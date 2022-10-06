المأساة دخلت يومها الـ70... الهلال الأحمر السوري: قطع مياه الشرب عن الحسكة فاقم تفشي الأوبئة

وتتزامن أزمة المياه في هذه المحافظة، شرقي سوريا، مع تفشي مرضي "الكوليرا" و"كورونا"، حيث تعمل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في تأمين الحد الأدنى من حاجة السكان من مياه الشرب عبر عدد من الإجراءات.منسقة مشروع إدارة المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، فرع الحسكة، المهندسة نورة عبد الوهاب، أكدت في تصريح لمراسل "سبوتنيك" بأن فرع الهلال الأحمر العربي السوري، يُزوِّد أحياء مدينة الحسكة، بمياه الشرب عبر تعبئة (400 خزان سعة كل منها 5 متر مكعب) بالمياه النظيفة دورياً، إضافة لـ 50 خزانا موجودا في مراكز الإيواء، مع تشغيل 14 محطة لتحلية المياه بالتنسيق مع مؤسسة المياه الحكومية مع استمرار انقطاع المياه عن المدينة وريفها الغربي، لأكثر من شهرين متتالين من مصدرها الوحيد في محطة علوك.وتابعت بأن المنظمة تعمل بجهود مكثفة مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير جزء بسيط جداً من الحاجة اليومية من مياه الشرب والتي تصل الحاجة الفعلية فقط لسكان مدينة الحسكة إلى ما يقارب 70 ألف متر مكعب من المياه يومياً، في حين الذي يتم تأمينه يومياً يصل إلى 1200 متر مكعب فقط.وأوضحت عبد الوهاب أن كميات المياه المعبئة خلال الشهرين الماضيين تجاوزت الـ 150 ألف م3، وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العمل ضد الجوع، وهي تعتبر إنتاج ثلاثة أيام لمحطة علوك من المياه، مع السعي لزيادة عدد الخزانات وكميات المياه، حيث تعتبر هذه الكميات قليلة جداً مقارنة مع الحاجة اليومية للمياه إلا انه تعتبر مهمة لتوفير مياه الشرب للمدنيين.إما المحور الأهم كان بتركيب 14 محطة تحلية للمياه مقدمة من منظمة "اليونسيف" في الحدائق العامة في أحياء وسط مدينة الحسكة لتأمين مياه صالحة للشرب ونظيفة والتي تعتبر جزء مهم في تامين مياه الشرب النقية والموثوقة للسكان، بحسب عبدالوهاب.ونوهت منسقة مشروع إدارة المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري فرع الحسكة بأنه لا بديل عن تشغيل محطة مشروع آبار علوك بكامل طاقة أبارها الـ34 والتي تؤمن ما يقارب الـ 100 الف م3 من المياه النقية والصافية يومياً، وذلك في ظل ندرة مصادر المياه مع مؤشرات كبيرة على بدء جفاف الآبار المنزلية والآبار الريفية بسبب حالة الجفاف التي ضربت المحافظة خلال العاميين الماضيين.وكانت وزارة الصحة السورية في أخر نشرة لها أعلنت أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 594 إصابة منها 45 إصابة في مدينة الحسكة، ووفق بيان للوزارة بأنه بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 39منها 3 حالات في الحسكة.في حين أكدت مصادر طبية في مدينة الحسكة لــ"سبوتنيك" أن أعداد الإصابات في مدينة الحسكة وريفها كبيرة جداً وذلك من خلال تسجيل أعداد كبيرة من المصابين في حالات الإسهال الحاد والإقياء وارتفاع درجات الحرارة وهي أعراض مشابهة بشكل كبير لمرض الكوليرا حيث يتم تقديم العلاجات المتوفرة لها بشكل سريع ومنها اضطرت إلى دخول المشافي لاستكمال العلاج.وجددت سوريا إدانتها استمرار الاحتلال التركي ومرتزقته بجريمة قطع المياه لمدة تزيد على الشهرين عن مدينة الحسكة وجوارها، محملة النظام التركي مسؤولية التداعيات الناجمة عنها.وختمت الوزارة: "إن عدم قيام الأمم المتحدة ومنظماتها بدورها في إدانة الممارسات التركية يضع مصداقيتها على المحك، كما أن تجاهل ذلك من قبل مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الصحة والمياه النظيفة كفيل بتعرية أجنداتهم الحقيقية ومعاييرهم المزدوجة".
تتفاقم مشكلة انقطاع مياه الشرب عن مليون مدني سوري في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها والريف الغربي لمحافظة الحسكة يوماً بعد يوم، وذلك مع استمرار توقف العمل في المصدر الوحيد للمياه وهو محطة "مشروع آبار علوك" الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي، لليوم 70 على التوالي.
وتتزامن أزمة المياه في هذه المحافظة، شرقي سوريا، مع تفشي مرضي "الكوليرا" و"كورونا"، حيث تعمل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في تأمين الحد الأدنى من حاجة السكان من مياه الشرب عبر عدد من الإجراءات.
منسقة مشروع إدارة المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، فرع الحسكة، المهندسة نورة عبد الوهاب، أكدت في تصريح لمراسل "سبوتنيك" بأن فرع الهلال الأحمر العربي السوري، يُزوِّد أحياء مدينة الحسكة، بمياه الشرب عبر تعبئة (400 خزان سعة كل منها 5 متر مكعب) بالمياه النظيفة دورياً، إضافة لـ 50 خزانا موجودا في مراكز الإيواء، مع تشغيل 14 محطة لتحلية المياه بالتنسيق مع مؤسسة المياه الحكومية مع استمرار انقطاع المياه عن المدينة وريفها الغربي، لأكثر من شهرين متتالين من مصدرها الوحيد في محطة علوك.
وتابعت بأن المنظمة تعمل بجهود مكثفة مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير جزء بسيط جداً من الحاجة اليومية من مياه الشرب والتي تصل الحاجة الفعلية فقط لسكان مدينة الحسكة إلى ما يقارب 70 ألف متر مكعب من المياه يومياً، في حين الذي يتم تأمينه يومياً يصل إلى 1200 متر مكعب فقط.
وبينت عبد الوهاب أن قلة كميات المياه المؤمنة يومياً سببها قلة مصادر المياه الموثوقة إضافة إلى قلة عدد الصهاريج وبعد المسافة بالنسبة إلى المصادر الأخرى، إلا أن المنظمة تعمل بجهود يومية لتأمين المياه للمدنيين بحدها المتدني.
وأوضحت عبد الوهاب أن كميات المياه المعبئة خلال الشهرين الماضيين تجاوزت الـ 150 ألف م3، وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العمل ضد الجوع، وهي تعتبر إنتاج ثلاثة أيام لمحطة علوك من المياه، مع السعي لزيادة عدد الخزانات وكميات المياه، حيث تعتبر هذه الكميات قليلة جداً مقارنة مع الحاجة اليومية للمياه إلا انه تعتبر مهمة لتوفير مياه الشرب للمدنيين.
وشرحت منسقة المشروع المياه بأنه منذ بداية مشكلة انقطاع المياه من محطة علوك في نهاية عام 2019: "بدأنا العمل على عدد من المحاور أولها كانت تأمين المياه عبر الصهاريج الكبيرة لتعبئة البيدونات للموطنين في الشوارع ومع تكرار فترات الانقطاع بدأنا بخطوة تركيب الخزانات الكبيرة في الشوارع والأحياء لتأمين المياه مع محاولة تعبئتها بشكل يومي، بالتزامن مع مشروع مفتوح لإجراء الصيانات الدورية لأبار محطة علوك عندما تسمح لنا الفرصة بالتنسيق مع الشرطة العسكرية الروسية.
