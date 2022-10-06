عربي
https://sputnikarabic.ae/20221006/أمريكا-تعلن-مقتل-المسؤول-بـداعش-عن-تهريب-الأسلحة-والمقاتلين-إثر-غارة-في-سوريا-1068710516.html
أمريكا تعلن مقتل المسؤول بـ"داعش" عن تهريب الأسلحة والمقاتلين إثر غارة في سوريا
أمريكا تعلن مقتل المسؤول بـ"داعش" عن تهريب الأسلحة والمقاتلين إثر غارة في سوريا
قال الجيش الأمريكي إنه قتل راكان وحيد الشمري المسؤول في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، الذي قال إنه كان يسهل تهريب الأسلحة والمقاتلين، إثر... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T20:35+0000
2022-10-06T20:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1048414729_0:13:2048:1165_1920x0_80_0_0_105afa6e378d9f07061a4683aa98be0c.jpg
وأوضحت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أن غارة بطائرة هليكوبتر استهدفت قرية في شمال شرق سوريا وقتلت راكان وحيد الشمري المسؤول في تنظيم "داعش"، الذي كان يسهل تهريب الأسلحة والمقاتلين، وفقا للبيان.وأضافت أن أحد مساعدي الشمري أُصيب بينما اعتقلت القوات الأمريكية اثنين آخرين، مشيرة إلى أن العملية لم تسفر عن إصابة أو مقتل أي من القوات الأمريكية، كما لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيون ولم تقع خسائر أو أضرار في المعدات الأمريكية.ولم يدل المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جوزيف بوتشينو بمزيد من التفاصيل حول العملية التي قالت مصادر محلية إنها جرت في قرية ملوك سراي التي تسيطر عليها الحكومة في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.وشنت الولايات المتحدة غارات سابقة في سوريا لاستهداف أعضاء في التنظيم لكن عملية اليوم، هي أول عملية معروفة في منطقة تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20220517/البنتاغون-الغارة-التي-قتلت-مدنيين-في-سوريا-عام-2019-تتوافق-مع-قانون-الحرب-1062368628.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1048414729_128:0:1948:1365_1920x0_80_0_0_a4f9c7fbce727545c01563ca9926f5ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم

أمريكا تعلن مقتل المسؤول بـ"داعش" عن تهريب الأسلحة والمقاتلين إثر غارة في سوريا

20:35 GMT 06.10.2022
© AFP 2022 / US AIR FORCEمقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1
مقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / US AIR FORCE
تابعنا عبرTelegram
قال الجيش الأمريكي إنه قتل راكان وحيد الشمري المسؤول في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، الذي قال إنه كان يسهل تهريب الأسلحة والمقاتلين، إثر غارة جوية في سوريا.
وأوضحت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أن غارة بطائرة هليكوبتر استهدفت قرية في شمال شرق سوريا وقتلت راكان وحيد الشمري المسؤول في تنظيم "داعش"، الذي كان يسهل تهريب الأسلحة والمقاتلين، وفقا للبيان.
وأضافت أن أحد مساعدي الشمري أُصيب بينما اعتقلت القوات الأمريكية اثنين آخرين، مشيرة إلى أن العملية لم تسفر عن إصابة أو مقتل أي من القوات الأمريكية، كما لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيون ولم تقع خسائر أو أضرار في المعدات الأمريكية.
غارة الطيران الحربي الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
البنتاغون: الغارة التي قتلت مدنيين في سوريا عام 2019 تتوافق مع قانون الحرب
17 مايو, 20:49 GMT
ولم يدل المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جوزيف بوتشينو بمزيد من التفاصيل حول العملية التي قالت مصادر محلية إنها جرت في قرية ملوك سراي التي تسيطر عليها الحكومة في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.
وشنت الولايات المتحدة غارات سابقة في سوريا لاستهداف أعضاء في التنظيم لكن عملية اليوم، هي أول عملية معروفة في منطقة تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала