https://sputnikarabic.ae/20221006/السفير-الروسي-الولايات-المتحدة-تضغط-على-البرازيل-لفرض-عقوبات-ضد-روسيا---1068674882.html

السفير الروسي: الولايات المتحدة تضغط على البرازيل لفرض عقوبات ضد روسيا

السفير الروسي: الولايات المتحدة تضغط على البرازيل لفرض عقوبات ضد روسيا

قال السفير الروسي لدى البرازيل، أليكسي لابيتسكي، إن الولايات المتحدة ضغطت على البرازيل، في محاولة لإقناعها بفرض عقوبات على روسيا، ولكن دون نجاح. 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T02:35+0000

2022-10-06T02:35+0000

2022-10-06T02:38+0000

أخبار البرازيل

روسيا

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برازيليا - سبوتنيك. وقال لابيتسكي لوكالة "سبوتنيك" عندما سُئل عما إذا كان الغرب يضغط على البرازيل: "بالتأكيد، نحن نرى ذلك جيدا".وأضاف: "نحن ندرك أن الغرب الجماعي، وفي المقام الأول واشنطن، يحاولون إقناع البرازيليين بأنه من الضروري فرض عقوبات على بلدنا، لافتا إلى إنهم "لم يحققوا أي تأثير حتى الآن".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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