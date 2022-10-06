عربي
https://sputnikarabic.ae/20221006/السفير-اليمني-لدى-روسيا-نأسف-لعدم-نجاح-جهود-مبعوث-الأمين-العام-للأمم-المتحدة--1068710078.html
السفير اليمني لدى روسيا: نأسف لعدم نجاح جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة
السفير اليمني لدى روسيا: نأسف لعدم نجاح جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة
قال السفير اليمني لدى روسيا، الدكتور أحمد سالم الوحيشي، إن حكومة بلاده تأسف لعدم نجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في إقناع "أنصار... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T20:27+0000
2022-10-06T20:27+0000
الحرب على اليمن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101334/31/1013343101_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_5222730b4774e7ece96c77301448cc0e.jpg
وجاءت تصريحات الوحيشي في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، حيث جاء في نص البيان: "أكد سفير الجمهورية اليمنية لدى روسيا الاتحادية، سعادة أحمد سالم الوحيشي، أن الحكومة اليمنية تأسف لعدم نجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإقناع الحوثيين باختيار حل سلمي، ورفضهم تمديد الهدنة في اليمن اعتبارا من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري".وتابع البيان: "وأشار السفير الوحيشي أحمد سالم إلى البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 5 أكتوبر 2022، والذي رحب بمشاركة الحكومة اليمنية في جهود المبعوث الخاص، وشدد على أن المطالب المتطرفة للحوثيين في الأيام الأخيرة من المحادثات أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق، الأمر الذي ينطوي على مخاطر وعواقب سلبية".أكد أعضاء مجلس الأمن أن الأشهر الستة الماضية جلبت مزيدا من الهدوء والأمن أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك انخفاض حاد في عدد الضحايا المدنيين، فضلاً عن جهود الحكومة اليمنية لتمكين تدفق الوقود إلى الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.
https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-الخارجية-اليمني-يدعو-لاتخاذ-موقف-حازم-في-مجلس-الأمن-الدولي-ضد-أنصار-الله-1068653658.html
https://sputnikarabic.ae/20221005/أنصار-الله-تجدد-تهديدها-باستئناف-عملياتها-الهجومية-ضد-السعودية-والإمارات-1068674146.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101334/31/1013343101_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_084c15c6f0253282f8c542e2a147a691.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, العالم العربي
الحرب على اليمن, العالم العربي

السفير اليمني لدى روسيا: نأسف لعدم نجاح جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة

20:27 GMT 06.10.2022
© AP Photo / Hani Mohammedعلم اليمن
علم اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبرTelegram
قال السفير اليمني لدى روسيا، الدكتور أحمد سالم الوحيشي، إن حكومة بلاده تأسف لعدم نجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في إقناع "أنصار الله" باختيار سبل السلام، ورفضهم تمديد الهدنة.
وجاءت تصريحات الوحيشي في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، حيث جاء في نص البيان: "أكد سفير الجمهورية اليمنية لدى روسيا الاتحادية، سعادة أحمد سالم الوحيشي، أن الحكومة اليمنية تأسف لعدم نجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإقناع الحوثيين باختيار حل سلمي، ورفضهم تمديد الهدنة في اليمن اعتبارا من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري".
وتابع البيان: "وأشار السفير الوحيشي أحمد سالم إلى البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 5 أكتوبر 2022، والذي رحب بمشاركة الحكومة اليمنية في جهود المبعوث الخاص، وشدد على أن المطالب المتطرفة للحوثيين في الأيام الأخيرة من المحادثات أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق، الأمر الذي ينطوي على مخاطر وعواقب سلبية".
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
وزير الخارجية اليمني يدعو لاتخاذ موقف حازم في مجلس الأمن الدولي ضد "أنصار الله"
أمس, 13:45 GMT

يذكر أن البيان الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد جاء فيه: "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن خيبة أملهم الشديدة لانتهاء الموعد النهائي المحدد في 2 أكتوبر لتمديد الهدنة في اليمن لمدة ستة أشهر. ورحبوا بمشاركة الحكومة اليمنية في جهود المبعوث الخاص، وشددوا على أن مطالب الحوثيين المتطرفة في الأيام الأخيرة من المفاوضات أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق، وهو أمر محفوف بعواقب سلبية. وكرروا تأكيدهم على توقعهم في أن يجد الطرفان طريقة للمضي قدما لإعادة الهدنة.

مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
"أنصار الله" تجدد تهديدها باستئناف عملياتها الهجومية ضد السعودية والإمارات
أمس, 23:29 GMT
أكد أعضاء مجلس الأمن أن الأشهر الستة الماضية جلبت مزيدا من الهدوء والأمن أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك انخفاض حاد في عدد الضحايا المدنيين، فضلاً عن جهود الحكومة اليمنية لتمكين تدفق الوقود إلى الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала