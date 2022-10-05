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49 عاما على حرب أكتوبر... قدرات الجيش المصري في 2022
49 عاما على حرب أكتوبر... قدرات الجيش المصري في 2022
تحتفل مصر كل عام بذكرى حرب الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، التي مكنتها من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
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وبعد 49 عاما من انطلاق الحرب بين مصر وإسرائيل في أكتوبر 1973، أصبح الجيش المصري يحتل المرتبة رقم 12 بين أضخم 142 جيشا في العالم، كما تقول إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

49 عاما على حرب أكتوبر... قدرات الجيش المصري في 2022

10:51 GMT 05.10.2022
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تحتفل مصر كل عام بذكرى حرب الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، التي مكنتها من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء.
وبعد 49 عاما من انطلاق الحرب بين مصر وإسرائيل في أكتوبر 1973، أصبح الجيش المصري يحتل المرتبة رقم 12 بين أضخم 142 جيشا في العالم، كما تقول إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
49 عاما على حرب أكتوبر... قدرات الجيش المصري في 2022 - سبوتنيك عربي
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