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الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي لتقديم إيضاحات بشأن توريد أسلحة إلى أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20221006/البيت-الأبيض-نعيد-تقييم-التعاون-الدفاعي-مع-السعودية-عقب-قرار-أوبك--1068701623.html
البيت الأبيض: نعيد تقييم التعاون الدفاعي مع السعودية عقب قرار "أوبك +"
البيت الأبيض: نعيد تقييم التعاون الدفاعي مع السعودية عقب قرار "أوبك +"
ألمح رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي التابع للبيت الأبيض، برايان ديس، إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن بصدد التشاور مع الكونغرس بشأن مسألة الأفضلية التجارية... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T16:58+0000
2022-10-06T16:58+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ديس، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت السعودية تستحق الحصول على أسلحة ودعم دفاعي أمريكي في ضوء قرار مجموعة "أوبك +": "سنجري تقييما ونتشاور مع الكونغرس عن كثب بشأن جملة من القضايا المتصلة بهذا الأمر".اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، يوم الأربعاء، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت الثلاثاء، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد ويمكن اعتبارها "عملا عدائيا".وحذر البيت الأبيض من أن اجتماع "أوبك" (اليوم) قد يتسبب في أضرار كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة وأن قرار خفض إنتاج النفط سيكون بمثابة "كارثة كاملة" للبلاد.وعقب قرار المنتجين الأربعاء، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221005/بايدن-يشعر-بـخيبة-أمل-بعد-قرار-أوبك-بخفض-إنتاج-النفط-ويعتبره-قصير-النظر-1068666670.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم

البيت الأبيض: نعيد تقييم التعاون الدفاعي مع السعودية عقب قرار "أوبك +"

16:58 GMT 06.10.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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ألمح رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي التابع للبيت الأبيض، برايان ديس، إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن بصدد التشاور مع الكونغرس بشأن مسألة الأفضلية التجارية للسعودية فيما يتعلق ببيع الأسلحة والدعم الدفاعي.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ديس، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت السعودية تستحق الحصول على أسلحة ودعم دفاعي أمريكي في ضوء قرار مجموعة "أوبك +": "سنجري تقييما ونتشاور مع الكونغرس عن كثب بشأن جملة من القضايا المتصلة بهذا الأمر".
اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، يوم الأربعاء، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
بايدن يشعر بـ"خيبة أمل" بعد قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط ويعتبره "قصير النظر"
أمس, 16:40 GMT
وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت الثلاثاء، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد ويمكن اعتبارها "عملا عدائيا".
وحذر البيت الأبيض من أن اجتماع "أوبك" (اليوم) قد يتسبب في أضرار كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة وأن قرار خفض إنتاج النفط سيكون بمثابة "كارثة كاملة" للبلاد.
وعقب قرار المنتجين الأربعاء، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.
فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.
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