلى فيضان مفاجئ خلف أكثر من 200 قتيل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
10 قتلى إثر انهيار جليدي في جبال الهيمالايا الهندية
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لقي ما لا يقل عن 10 من متسلقي الجبال المتدربين مصرعهم، أمس الثلاثاء، بعدما جرفهم انهيار جليدي في جبال الهيمالايا شمالي الهند.
وذكر موقع
"سي بي سي" أن رجال الإنقاذ يبحثون عن 11 آخرين في عداد المفقودين، فيما أوضح قائد شرطة ولاية أوتارانتشال، أشوك كومار، أن مجموعة من 29 شخصا تعرضت لانهيار جليدي على قمة جبلية تقع في سلسلة جبال جانجوتري بجبال جارهوال في الهيمالايا صباح الثلاثاء.
وأوضح كومار أن جميع المفقودين يخضعون للتدريب في معهد لتسلق الجبال، لكن بعيدا عن موقع الانهيار الجليدي، فيما قال بوشكار سينغ دامي، كبير المسؤولين المنتخبين في ولاية أوتارانتشال، إن القوة الوطنية للاستجابة للكوارث والجيش الهندي نشرتا فرقا للمساعدة في جهود الإنقاذ، كما نشر سلاح الجو الهندي طائرتي هليكوبتر للبحث عن المفقودين.
وقال وزير الدفاع راجناث سينغ إنه "يشعر بحزن عميق "من خسائر الأرواح التي تسبب بها الانهيار الجليدي، وكتب سينغ على تويتر "تعازيّ للعائلات الثكلى التي فقدت أحباءها".
وتعتبر الانهيارات الثلجية شائعة في المناطق الجبلية في أوتارانتشال، ففي العام الماضي، أدى انفجار نهر جليدي في الولاية إلى فيضان مفاجئ خلف أكثر من 200 قتيل.