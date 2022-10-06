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https://sputnikarabic.ae/20221006/الصحة-الفلسطينية-تستلم-مساعدات-إنسانية-من-تونس-1068679249.html
الصحة الفلسطينية تستلم مساعدات إنسانية من تونس
الصحة الفلسطينية تستلم مساعدات إنسانية من تونس
قدمت تونس مساعدات إنسانية للفلسطينيين شملت عشرات الآلاف من جرعات اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T08:21+0000
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ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المساعدات تضم 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا.ولفتت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استلام الشحنة، أمس الأربعاء.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن هذه المساعدات تؤكد وقوف تونس شعبا وقيادة مع الشعب الفلسطيني وتقديم مختلف أشكال الدعم للقضية الفلسطينية.وقال السفير التونسي لدى فلسطين، الحبيب بن فرح، إن هذه المساعدات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين ومتانتها في ضوء دعم تونس الدائم لفلسطين.
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العالم العربي, مجتمع
العالم العربي, مجتمع

الصحة الفلسطينية تستلم مساعدات إنسانية من تونس

08:21 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 08:59 GMT 06.10.2022)
© AFP 2022 / Joel Sagetلقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا الصيني
لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / Joel Saget
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قدمت تونس مساعدات إنسانية للفلسطينيين شملت عشرات الآلاف من جرعات اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.
ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المساعدات تضم 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا.
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ولفتت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استلام الشحنة، أمس الأربعاء.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن هذه المساعدات تؤكد وقوف تونس شعبا وقيادة مع الشعب الفلسطيني وتقديم مختلف أشكال الدعم للقضية الفلسطينية.
وقال السفير التونسي لدى فلسطين، الحبيب بن فرح، إن هذه المساعدات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين ومتانتها في ضوء دعم تونس الدائم لفلسطين.
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