https://sputnikarabic.ae/20221006/الصحة-الفلسطينية-تستلم-مساعدات-إنسانية-من-تونس-1068679249.html
الصحة الفلسطينية تستلم مساعدات إنسانية من تونس
الصحة الفلسطينية تستلم مساعدات إنسانية من تونس
قدمت تونس مساعدات إنسانية للفلسطينيين شملت عشرات الآلاف من جرعات اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T08:21+0000
2022-10-06T08:21+0000
2022-10-06T08:59+0000
العالم العربي
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047921436_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_e044caa51d7046f353d0d747820a0ffb.jpg
ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المساعدات تضم 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا.ولفتت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استلام الشحنة، أمس الأربعاء.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن هذه المساعدات تؤكد وقوف تونس شعبا وقيادة مع الشعب الفلسطيني وتقديم مختلف أشكال الدعم للقضية الفلسطينية.وقال السفير التونسي لدى فلسطين، الحبيب بن فرح، إن هذه المساعدات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين ومتانتها في ضوء دعم تونس الدائم لفلسطين.
https://sputnikarabic.ae/20200402/غندلمان-لم-نهدم-أي-مركز-فلسطيني-لتشخيص-كورونا-إسرائيل-قمة-الإنسانية-1045049507.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047921436_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_9646b5f987166e362234564a229ddff3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مجتمع
الصحة الفلسطينية تستلم مساعدات إنسانية من تونس
08:21 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 08:59 GMT 06.10.2022) تابعنا عبر
قدمت تونس مساعدات إنسانية للفلسطينيين شملت عشرات الآلاف من جرعات اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.
ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المساعدات تضم
50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا.
ولفتت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية
أعلنت استلام الشحنة، أمس الأربعاء.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن هذه المساعدات
تؤكد وقوف تونس شعبا وقيادة مع الشعب الفلسطيني وتقديم مختلف أشكال الدعم للقضية الفلسطينية.
وقال السفير التونسي لدى فلسطين، الحبيب بن فرح، إن هذه المساعدات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين ومتانتها في ضوء دعم تونس الدائم لفلسطين.