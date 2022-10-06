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الاتحاد الأوروبي يتبنى الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا
https://sputnikarabic.ae/20221006/الاتحاد-الأوروبي-يتبنى-الحزمة-الثامنة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1068682751.html
الاتحاد الأوروبي يتبنى الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يتبنى الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا
أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن تبنيه الحزمة الثامنة من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، وذلك بعد انضمام الكيانات الأربعة إلى روسيا. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T09:21+0000
2022-10-06T09:47+0000
العالم
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وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا وجاء فيه: "الحزمة المتفق عليها تتضمن عددا من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى زيادة الضغط على الحكومة والاقتصاد الروسيين وإضعاف الإمكانات العسكرية لروسيا".وأكد البيان أن حزمة العقوبات الجديدة تتضمن إطارًا تشريعيًا لتحديد سقف أسعار النفط الروسي.وأوضح المجلس أن "الحزمة التي تم الاتفاق عليها اليوم تقدم في تشريعات الاتحاد الأوروبي إطار عمل لوضع حد أقصى لسعر النقل البحري للنفط الروسي إلى دول ثالثة وفرض قيود إضافية على النقل البحري للنفط الخام والمنتجات النفطية إلى دول ثالثة".
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العالم
العالم

الاتحاد الأوروبي يتبنى الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا

09:21 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 09:47 GMT 06.10.2022)
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يتبع
أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن تبنيه الحزمة الثامنة من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، وذلك بعد انضمام الكيانات الأربعة إلى روسيا.
وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا وجاء فيه: "الحزمة المتفق عليها تتضمن عددا من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى زيادة الضغط على الحكومة والاقتصاد الروسيين وإضعاف الإمكانات العسكرية لروسيا".
وأكد البيان أن حزمة العقوبات الجديدة تتضمن إطارًا تشريعيًا لتحديد سقف أسعار النفط الروسي.
وأوضح المجلس أن "الحزمة التي تم الاتفاق عليها اليوم تقدم في تشريعات الاتحاد الأوروبي إطار عمل لوضع حد أقصى لسعر النقل البحري للنفط الروسي إلى دول ثالثة وفرض قيود إضافية على النقل البحري للنفط الخام والمنتجات النفطية إلى دول ثالثة".
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