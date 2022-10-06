https://sputnikarabic.ae/20221006/أكاديمي-قطري-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-شجعت-دول-الخليج-لرفض-الضغوط-الأمريكية--1068697512.html
أكاديمي قطري: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شجعت دول الخليج لرفض الضغوط الأمريكية
أكاديمي قطري: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شجعت دول الخليج لرفض الضغوط الأمريكية
تتناول هذه الحلقة المواضيع التالية: "أوبك +" تخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، وأمير قطر في زيارة قصيرة لجمهورية التشيك، وموجة اقتحامات المصارف... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T15:39+0000
2022-10-06T15:39+0000
2022-10-06T15:39+0000
راديو
حول العالم
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أكاديمي قطري: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شجعت دول الخليج لرفض الضغوط الأمريكية
أكاديمي قطري: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شجعت دول الخليج لرفض الضغوط الأمريكية
قررت مجموعة "أوبك+" تخفيض سقف إنتاجها النفطي بواقع مليوني برميل يوميا، مضيفة أن سبب الخفض هو عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط.يقول الأكاديمي القطري الدكتور علي الهيل، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وفيما يخص زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جمهورية التشيك، يرى الهيل أنها زيارة ناجحة، تأتي في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، حيث تم توقيع اتفاق اقتصادي مع قطر لتوسيع الاستثمارات بين البلدين، وأنه تم بحث فتح سفارة قطرية في التشيك.موجة اقتحامات المصارف اللبنانية تعود إلى الواجهة من جديد.يقول الكاتب والمحلل السياسي ربيع غصن، في حديث لبرنامجنا بهذا الشأن:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
أكاديمي قطري: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شجعت دول الخليج لرفض الضغوط الأمريكية
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تتناول هذه الحلقة المواضيع التالية: "أوبك +" تخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، وأمير قطر في زيارة قصيرة لجمهورية التشيك، وموجة اقتحامات المصارف اللبنانية تعود إلى الواجهة من جديد.
قررت مجموعة "أوبك+" تخفيض سقف إنتاجها النفطي بواقع مليوني برميل يوميا، مضيفة أن سبب الخفض هو عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط.
يقول الأكاديمي القطري الدكتور علي الهيل، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"دول أوبك + لها مصالحها ومن حقها أن تكرسها وتحافظ عليها، فيما الولايات المتحدة لا تريد ذلك، وإنما تريد أن يخضع لها الجميع، ويعطيها ما تريد، حتى ولو تم التضحية بشعوب هذه الدول، غير أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شجعت دول الخليج لأن تقول لا للولايات المتحدة، ولهذا نرى هذا التنسيق في مواقف روسيا ودول الخليج".
وفيما يخص زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جمهورية التشيك، يرى الهيل أنها زيارة ناجحة، تأتي في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، حيث تم توقيع اتفاق اقتصادي مع قطر لتوسيع الاستثمارات بين البلدين، وأنه تم بحث فتح سفارة قطرية في التشيك.
موجة اقتحامات المصارف اللبنانية تعود إلى الواجهة من جديد.
يقول الكاتب والمحلل السياسي ربيع غصن، في حديث لبرنامجنا بهذا الشأن:
"تخلي الحكومة اللبنانية عن واجباتها تجاه حقوق الشعب اللبناني، كان الدافع المنطقي لتصاعد هذه الظاهرة في المجتمع اللبناني، ولربما في الأيام القليلة القادمة، سوف تزداد هذه التحركات أكثر، لأن المصارف اللبنانية تحتجز ودائع اللبنانيين من دون وجه حق".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...