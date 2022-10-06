https://sputnikarabic.ae/20221006/الرئيس-التركي-أؤمن-بالتطبيع-الكامل-للعلاقات-مع-أرمينيا-1068710216.html
الرئيس التركي: أؤمن بالتطبيع الكامل للعلاقات مع أرمينيا
الرئيس التركي: أؤمن بالتطبيع الكامل للعلاقات مع أرمينيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه يؤمن بالتطبيع الكامل للعلاقات بين تركيا وأرمينيا. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T20:29+0000
2022-10-06T20:29+0000
2022-10-06T20:29+0000
أرمينيا
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067827848_0:129:2502:1536_1920x0_80_0_0_0ac28fcc016657f33d7b4a1c2d426d54.jpg
موسكو- سبوتنيك. التقى أردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في وقت سابق اليوم في براغ، بعد انقطاع دام 13 عاما في الاتصالات بين زعيمي البلدين.وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع السياسي الأوروبي: "لقد عقدنا أيضا اجتماعات ثنائية مع رئيس وزراء أرمينيا السيد باشينيان، وأعتقد بصدق أننا سنكون قادرين على تحقيق التطبيع الكامل على أساس علاقات حسن الجوار في منطقتنا".التقى أردوغان وباشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لأول مرة على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية، التي تجمع 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و 16 دولة أخرى، والتي كانت أيضا أول اجتماع بهذا الشكل.لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين تركيا وأرمينيا، وأغلقت الحدود بين البلدين بمبادرة من أنقرة منذ عام 1993.نشأت التوترات بين الدول حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك دعم تركيا لأذربيجان في نزاع ناغورني قره باغ، ومعارضتها لجهود الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915 من قبل الدولة العثمانية.
https://sputnikarabic.ae/20220811/دبلوماسي-تركي-مفاوضات-تطبيع-العلاقات-بين-تركيا-وأرمينيا-إيجابية-1066291026.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067827848_186:0:2479:1720_1920x0_80_0_0_5f4799b06492d93b8ecb04917687ce57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أخبار تركيا اليوم
أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أخبار تركيا اليوم
الرئيس التركي: أؤمن بالتطبيع الكامل للعلاقات مع أرمينيا
تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه يؤمن بالتطبيع الكامل للعلاقات بين تركيا وأرمينيا.
موسكو- سبوتنيك
. التقى أردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في وقت سابق اليوم في براغ، بعد انقطاع دام 13 عاما في الاتصالات بين زعيمي البلدين.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع السياسي الأوروبي: "لقد عقدنا أيضا اجتماعات ثنائية مع رئيس وزراء أرمينيا
السيد باشينيان، وأعتقد بصدق أننا سنكون قادرين على تحقيق التطبيع الكامل على أساس علاقات حسن الجوار في منطقتنا".
التقى أردوغان وباشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لأول مرة على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية، التي تجمع 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و 16 دولة أخرى، والتي كانت أيضا أول اجتماع بهذا الشكل.
لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين تركيا وأرمينيا، وأغلقت الحدود بين البلدين بمبادرة من أنقرة منذ عام 1993.
نشأت التوترات بين الدول حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك دعم تركيا لأذربيجان في نزاع ناغورني قره باغ
، ومعارضتها لجهود الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915 من قبل الدولة العثمانية.