https://sputnikarabic.ae/20221006/الخارجية-الروسية-ندرس-كل-الخيارات-لمعرفة-أسباب-الهجمات-التخريبية-على-التيار-الشمالي-1068675708.html
الخارجية الروسية: ندرس كل الخيارات لمعرفة أسباب الهجمات التخريبية على "التيار الشمالي"
الخارجية الروسية: ندرس كل الخيارات لمعرفة أسباب الهجمات التخريبية على "التيار الشمالي"
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فرشينين، بأن موسكو "تدرس كل الخيارات" لمعرفة أسباب الهجمات التخريبية على خطي التيار الشمالي. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T05:55+0000
2022-10-06T05:55+0000
2022-10-06T06:12+0000
روسيا
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وصرح فرشينين لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول الخطوات التي يمكن أن تتخذها موسكو لتوضيح أسباب الهجمات التخريبية في حال حدوث خلل في التحقيق: "ندرس جميع الخيارات".وقال فيرشينين في وقت سابق، إن موسكو تؤيد إجراء تحقيق دولي بمشاركة روسيا وألمانيا في الهجمات الإرهابية على التيار الشمالي".وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب في مياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.وصرحت السلطات السويدية والدنماركية أنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة عمل تخريبي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: ندرس كل الخيارات لمعرفة أسباب الهجمات التخريبية على "التيار الشمالي"
05:55 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 06:12 GMT 06.10.2022) تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فرشينين، بأن موسكو "تدرس كل الخيارات" لمعرفة أسباب الهجمات التخريبية على خطي التيار الشمالي.
وصرح فرشينين لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول الخطوات التي يمكن أن تتخذها موسكو لتوضيح أسباب الهجمات التخريبية في حال حدوث خلل في التحقيق: "ندرس جميع الخيارات".
وقال فيرشينين في وقت سابق، إن موسكو تؤيد إجراء تحقيق دولي بمشاركة روسيا وألمانيا في الهجمات الإرهابية على التيار الشمالي".
وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"
، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب في مياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.
وصرحت السلطات السويدية والدنماركية أنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة عمل تخريبي.