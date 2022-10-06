https://sputnikarabic.ae/20221006/السفير-اليمني-لدى-روسيا-نأسف-لعدم-نجاح-جهود-مبعوث-الأمين-العام-للأمم-المتحدة--1068710078.html
السفير اليمني لدى روسيا: نأسف لعدم نجاح جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة
السفير اليمني لدى روسيا: نأسف لعدم نجاح جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة
قال السفير اليمني لدى روسيا، الدكتور أحمد سالم الوحيشي، إن حكومة بلاده تأسف لعدم نجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في إقناع "أنصار... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T20:27+0000
2022-10-06T20:27+0000
2022-10-06T20:27+0000
الحرب على اليمن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101334/31/1013343101_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_5222730b4774e7ece96c77301448cc0e.jpg
وجاءت تصريحات الوحيشي في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، حيث جاء في نص البيان: "أكد سفير الجمهورية اليمنية لدى روسيا الاتحادية، سعادة أحمد سالم الوحيشي، أن الحكومة اليمنية تأسف لعدم نجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإقناع الحوثيين باختيار حل سلمي، ورفضهم تمديد الهدنة في اليمن اعتبارا من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري".وتابع البيان: "وأشار السفير الوحيشي أحمد سالم إلى البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 5 أكتوبر 2022، والذي رحب بمشاركة الحكومة اليمنية في جهود المبعوث الخاص، وشدد على أن المطالب المتطرفة للحوثيين في الأيام الأخيرة من المحادثات أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق، الأمر الذي ينطوي على مخاطر وعواقب سلبية".أكد أعضاء مجلس الأمن أن الأشهر الستة الماضية جلبت مزيدا من الهدوء والأمن أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك انخفاض حاد في عدد الضحايا المدنيين، فضلاً عن جهود الحكومة اليمنية لتمكين تدفق الوقود إلى الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.
https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-الخارجية-اليمني-يدعو-لاتخاذ-موقف-حازم-في-مجلس-الأمن-الدولي-ضد-أنصار-الله-1068653658.html
https://sputnikarabic.ae/20221005/أنصار-الله-تجدد-تهديدها-باستئناف-عملياتها-الهجومية-ضد-السعودية-والإمارات-1068674146.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101334/31/1013343101_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_084c15c6f0253282f8c542e2a147a691.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, العالم العربي
الحرب على اليمن, العالم العربي
السفير اليمني لدى روسيا: نأسف لعدم نجاح جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة
تابعنا عبر
قال السفير اليمني لدى روسيا، الدكتور أحمد سالم الوحيشي، إن حكومة بلاده تأسف لعدم نجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في إقناع "أنصار الله" باختيار سبل السلام، ورفضهم تمديد الهدنة.
وجاءت تصريحات الوحيشي في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، حيث جاء في نص البيان: "أكد سفير الجمهورية اليمنية لدى روسيا الاتحادية، سعادة أحمد سالم الوحيشي، أن الحكومة اليمنية تأسف لعدم نجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإقناع الحوثيين باختيار حل سلمي، ورفضهم تمديد الهدنة في اليمن اعتبارا من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري".
وتابع البيان: "وأشار السفير الوحيشي أحمد سالم إلى البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 5 أكتوبر 2022، والذي رحب بمشاركة الحكومة اليمنية في جهود المبعوث الخاص، وشدد على أن المطالب المتطرفة للحوثيين في الأيام الأخيرة من المحادثات أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق، الأمر الذي ينطوي على مخاطر وعواقب سلبية".
يذكر أن البيان الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد جاء فيه: "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن خيبة أملهم الشديدة لانتهاء الموعد النهائي المحدد في 2 أكتوبر لتمديد الهدنة في اليمن لمدة ستة أشهر. ورحبوا بمشاركة الحكومة اليمنية في جهود المبعوث الخاص، وشددوا على أن مطالب الحوثيين المتطرفة في الأيام الأخيرة من المفاوضات أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق، وهو أمر محفوف بعواقب سلبية. وكرروا تأكيدهم على توقعهم في أن يجد الطرفان طريقة للمضي قدما لإعادة الهدنة.
أكد أعضاء مجلس الأمن أن الأشهر الستة الماضية جلبت مزيدا من الهدوء والأمن أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك انخفاض حاد في عدد الضحايا المدنيين، فضلاً عن جهود الحكومة اليمنية لتمكين تدفق الوقود إلى الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.