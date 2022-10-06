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https://sputnikarabic.ae/20221006/أردوغان-يقول-إن-موقف-تركيا-حيال-انضمام-السويد-للناتو-لن-يكون-إيجابيا-بخلاف-فنلندا-1068709875.html
أردوغان يقول إن موقف تركيا حيال انضمام السويد للناتو لن يكون إيجابيا بخلاف فنلندا
أردوغان يقول إن موقف تركيا حيال انضمام السويد للناتو لن يكون إيجابيا بخلاف فنلندا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موقف تركيا حيال انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي لن يكون إيجابيًا ما دامت أنشطة حزب العمال الكردستاني مستمرة هناك. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T20:14+0000
2022-10-06T20:14+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ: "موقفنا حيال السويد لن يكون إيجابيا ما دامت أنشطة حزب العمال الكردستاني مستمرة هناك".وأضاف أنه أبلغ بذلك رئيسة الوزراء السويدية المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون خلال لقائه معها على هامش القمة.واستدعت الخارجية التركية السفير السويدي لديها، أمس الأربعاء، ردا على برنامج في التلفزيون الحكومي السويدي قدم محتوى مسيئا لتركيا وللرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وأكدت الخارجية التركية للسفير السويدي أنه لا يمكن قبول التعبيرات والمشاهد القبيحة التي عرضها البرنامج، والموجهة ضد الرئيس أردوغان وتركيا، بحسب الشبكة.ووقعت الدول الثلاث مذكرة ثلاثية أثناء قمة الناتو في يونيو/حزيران في مدريد أعطت فيها تركيا موافقتها الأولية على انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى الحلف، مقابل تنسيقهما في مجال مكافحة الإرهاب.وكانت تركيا أكدت في أعقاب ذلك أنها طلبت من فنلندا تسليمها 12 مشتبهًا بهم ومن السويد 21. وقال الرئيس التركي إنه حصل على "وعد" من ستوكهولم بشأن تسلم "73 إرهابيًا".وكما بالنسبة لكافة الأعضاء الثلاثين الحاليين في حلف الأطلسي، ينبغي على البرلمان التركي أن يصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.والتقى قادة الدول الثلاث مرة جديدة في أغسطس/آب للبحث في شروط أنقرة ومن المقرر عقد اجتماع جديد "في الخريف".
https://sputnikarabic.ae/20221005/تركيا-تستدعي-سفير-السويد-احتجاجا-على-مشاهد-قبيحة-عرضها-التلفزيون-الحكومي-لأردوغان-1068660910.html
https://sputnikarabic.ae/20220902/أردوغان-الناتو-لن-يكون-قويا-دون-تركيا-واليونان-لا-قيمة-لها-داخل-الحلف-1067207873.html
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أخبار تركيا اليوم, الناتو, العالم
أخبار تركيا اليوم, الناتو, العالم

أردوغان يقول إن موقف تركيا حيال انضمام السويد للناتو لن يكون إيجابيا بخلاف فنلندا

20:14 GMT 06.10.2022
© AFP 2022 / MURAT CETIN MUHURDARتوقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد
توقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / MURAT CETIN MUHURDAR
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موقف تركيا حيال انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي لن يكون إيجابيًا ما دامت أنشطة حزب العمال الكردستاني مستمرة هناك.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ: "موقفنا حيال السويد لن يكون إيجابيا ما دامت أنشطة حزب العمال الكردستاني مستمرة هناك".
وأضاف أنه أبلغ بذلك رئيسة الوزراء السويدية المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون خلال لقائه معها على هامش القمة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
تركيا تستدعي سفير السويد بسبب عرض "مشاهد قبيحة" مسيئة لأردوغان بالتلفزيون
أمس, 14:39 GMT

وتابع: "الناتو هو من سيقرر انضمام فنلندا إلى الحلف وإذا وافق فقد نقوم بما يلزم لدعمها"، موضحًا أنه "ليس هناك إرهابيون في فنلندا مثل السويد".

واستدعت الخارجية التركية السفير السويدي لديها، أمس الأربعاء، ردا على برنامج في التلفزيون الحكومي السويدي قدم محتوى مسيئا لتركيا وللرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأكدت الخارجية التركية للسفير السويدي أنه لا يمكن قبول التعبيرات والمشاهد القبيحة التي عرضها البرنامج، والموجهة ضد الرئيس أردوغان وتركيا، بحسب الشبكة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
أردوغان: الناتو لن يكون قويا دون تركيا واليونان لا قيمة لها داخل الحلف
2 سبتمبر, 17:00 GMT
ووقعت الدول الثلاث مذكرة ثلاثية أثناء قمة الناتو في يونيو/حزيران في مدريد أعطت فيها تركيا موافقتها الأولية على انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى الحلف، مقابل تنسيقهما في مجال مكافحة الإرهاب.
وكانت تركيا أكدت في أعقاب ذلك أنها طلبت من فنلندا تسليمها 12 مشتبهًا بهم ومن السويد 21. وقال الرئيس التركي إنه حصل على "وعد" من ستوكهولم بشأن تسلم "73 إرهابيًا".
وكما بالنسبة لكافة الأعضاء الثلاثين الحاليين في حلف الأطلسي، ينبغي على البرلمان التركي أن يصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
والتقى قادة الدول الثلاث مرة جديدة في أغسطس/آب للبحث في شروط أنقرة ومن المقرر عقد اجتماع جديد "في الخريف".
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