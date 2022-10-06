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https://sputnikarabic.ae/20221006/السفير-الروسي-نتائج-الانتخابات-الرئاسية-في-البرازيل-لن-تؤثر-على-تطور-العلاقات-مع-روسيا--1068675110.html
السفير الروسي: نتائج الانتخابات الرئاسية في البرازيل لن تؤثر على تطور العلاقات مع روسيا
السفير الروسي: نتائج الانتخابات الرئاسية في البرازيل لن تؤثر على تطور العلاقات مع روسيا
قال السفير الروسي لدى البرازيل، أليكسي لابيتسكي، بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إن تطور العلاقات بين روسيا والبرازيل لا يعتمد على فوز أي سياسي في... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T04:30+0000
2022-10-06T05:00+0000
أخبار البرازيل
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برازيليا - سبوتنيك. وقال لابيتسكي، لوكالة "سبوتنيك": "لا يعتمد تطوير شراكتنا الاستراتيجية مع البرازيل على عوامل سياسية مثل انتصار شخصية سياسية أو أخرى".وأضاف: "أثبت تاريخ علاقاتنا على مدى السنوات العشرين الماضية ذلك بشكل موثوق. علاوة على ذلك، تتطور علاقاتنا ليس فقط في المجال السياسي، بما في ذلك الأشكال الثنائية والمتعددة الأطراف، ولكن أيضا في المجال الاقتصادي".والاثنين الماضي، قالت لجنة الانتخابات العليا في البرازيل إن الزعيم البرازيلي الحالي غايير بولسونارو وخصمه الرئيسي الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيشاركان في جولة الإعادة الرئاسية في وقت لاحق من هذا الشهر.ولم يتمكن المرشحان من الحصول على أكثر من 50 في المئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى.مع فرز أكثر من 97% من الأصوات في انتخابات الأحد، حصل بولسونارو على 43.63%، بينما حصل لولا على 47.93%.وقالت لجنة الانتخابات العليا في البرازيل على موقعها الإلكتروني، "الانتخابات تتجه إلى جولة الإعادة".ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة بين لولا وبولسونارو في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221003/الانتخابات-الرئاسية-البرازيلية-تتجه-لجولة-الإعادة-بين-لولا-وبولسونارو-1068535624.html
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أخبار البرازيل , روسيا
أخبار البرازيل , روسيا

السفير الروسي: نتائج الانتخابات الرئاسية في البرازيل لن تؤثر على تطور العلاقات مع روسيا

04:30 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 05:00 GMT 06.10.2022)
© AFP 2022 / Ivan Pacheco أحد أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
أحد أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / Ivan Pacheco
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قال السفير الروسي لدى البرازيل، أليكسي لابيتسكي، بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إن تطور العلاقات بين روسيا والبرازيل لا يعتمد على فوز أي سياسي في الانتخابات، فهي ذات طبيعة استراتيجية.
برازيليا - سبوتنيك. وقال لابيتسكي، لوكالة "سبوتنيك": "لا يعتمد تطوير شراكتنا الاستراتيجية مع البرازيل على عوامل سياسية مثل انتصار شخصية سياسية أو أخرى".
الانتخابات الرئاسية البرازيلية 2 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
الانتخابات الرئاسية البرازيلية تتجه لجولة الإعادة بين لولا وبولسونارو
3 أكتوبر, 02:07 GMT
وأضاف: "أثبت تاريخ علاقاتنا على مدى السنوات العشرين الماضية ذلك بشكل موثوق. علاوة على ذلك، تتطور علاقاتنا ليس فقط في المجال السياسي، بما في ذلك الأشكال الثنائية والمتعددة الأطراف، ولكن أيضا في المجال الاقتصادي".
والاثنين الماضي، قالت لجنة الانتخابات العليا في البرازيل إن الزعيم البرازيلي الحالي غايير بولسونارو وخصمه الرئيسي الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيشاركان في جولة الإعادة الرئاسية في وقت لاحق من هذا الشهر.
ولم يتمكن المرشحان من الحصول على أكثر من 50 في المئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى.
مع فرز أكثر من 97% من الأصوات في انتخابات الأحد، حصل بولسونارو على 43.63%، بينما حصل لولا على 47.93%.
وقالت لجنة الانتخابات العليا في البرازيل على موقعها الإلكتروني، "الانتخابات تتجه إلى جولة الإعادة".
ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة بين لولا وبولسونارو في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
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