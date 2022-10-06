عربي
https://sputnikarabic.ae/20221006/الدفاع-الروسية-تحرير-بلدة-في-دونيتسك-وتحييد-أكثر-من-120-جنديا-أوكرانيا-وجبهة-كراسني-ليمان-هادئة-1068689265.html
الدفاع الروسية: تحرير بلدة في دونيتسك وتحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلات عسكرية
الدفاع الروسية: تحرير بلدة في دونيتسك وتحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلات عسكرية
وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تحرير بلدة زايتسيفو بجمهورية دونيتسك الشعبية، والقضاء على أكثر من 120 جندي أوكراني. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T11:37+0000
2022-10-06T11:55+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068542075_0:0:1939:1091_1920x0_80_0_0_dc1b2b47190015484badc32710f71353.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "على محور أرتيوموفسك، ونتيجة لعمليات هجومية للقوات المتحالفة، تم تحرير حي زايتسيفو بجمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم القضاء على أكثر من 120 جندي تابعين للواء 58 مشاة آلي، واللواء 128 هجوم التابعين للقوات الأوكرانية، كما تم تدمير ثلاث مركبات مشاة".كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الروسية قامت بصد هجوم لثلاث كتائب تكتيكية أوكرانية على محور كوبيانسك، حيث قامت القوات الروسية بالقضاء على أكثر من 120 جندي أوكراني.وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، قام العدو بمحاولة فاشلة لاستئناف الهجوم في اتجاه بيرشوترافنفوي، وكيسلوفكا، وبيريستوفوي، بثلاث كتائب تكتيكية. وقد تم صد الهجوم نتيجة التدابير الصارمة التي اتخذتها القوات الروسية".وأشار البيان أيضا إلى "القضاء على أكثر من 120 جندي أوكراني، و5 دبابات، و12 مركبة مدرعة، و14 مركبة".وأضاف بيان الوزارة: "قامت مقاتلات القوات الجوية الروسية خلال يوم واحد بإسقاط طائرتين تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية، إحداهما من طراز "ميغ-29" تم إسقاطها في منطقة نوفوغرودوفكا، والأخرى من طراز "سو-24" تم إسقاطها في منطقة سفيريدونوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068542075_134:0:1791:1243_1920x0_80_0_0_945478f3e61a581493d8f237f9c0f4de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية: تحرير بلدة في دونيتسك وتحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلات عسكرية

11:37 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 06.10.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تحرير بلدة زايتسيفو بجمهورية دونيتسك الشعبية، والقضاء على أكثر من 120 جندي أوكراني.
وجاء في بيان الوزارة: "على محور أرتيوموفسك، ونتيجة لعمليات هجومية للقوات المتحالفة، تم تحرير حي زايتسيفو بجمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم القضاء على أكثر من 120 جندي تابعين للواء 58 مشاة آلي، واللواء 128 هجوم التابعين للقوات الأوكرانية، كما تم تدمير ثلاث مركبات مشاة".
كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الروسية قامت بصد هجوم لثلاث كتائب تكتيكية أوكرانية على محور كوبيانسك، حيث قامت القوات الروسية بالقضاء على أكثر من 120 جندي أوكراني.

وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، قام العدو بمحاولة فاشلة لاستئناف الهجوم في اتجاه بيرشوترافنفوي، وكيسلوفكا، وبيريستوفوي، بثلاث كتائب تكتيكية. وقد تم صد الهجوم نتيجة التدابير الصارمة التي اتخذتها القوات الروسية".

وأشار البيان أيضا إلى "القضاء على أكثر من 120 جندي أوكراني، و5 دبابات، و12 مركبة مدرعة، و14 مركبة".
وأضاف بيان الوزارة: "قامت مقاتلات القوات الجوية الروسية خلال يوم واحد بإسقاط طائرتين تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية، إحداهما من طراز "ميغ-29" تم إسقاطها في منطقة نوفوغرودوفكا، والأخرى من طراز "سو-24" تم إسقاطها في منطقة سفيريدونوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала