https://sputnikarabic.ae/20221006/الدفاع-البيلاروسية-قوات-الناتو-قرب-حدودنا-قد-تخلق-مجموعات-ضاربة-ضدنا-وضد-وروسيا--1068700221.html
الدفاع البيلاروسية: قوات "الناتو" قرب حدودنا قد تخلق مجموعات ضاربة ضدنا وضد وروسيا
الدفاع البيلاروسية: قوات "الناتو" قرب حدودنا قد تخلق مجموعات ضاربة ضدنا وضد وروسيا
أعربت بيلاروسيا عن مخاوفها بسبب وجود قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من حدود البلاد، مشيرة إلى أن هذه القوات يمكن أن تُنشئ مجموعات ضاربة ضد البلاد وضد... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T16:27+0000
2022-10-06T16:27+0000
2022-10-06T16:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، إن "قوات الناتو الموجودة بالقرب من الحدود يمكن أن تصبح أساسا لخلق مجموعات ضاربة ضد الجمهورية وروسيا".وبحسب التصريحات التي نقلتها قناة الدفاع البيلاروسية على "تلغرام"، تابع خرينين: "اليوم نحن نعتبر بشكل لا لبس فيه أن تشكيلات الناتو المنتشرة في البلدان المجاورة يمكن أن تصبح أساسًا لتشكيل مجموعات ضاربة ضد روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس، كأقرب حليف لها".وبحسب خرينين، على الرغم من عدم وجود مؤشرات واضحة في الوقت الحالي على استعدادات فورية لشن العدوان، لا يزال هناك خطر من احتمال انتشار القوات بالقرب من حدود بيلاروسيا ضد البلاد.وبين خريتين أن أكثر من 60 ألف عسكري أمريكي انتشروا بشكل دائم في أوروبا. وأن نحو 35 ألف جندي أمريكي موجودون في منطقة أوروبا الشرقية كجزء من العمليات الجارية، ويتركز أكثر من 22 ألفا منهم في دول البلطيق وبولندا.
https://sputnikarabic.ae/20221006/الدفاع-البيلاروسية-أحداث-أوكرانيا-هي-مواجهة-بين-حضارتي-الشرق-والغرب---1068698878.html
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العالم
الدفاع البيلاروسية: قوات "الناتو" قرب حدودنا قد تخلق مجموعات ضاربة ضدنا وضد وروسيا
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أعربت بيلاروسيا عن مخاوفها بسبب وجود قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من حدود البلاد، مشيرة إلى أن هذه القوات يمكن أن تُنشئ مجموعات ضاربة ضد البلاد وضد روسيا الاتحادية.
وقال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، إن "قوات الناتو الموجودة بالقرب من الحدود يمكن أن تصبح أساسا لخلق مجموعات ضاربة ضد الجمهورية وروسيا".
وبحسب التصريحات التي نقلتها قناة الدفاع البيلاروسية على "تلغرام"، تابع خرينين: "اليوم نحن نعتبر بشكل لا لبس فيه أن تشكيلات الناتو
المنتشرة في البلدان المجاورة يمكن أن تصبح أساسًا لتشكيل مجموعات ضاربة ضد روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس، كأقرب حليف لها".
وبحسب خرينين، على الرغم من عدم وجود مؤشرات واضحة في الوقت الحالي على استعدادات فورية لشن العدوان، لا يزال هناك خطر من احتمال انتشار القوات بالقرب من حدود بيلاروسيا ضد البلاد
.
وقال الوزير البيلاوروسي إن هذا يؤكد "الزيادة غير المسبوقة في وجود التشكيلات العسكرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في منطقة أوروبا الشرقية".
وبين خريتين أن أكثر من 60 ألف عسكري أمريكي انتشروا بشكل دائم في أوروبا. وأن نحو 35 ألف جندي أمريكي موجودون في منطقة أوروبا الشرقية كجزء من العمليات الجارية، ويتركز أكثر من 22 ألفا منهم في دول البلطيق وبولندا.