الدفاع الروسية: تحرير بلدة في دونيتسك وتحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلات عسكرية
11:37 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 06.10.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
© Sputnik . Viktor Antonyuk/
وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تحرير بلدة زايتسيفو بجمهورية دونيتسك الشعبية، والقضاء على أكثر من 120 جندي أوكراني.
وجاء في بيان الوزارة: "على محور أرتيوموفسك، ونتيجة لعمليات هجومية للقوات المتحالفة، تم تحرير حي زايتسيفو بجمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم القضاء على أكثر من 120 جندي تابعين للواء 58 مشاة آلي، واللواء 128 هجوم التابعين للقوات الأوكرانية، كما تم تدمير ثلاث مركبات مشاة".
كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الروسية قامت بصد هجوم لثلاث كتائب تكتيكية أوكرانية على محور كوبيانسك، حيث قامت القوات الروسية بالقضاء على أكثر من 120 جندي أوكراني.
وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، قام العدو بمحاولة فاشلة لاستئناف الهجوم في اتجاه بيرشوترافنفوي، وكيسلوفكا، وبيريستوفوي، بثلاث كتائب تكتيكية. وقد تم صد الهجوم نتيجة التدابير الصارمة التي اتخذتها القوات الروسية".
وأشار البيان أيضا إلى "القضاء على أكثر من 120 جندي أوكراني، و5 دبابات، و12 مركبة مدرعة، و14 مركبة".
وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، قام العدو بمحاولة فاشلة لاستئناف الهجوم في اتجاه بيرشوترافنفوي، وكيسلوفكا، وبيريستوفوي، بثلاث كتائب تكتيكية. وقد تم صد الهجوم نتيجة التدابير الصارمة التي اتخذتها القوات الروسية".
وأشار البيان أيضا إلى "القضاء على أكثر من 120 جندي أوكراني، و5 دبابات، و12 مركبة مدرعة، و14 مركبة".
وأضاف بيان الوزارة: "قامت مقاتلات القوات الجوية الروسية خلال يوم واحد بإسقاط طائرتين تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية، إحداهما من طراز "ميغ-29" تم إسقاطها في منطقة نوفوغرودوفكا، والأخرى من طراز "سو-24" تم إسقاطها في منطقة سفيريدونوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".