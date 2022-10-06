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https://sputnikarabic.ae/20221006/التيار-الصدري-يعلن-تجميد-نشاط-كل-الفصائل-المسلحة-في-كل-المحافظات-ما-عدا-صلاح-الدين-1068691465.html
التيار الصدري يعلن تجميد نشاط كل الفصائل المسلحة في كل المحافظات ما عدا صلاح الدين
التيار الصدري يعلن تجميد نشاط كل الفصائل المسلحة في كل المحافظات ما عدا صلاح الدين
أعلن القيادي في "التيار الصدري"، صالح محمد العراقي، الملقب بوزير زعيم التيار مقتدى الصدر، تجميد نشاط كل الفصائل المسلحة في كل المحافظات ما عدا صلاح الدين... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T12:15+0000
2022-10-06T12:40+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال صالح محمد، في بيان عبر "تويتر" اليوم الخميس، "نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة – إن وجدت – بما فيها سرايا السلام ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين وسامراء وما حولها أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي".ويشهد العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، شللا سياسيا تاما، تأزم أكثر منذ يوليو/تموز 2022 مع نزول أنصار طرفي الخلاف الأبرز (مقتدى الصدر والإطار التنسيقي)، إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد.فقد بلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ أكثر من شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم قبل أي انتخابات جديدة.وتطور الخلاف أواخر أغسطس/آب الماضي (2022) إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصا، وفتحت الأبواب حينها على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.
https://sputnikarabic.ae/20221005/تفاصيل-جديدة-عن-اقتحام-مقر-القناة-الرابعة-العراقية-1068657548.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

التيار الصدري يعلن تجميد نشاط كل الفصائل المسلحة في كل المحافظات ما عدا صلاح الدين

12:15 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 12:40 GMT 06.10.2022)
© AFP 2022 / -زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / -
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أعلن القيادي في "التيار الصدري"، صالح محمد العراقي، الملقب بوزير زعيم التيار مقتدى الصدر، تجميد نشاط كل الفصائل المسلحة في كل المحافظات ما عدا صلاح الدين وسامراء .
القاهرة - سبوتنيك. وقال صالح محمد، في بيان عبر "تويتر" اليوم الخميس، "نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة – إن وجدت – بما فيها سرايا السلام ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين وسامراء وما حولها أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي".
بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
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أمس, 14:06 GMT
ويشهد العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، شللا سياسيا تاما، تأزم أكثر منذ يوليو/تموز 2022 مع نزول أنصار طرفي الخلاف الأبرز (مقتدى الصدر والإطار التنسيقي)، إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد.
فقد بلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ أكثر من شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم قبل أي انتخابات جديدة.
وتطور الخلاف أواخر أغسطس/آب الماضي (2022) إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصا، وفتحت الأبواب حينها على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.
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