https://sputnikarabic.ae/20221006/المأساة-دخلت-يومها-الـ70-الهلال-الأحمر-السوري-قطع-مياه-الشرب-عن-الحسكة-فاقم-تفشي-الأوبئة-1068692018.html

المأساة دخلت يومها الـ70... الهلال الأحمر السوري: قطع مياه الشرب عن الحسكة فاقم تفشي الأوبئة

المأساة دخلت يومها الـ70... الهلال الأحمر السوري: قطع مياه الشرب عن الحسكة فاقم تفشي الأوبئة

تتفاقم مشكلة انقطاع مياه الشرب عن مليون مدني سوري في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها والريف الغربي لمحافظة الحسكة يوماً بعد يوم، وذلك مع استمرار توقف... 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T12:57+0000

2022-10-06T12:57+0000

2022-10-06T13:04+0000

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وتتزامن أزمة المياه في هذه المحافظة، شرقي سوريا، مع تفشي مرضي "الكوليرا" و"كورونا"، حيث تعمل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في تأمين الحد الأدنى من حاجة السكان من مياه الشرب عبر عدد من الإجراءات.منسقة مشروع إدارة المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، فرع الحسكة، المهندسة نورة عبد الوهاب، أكدت في تصريح لمراسل "سبوتنيك" بأن فرع الهلال الأحمر العربي السوري، يُزوِّد أحياء مدينة الحسكة، بمياه الشرب عبر تعبئة (400 خزان سعة كل منها 5 متر مكعب) بالمياه النظيفة دورياً، إضافة لـ 50 خزانا موجودا في مراكز الإيواء، مع تشغيل 14 محطة لتحلية المياه بالتنسيق مع مؤسسة المياه الحكومية مع استمرار انقطاع المياه عن المدينة وريفها الغربي، لأكثر من شهرين متتالين من مصدرها الوحيد في محطة علوك.وتابعت بأن المنظمة تعمل بجهود مكثفة مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير جزء بسيط جداً من الحاجة اليومية من مياه الشرب والتي تصل الحاجة الفعلية فقط لسكان مدينة الحسكة إلى ما يقارب 70 ألف متر مكعب من المياه يومياً، في حين الذي يتم تأمينه يومياً يصل إلى 1200 متر مكعب فقط.وأوضحت عبد الوهاب أن كميات المياه المعبئة خلال الشهرين الماضيين تجاوزت الـ 150 ألف م3، وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العمل ضد الجوع، وهي تعتبر إنتاج ثلاثة أيام لمحطة علوك من المياه، مع السعي لزيادة عدد الخزانات وكميات المياه، حيث تعتبر هذه الكميات قليلة جداً مقارنة مع الحاجة اليومية للمياه إلا انه تعتبر مهمة لتوفير مياه الشرب للمدنيين.إما المحور الأهم كان بتركيب 14 محطة تحلية للمياه مقدمة من منظمة "اليونسيف" في الحدائق العامة في أحياء وسط مدينة الحسكة لتأمين مياه صالحة للشرب ونظيفة والتي تعتبر جزء مهم في تامين مياه الشرب النقية والموثوقة للسكان، بحسب عبدالوهاب.ونوهت منسقة مشروع إدارة المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري فرع الحسكة بأنه لا بديل عن تشغيل محطة مشروع آبار علوك بكامل طاقة أبارها الـ34 والتي تؤمن ما يقارب الـ 100 الف م3 من المياه النقية والصافية يومياً، وذلك في ظل ندرة مصادر المياه مع مؤشرات كبيرة على بدء جفاف الآبار المنزلية والآبار الريفية بسبب حالة الجفاف التي ضربت المحافظة خلال العاميين الماضيين.وكانت وزارة الصحة السورية في أخر نشرة لها أعلنت أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 594 إصابة منها 45 إصابة في مدينة الحسكة، ووفق بيان للوزارة بأنه بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 39منها 3 حالات في الحسكة.في حين أكدت مصادر طبية في مدينة الحسكة لــ"سبوتنيك" أن أعداد الإصابات في مدينة الحسكة وريفها كبيرة جداً وذلك من خلال تسجيل أعداد كبيرة من المصابين في حالات الإسهال الحاد والإقياء وارتفاع درجات الحرارة وهي أعراض مشابهة بشكل كبير لمرض الكوليرا حيث يتم تقديم العلاجات المتوفرة لها بشكل سريع ومنها اضطرت إلى دخول المشافي لاستكمال العلاج.وجددت سوريا إدانتها استمرار الاحتلال التركي ومرتزقته بجريمة قطع المياه لمدة تزيد على الشهرين عن مدينة الحسكة وجوارها، محملة النظام التركي مسؤولية التداعيات الناجمة عنها.وختمت الوزارة: "إن عدم قيام الأمم المتحدة ومنظماتها بدورها في إدانة الممارسات التركية يضع مصداقيتها على المحك، كما أن تجاهل ذلك من قبل مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الصحة والمياه النظيفة كفيل بتعرية أجنداتهم الحقيقية ومعاييرهم المزدوجة".

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