https://sputnikarabic.ae/20221006/الجيش-الأمريكي-مقتل-القيادي-بداعش-أبو-هشوم-الأموي-ومسؤول-آخر-بالتنظيم--في-غارة-جوية-شمالي-سوريا-1068713430.html

الجيش الأمريكي يقتل اثنين من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في غارة جوية شمالي سوريا

الجيش الأمريكي يقتل اثنين من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في غارة جوية شمالي سوريا

قالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في وقت متأخر من مساء الخميس، إن الولايات المتحدة شنت غارة جوية في وقت سابق من اليوم في سوريا أسفرت عن مقتل اثنين من... 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T23:36+0000

2022-10-06T23:36+0000

2022-10-07T00:17+0000

أخبار سوريا اليوم

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وقالت القيادة المركزية في بيان صحفي: "اليوم [الخميس]، في حوالي الساعة 6:32 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا، شنت القوات الأمريكية غارة جوية ناجحة في شمال سوريا، مما أسفر عن مقتل كل من أبو هشوم الأموي، نائب والي سوريا، ومسؤول كبير آخر في داعش مرتبط به".وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن التقييمات الأمريكية الأولية تشير إلى عدم مقتل أو إصابة أي مدني خلال العملية.علاوة على ذلك، لم يصب أي جندي أمريكي أو يقتل ولم تسفر الغارة عن أي خسائر أو أضرار في المعدات الأمريكية خلال العملية أيضا، وفقا للقيادة المركزية.وقال قائد القيادة المركزية، مايكل كوريلا، في البيان الصحفي إن الغارة الجوية يوم الخميس ستضعف قدرة تنظيم "داعش" على زعزعة استقرار القوات الأمريكية وشركائها في المنطقة وضربها.وأضاف أن القوات الأمريكية لا تزال في المنطقة لضمان هزيمة تنظيم داعش.في وقت سابق من يوم الخميس، كشفت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية شنت غارة ليلة الأربعاء في مدينة القامشلى شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل المسؤول البارز في التنظيم راكان وحيد الشمري، الذي يعتقد أنه متورط في تهريب الأسلحة والمقاتلين لدعم عمليات الجماعة الإرهابية في المنطقة.وقالت القيادة المركزية إنه بصرف النظر عن مقتل الشمري، أصابت القوات الأمريكية أحد شركائه واعتقلت اثنين آخرين خلال العملية، مضيفة أنه لم يقتل أو يجرح أي من القوات أو المدنيين الأمريكيين خلال العملية.لكن مصدر عسكري في سوريا، قال لـ "سبوتنيك" أن القوات الأمريكية قتلت مربي ماشية وأسرت العديد من أفراد القوات السورية المتحالفة خلال غارة في شمال شرق سوريا.وتعتبر الحكومة السورية أن الولايات المتحدة متمركزة بشكل غير قانوني في العديد من محافظات البلاد، بما في ذلك حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز السورية، وتدعو سوريا الولايات المتحدة إلى احترام سيادة البلاد وحقوقها بموجب القانون الدولي.

https://sputnikarabic.ae/20221006/أمريكا-تعلن-مقتل-المسؤول-بـداعش-عن-تهريب-الأسلحة-والمقاتلين-إثر-غارة-في-سوريا-1068710516.html

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