https://sputnikarabic.ae/20221005/49-عاما-على-حرب-أكتوبر-قدرات-الجيش-المصري-في-2022-1068643416.html
49 عاما على حرب أكتوبر... قدرات الجيش المصري في 2022
49 عاما على حرب أكتوبر... قدرات الجيش المصري في 2022
تحتفل مصر كل عام بذكرى حرب الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، التي مكنتها من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T10:51+0000
2022-10-05T10:51+0000
2022-10-05T10:51+0000
انفوجرافيك
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وبعد 49 عاما من انطلاق الحرب بين مصر وإسرائيل في أكتوبر 1973، أصبح الجيش المصري يحتل المرتبة رقم 12 بين أضخم 142 جيشا في العالم، كما تقول إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
49 عاما على حرب أكتوبر... قدرات الجيش المصري في 2022
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تحتفل مصر كل عام بذكرى حرب الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، التي مكنتها من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء.
وبعد 49 عاما من انطلاق الحرب بين مصر وإسرائيل في أكتوبر 1973، أصبح الجيش المصري يحتل المرتبة رقم 12 بين أضخم 142 جيشا في العالم، كما تقول إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.