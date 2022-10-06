https://sputnikarabic.ae/20221006/أمريكا-تعلن-مقتل-المسؤول-بـداعش-عن-تهريب-الأسلحة-والمقاتلين-إثر-غارة-في-سوريا-1068710516.html

أمريكا تعلن مقتل المسؤول بـ"داعش" عن تهريب الأسلحة والمقاتلين إثر غارة في سوريا

أمريكا تعلن مقتل المسؤول بـ"داعش" عن تهريب الأسلحة والمقاتلين إثر غارة في سوريا

قال الجيش الأمريكي إنه قتل راكان وحيد الشمري المسؤول في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، الذي قال إنه كان يسهل تهريب الأسلحة والمقاتلين، إثر... 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T20:35+0000

2022-10-06T20:35+0000

2022-10-06T20:35+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأوضحت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أن غارة بطائرة هليكوبتر استهدفت قرية في شمال شرق سوريا وقتلت راكان وحيد الشمري المسؤول في تنظيم "داعش"، الذي كان يسهل تهريب الأسلحة والمقاتلين، وفقا للبيان.وأضافت أن أحد مساعدي الشمري أُصيب بينما اعتقلت القوات الأمريكية اثنين آخرين، مشيرة إلى أن العملية لم تسفر عن إصابة أو مقتل أي من القوات الأمريكية، كما لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيون ولم تقع خسائر أو أضرار في المعدات الأمريكية.ولم يدل المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جوزيف بوتشينو بمزيد من التفاصيل حول العملية التي قالت مصادر محلية إنها جرت في قرية ملوك سراي التي تسيطر عليها الحكومة في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.وشنت الولايات المتحدة غارات سابقة في سوريا لاستهداف أعضاء في التنظيم لكن عملية اليوم، هي أول عملية معروفة في منطقة تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.

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