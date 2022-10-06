https://sputnikarabic.ae/20221006/أردوغان-يقول-إن-موقف-تركيا-حيال-انضمام-السويد-للناتو-لن-يكون-إيجابيا-بخلاف-فنلندا-1068709875.html

أردوغان يقول إن موقف تركيا حيال انضمام السويد للناتو لن يكون إيجابيا بخلاف فنلندا

أردوغان يقول إن موقف تركيا حيال انضمام السويد للناتو لن يكون إيجابيا بخلاف فنلندا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موقف تركيا حيال انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي لن يكون إيجابيًا ما دامت أنشطة حزب العمال الكردستاني مستمرة هناك. 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T20:14+0000

2022-10-06T20:14+0000

2022-10-06T20:14+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ: "موقفنا حيال السويد لن يكون إيجابيا ما دامت أنشطة حزب العمال الكردستاني مستمرة هناك".وأضاف أنه أبلغ بذلك رئيسة الوزراء السويدية المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون خلال لقائه معها على هامش القمة.واستدعت الخارجية التركية السفير السويدي لديها، أمس الأربعاء، ردا على برنامج في التلفزيون الحكومي السويدي قدم محتوى مسيئا لتركيا وللرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وأكدت الخارجية التركية للسفير السويدي أنه لا يمكن قبول التعبيرات والمشاهد القبيحة التي عرضها البرنامج، والموجهة ضد الرئيس أردوغان وتركيا، بحسب الشبكة.ووقعت الدول الثلاث مذكرة ثلاثية أثناء قمة الناتو في يونيو/حزيران في مدريد أعطت فيها تركيا موافقتها الأولية على انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى الحلف، مقابل تنسيقهما في مجال مكافحة الإرهاب.وكانت تركيا أكدت في أعقاب ذلك أنها طلبت من فنلندا تسليمها 12 مشتبهًا بهم ومن السويد 21. وقال الرئيس التركي إنه حصل على "وعد" من ستوكهولم بشأن تسلم "73 إرهابيًا".وكما بالنسبة لكافة الأعضاء الثلاثين الحاليين في حلف الأطلسي، ينبغي على البرلمان التركي أن يصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.والتقى قادة الدول الثلاث مرة جديدة في أغسطس/آب للبحث في شروط أنقرة ومن المقرر عقد اجتماع جديد "في الخريف".

https://sputnikarabic.ae/20221005/تركيا-تستدعي-سفير-السويد-احتجاجا-على-مشاهد-قبيحة-عرضها-التلفزيون-الحكومي-لأردوغان-1068660910.html

https://sputnikarabic.ae/20220902/أردوغان-الناتو-لن-يكون-قويا-دون-تركيا-واليونان-لا-قيمة-لها-داخل-الحلف-1067207873.html

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