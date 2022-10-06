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https://sputnikarabic.ae/20221006/الخارجية-الروسية-التعاون-في-مجال-الطاقة-بين-موسكو-والاتحاد-الأوروبي-موضع-شك-1068689025.html
الخارجية الروسية: التعاون في مجال الطاقة بين موسكو والاتحاد الأوروبي موضع شك
الخارجية الروسية: التعاون في مجال الطاقة بين موسكو والاتحاد الأوروبي موضع شك
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التعاون في مجال الطاقة بين موسكو والاتحاد الأوروبي في ضوء الهجمات التخريبية على "نورد ستريم"... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T11:35+0000
2022-10-06T11:35+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا اليوم الخميس للصحفيين "من الواضح أن بروكسل لا تعتزم إعادة النظر في مسارها للتخلي عن التعاون في مجال الطاقة مع روسيا، الآن هذا سؤال كبير بشكل عام، نظرا إلى التخريب الذي تعرضت له أنابيب الغاز".وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين الماضي 19 أيلول/سبتمبر، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب في مياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم؛ لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.وأصدرت شركة "نورد ستريم إيه جي" بيانا، أكدت فيه أنها "ستستخدم كل مواردها من أجل تقييم الأضرار"؛ لافتة إلى أنه "من المستحيل حالياً، تحديد موعد استئناف عمل خط أنابيب الغاز".
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روسيا

الخارجية الروسية: التعاون في مجال الطاقة بين موسكو والاتحاد الأوروبي موضع شك

11:35 GMT 06.10.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التعاون في مجال الطاقة بين موسكو والاتحاد الأوروبي في ضوء الهجمات التخريبية على "نورد ستريم" وموقف بروكسل أصبح موضع شك.
وقالت زاخاروفا اليوم الخميس للصحفيين "من الواضح أن بروكسل لا تعتزم إعادة النظر في مسارها للتخلي عن التعاون في مجال الطاقة مع روسيا، الآن هذا سؤال كبير بشكل عام، نظرا إلى التخريب الذي تعرضت له أنابيب الغاز".
وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين الماضي 19 أيلول/سبتمبر، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب في مياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم؛ لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.
وأصدرت شركة "نورد ستريم إيه جي" بيانا، أكدت فيه أنها "ستستخدم كل مواردها من أجل تقييم الأضرار"؛ لافتة إلى أنه "من المستحيل حالياً، تحديد موعد استئناف عمل خط أنابيب الغاز".
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