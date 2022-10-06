https://sputnikarabic.ae/20221006/البرازيل-الأولى-عالميا-والمغرب-عربيا-في-تصنيف-فيفا-الجديد-1068683743.html
البرازيل الأولى عالميا والمغرب عربيا في تصنيف "فيفا" الجديد
البرازيل الأولى عالميا والمغرب عربيا في تصنيف "فيفا" الجديد
أصدر الاتحاد الدولي لكرة الكرم "فيفا" اليوم الخميس، تصنيفه الجديد لقائمة المنتخبات، وشهد محافظة البرازيل على صدارة التصنيف، واحتلال المنتخب المغربي المرتبة... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T10:07+0000
2022-10-06T10:07+0000
2022-10-06T10:07+0000
رياضة
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حل منتخب البرازيل في صدارة التصنيف متقدما على المنتخب البلجيكي ثانيا، والأرجنتيني ثالثا، وفرنسا في المركز الرابع، وإنجلترا خامسة، ثم إيطاليا وإسبانيا وهولندا والبرتغال، في حين حل منتخب الدنمارك في المركز العاشر وألمانيا في المرتبة 11.فيما شهدت القائمة تصدر المغرب للمنتخبات العربية وفي المرتبة 22 عالميا، وتونس في المرتبة 30، والجزائر في المرتبة 37 عالميا، ومصر في المركز 39 عالميا، وقطر في المركز 50 عالميا.وشهد التصنيف تقدم العراق للمرتبة 68 عالميا وتراجع سوريا للمرتبة 90 فيما تقدم الأردن للمرتبة 84.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رياضة
البرازيل الأولى عالميا والمغرب عربيا في تصنيف "فيفا" الجديد
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أصدر الاتحاد الدولي لكرة الكرم "فيفا" اليوم الخميس، تصنيفه الجديد لقائمة المنتخبات، وشهد محافظة البرازيل على صدارة التصنيف، واحتلال المنتخب المغربي المرتبة الأولى عربيا والـ22 عالميا.
حل منتخب البرازيل في صدارة التصنيف متقدما على المنتخب البلجيكي ثانيا، والأرجنتيني ثالثا، وفرنسا في المركز الرابع، وإنجلترا خامسة، ثم إيطاليا وإسبانيا وهولندا والبرتغال، في حين حل منتخب الدنمارك في المركز العاشر وألمانيا في المرتبة 11.
فيما شهدت القائمة
تصدر المغرب للمنتخبات العربية وفي المرتبة 22 عالميا، وتونس في المرتبة 30، والجزائر في المرتبة 37 عالميا، ومصر في المركز 39 عالميا، وقطر في المركز 50 عالميا.
وشهد التصنيف تقدم العراق للمرتبة 68 عالميا وتراجع سوريا للمرتبة 90 فيما تقدم الأردن للمرتبة 84.