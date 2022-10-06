المواجهة الصاروخية في شبه الجزيرة الكورية… مقارنة بين أخطر الصواريخ في الكوريتين
07:22 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 07:27 GMT 06.10.2022)
© AFP 2022 / JUNG YEON-JEرجل أمام شاشة تلفزيونية تظهر بثًا إخباريًا لتجربة صاروخ لـ كوريا الشمالية 29 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE
أطلقت سيئول 4 صواريخ تكتيكية خلال مناورات عسكرية، أمس الأربعاء، ردا على تجربة بيونغ يانغ الصاروخية الأخيرة، التي أجرتها الثلاثاء الماضي.
ونشرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية صورا، قالت إنها ترصد لحظات إطلاق صواريخ تكتيكية، يوم الأربعاء، خلال مناورات عسكرية مع الجيش الأمريكي، وذلك بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، إذ أطلقت بيونغ يانغ، صاروخين جديدين، اليوم الخميس، بينما تعهد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، بحماية سلامة البلاد عبر تحالف ثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان.
ما هي القدرات الصاروخية لكوريا الشمالية؟
تضم الترسانة الصاروخية لكوريا الشمالية أكثر من 20 نوعا من الصواريخ المجنحة والباليستية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، حسبما تشير إحصائيات موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.
عائلة صواريخ "هواسونغ"
"هواسونغ - 5": صاروخ باليستي قصير المدى (300 كيلومتر).
"هواسونغ - 6": صاروخ باليستي قصير المدى (500 كيلومتر).
"هواسونغ - 7" (نودونغ - 1): صاروخ باليستي متوسطة المدى (1200 إلى 1500 كيلومتر).
"هواسونغ - 9": صاروخ باليستي متوسط المدى (800 إلى 1000 كيلومتر).
"هواسونغ - 10": صاروخ باليستي متوسط المدى (2500 إلى 4 آلاف كيلومتر).
"هواسونغ - 12": صاروخ باليستي متوسط المدى (4500 كيلومتر).
"هواسونغ - 13": صاروخ باليستي عابر للقارات (5500 إلى 11500 كيلومتر).
"هواسونغ - 14": صاروخ باليستي عابر للقارات (10400 كيلومتر).
"هواسونغ - 15": صاروخ باليستي عابر للقارات (8500 إلى 13 ألف كيلومتر).
عائلة صواريخ "كيه إن"
"كيه إن - 1": صاروخ مجنح مضاد للسفن مداه (110 إلى 160 كيلومترا).
"كيه إن - 2": صاروخ باليستي قصير المدى (120 إلى 170 كيلومترا).
"كيه إن - 6": صاروخ (أرض - جو) مداه 150 كيلومترا.
"كيه إن - 9": مداه 200 كيلومتر يتم إطلاقه من راجمات الصواريخ.
"كيه إن - 18": صاروخ باليستي قصير المدى (450 كيلومترا).
"كيه إن - 23": صاروخ باليستي قصير المدى (450 كيلومترا).
"كيه إن - 24": صاروخ باليستي في مرحلة التطوير مداه 410 كيلومترات (قصير المدى).
"كيه إن - 25": صاروخ باليستي قصير المدى (380 كيلومترا).
"كيه إن - 19": صاروخ مجنح مضاد للسفن (130 إلى 250 كيلومترا).
"كيه إن - 11": صاروخ باليستي للغواصات (1200 كيلومتر).
"كيه إن - 15": صاروخ باليستي متوسط المدى (1200 إلى 2000 كيلومتر).
"كيه إن - 26": صاروخ باليستي متوسط المدى يتم إطلاقه من الغواصات (1900 كيلومتر).
عائلة "تايبودونغ" الصاروخية
"تايبودونغ - 1": صاروخ باليستي متوسط المدى (2000 إلى 5 آلاف كيلومتر).
"تايبودونغ - 2": صاروخ فضائي (4 إلى 10 آلاف كيلومتر).
ما هي القدرات الصاروخية لكوريا الجنوبية؟
تمتلك كوريا الجنوبية 10 أنواع من الصواريخ تنقسم إلى 3 فئات، وفقا لإحصائيات "ميسيل ثريت" لعام 2021.
عائلة "هايسونغ" تضم 3 أنواع من الصواريخ:
"هايسونغ 1": صاروخ مجنح مضاد للسفن (150 و250 كيلومترا).
"هايسونغ 2": صاروخ مجنح للهجوم الأرضي (500 كيلومتر).
"هايسونغ 3": صاروخ مجنح للهجوم الأرضي (1500 كيلومتر).
عائلة "هايومو" تضم 7 أنواع من الصواريخ:
"هايومو 3 بي": صاروخ مجنح للهجوم الأرضي (1000 كيلومتر).
"هايومو 3 سي": صاروخ مجنح للهجوم الأرضي (1500 كيلومتر).
"هايومو 3 دي/ 4": صاروخ مجنح للهجوم الأرضي (3 آلاف كيلومتر).
"هايومو 2 إيه": صاروخ باليستي قصير المدى (300 كيلومتر).
"هايومو 2 بي": صاروخ باليستي قصير المدى (500 إلى 800 كيلومتر).
"هايومو 2 سي": صاروخ باليستي قصير المدى (800 كيلومتر).
"هايومو 3": صاروخ مجنح للهجوم الأرضي (180 كيلومترا).
عائلة صواريخ "إن إتش كيه":
"إن إتش كيه 1": صاروخ باليستي قصير المدى (180 كيلومترا).
"إن إتش كيه 2": صاروخ باليستي قصير المدى (180 إلى 250 كيلومترا).
لماذا تقوم الدولتان بتجارب صاروخية؟
تقوم كوريا الشمالية بتجارب صاروخية لتطوير ترسانتها الصاروخية فيما يتعلق بالمدى والدقة ونوع الحمولة سواء كانت تقليدية أو نووية، بينما تقوم كوريا الجنوبية بإطلاق الصواريخ ردا على بيونغ يانغ للتأكيد على امتلاكها قوة ردع جارتها الشمالية.
4 أكتوبر, 03:41 GMT
وتعتمد كوريا الجنوبية على تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمتلك قدرات نووية ضخمة، بينما أعلنت كوريا الشمالية عن نفسها قوة نووية، مؤكدة قدرتها على ردع أعدائها وتؤكد أن وجود الولايات المتحدة الأمريكية ونشر حاملات الطائرات التابعة لها يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.
© Sputnikصاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"
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