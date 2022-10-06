https://sputnikarabic.ae/20221006/الكرملين-بوتين-لا-يعتزم-المشاركة-في-مؤتمر-المناخ--بمصر-1068687249.html
الكرملين: بوتين لا يعتزم المشاركة في مؤتمر المناخ بمصر
الكرملين: بوتين لا يعتزم المشاركة في مؤتمر المناخ بمصر
موسكو - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي يعتزم المشاركة في مؤتمر المناخ في نوفمبر... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T10:49+0000
2022-10-06T10:49+0000
2022-10-06T10:49+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
الكرملين
دميتري بيسكوف
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موسكو - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي يعتزم المشاركة في مؤتمر المناخ في نوفمبر: "(الرئيس) لا يخطط لذلك".ومن المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في الفترة من 7 إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, الكرملين, دميتري بيسكوف
روسيا, فلاديمير بوتين, الكرملين, دميتري بيسكوف