إما المحور الأهم كان بتركيب 14 محطة تحلية للمياه مقدمة من منظمة "اليونسيف" في الحدائق العامة في أحياء وسط مدينة الحسكة لتأمين مياه صالحة للشرب ونظيفة والتي تعتبر جزء مهم في تامين مياه الشرب النقية والموثوقة للسكان، بحسب عبدالوهاب.
واعتبرت المهندسة نورة عبدالوهاب الفترة الحالية، أسواء فترات الانقطاع والتي تعتبر الأطول بين فترات الانقطاع التي وصلت إلى 32 مرة متتالية وهي تزامنت مع موجة حر شديد إضافة إلى تفشي مرض "الكوليرا" الذي تحتاج مواجهته إلى توفير المياه النقية للشرب والتنظيف ومع استمرار تفشي وباء "كورونا".
ونوهت منسقة مشروع إدارة المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري فرع الحسكة بأنه لا بديل عن تشغيل محطة مشروع آبار علوك بكامل طاقة أبارها الـ34 والتي تؤمن ما يقارب الـ 100 الف م3 من المياه النقية والصافية يومياً، وذلك في ظل ندرة مصادر المياه مع مؤشرات كبيرة على بدء جفاف الآبار المنزلية والآبار الريفية بسبب حالة الجفاف التي ضربت المحافظة خلال العاميين الماضيين.
وطالبت المهندسة نورة عبدالوهاب جميع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل السريع لإعادة تشغيل محطة آبار علوك بريف منطقة رأس العين شمالي محافظة الحسكة وتحييدها عن جميع التدخلات العسكرية والسياسية، مؤكدة استعداد منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجراء الصيانات السريعة والضرورية والعمل على إعادة تشغيل جميع الآبار الموجودة ضمن المحطة خلال فترة قصيرة.
وكانت وزارة الصحة السورية في أخر نشرة لها أعلنت أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 594 إصابة منها 45 إصابة في مدينة الحسكة، ووفق بيان للوزارة بأنه بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 39منها 3 حالات في الحسكة.
في حين أكدت مصادر طبية في مدينة الحسكة لــ"سبوتنيك" أن أعداد الإصابات في مدينة الحسكة وريفها كبيرة جداً وذلك من خلال تسجيل أعداد كبيرة من المصابين في حالات الإسهال الحاد والإقياء وارتفاع درجات الحرارة وهي أعراض مشابهة بشكل كبير لمرض الكوليرا حيث يتم تقديم العلاجات المتوفرة لها بشكل سريع ومنها اضطرت إلى دخول المشافي لاستكمال العلاج.
وجددت سوريا إدانتها استمرار الاحتلال التركي ومرتزقته بجريمة قطع المياه لمدة تزيد على الشهرين عن مدينة الحسكة وجوارها، محملة النظام التركي مسؤولية التداعيات الناجمة عنها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين على حسابها في "تويتر" قبل أيام إن "الاحتلال التركي ومرتزقته يستمران في ممارساتهما اللاإنسانية المتمثلة بقطع المياه لمدة تزيد على الشهرين عن السوريين في مدينة الحسكة وجوارها، حيث تزايدت نتيجة لذلك حالات العطش والأمراض الخطيرة بينهم".
مشكلة انقطاع مياه الشرب عن مليون مدني سوري في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها والريف الغربي لمحافظة الحسكة تتفاقم يوما بعد يوم.
وأضافت: "أن سوريا تدين هذه الجريمة وتحمل النظام التركي مسؤولية التداعيات الناجمة عنها".
وختمت الوزارة: "إن عدم قيام الأمم المتحدة ومنظماتها بدورها في إدانة الممارسات التركية يضع مصداقيتها على المحك، كما أن تجاهل ذلك من قبل مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الصحة والمياه النظيفة كفيل بتعرية أجنداتهم الحقيقية ومعاييرهم المزدوجة".