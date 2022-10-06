https://sputnikarabic.ae/20221006/السفير-اليمني-لدى-روسيا-نأسف-لعدم-نجاح-جهود-مبعوث-الأمين-العام-للأمم-المتحدة--1068710078.html

السفير اليمني لدى روسيا: نأسف لعدم نجاح جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة

السفير اليمني لدى روسيا: نأسف لعدم نجاح جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة

قال السفير اليمني لدى روسيا، الدكتور أحمد سالم الوحيشي، إن حكومة بلاده تأسف لعدم نجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في إقناع "أنصار... 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T20:27+0000

2022-10-06T20:27+0000

2022-10-06T20:27+0000

الحرب على اليمن

العالم العربي

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وجاءت تصريحات الوحيشي في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، حيث جاء في نص البيان: "أكد سفير الجمهورية اليمنية لدى روسيا الاتحادية، سعادة أحمد سالم الوحيشي، أن الحكومة اليمنية تأسف لعدم نجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإقناع الحوثيين باختيار حل سلمي، ورفضهم تمديد الهدنة في اليمن اعتبارا من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري".وتابع البيان: "وأشار السفير الوحيشي أحمد سالم إلى البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 5 أكتوبر 2022، والذي رحب بمشاركة الحكومة اليمنية في جهود المبعوث الخاص، وشدد على أن المطالب المتطرفة للحوثيين في الأيام الأخيرة من المحادثات أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق، الأمر الذي ينطوي على مخاطر وعواقب سلبية".أكد أعضاء مجلس الأمن أن الأشهر الستة الماضية جلبت مزيدا من الهدوء والأمن أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك انخفاض حاد في عدد الضحايا المدنيين، فضلاً عن جهود الحكومة اليمنية لتمكين تدفق الوقود إلى الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.

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الحرب على اليمن, العالم العربي