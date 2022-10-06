https://sputnikarabic.ae/20221006/المواجهة-الصاروخية-في-شبه-الجزيرة-الكورية-مقارنة-بين-أخطر-الصواريخ-في-الكوريتين-1068676509.html

المواجهة الصاروخية في شبه الجزيرة الكورية… مقارنة بين أخطر الصواريخ في الكوريتين

المواجهة الصاروخية في شبه الجزيرة الكورية… مقارنة بين أخطر الصواريخ في الكوريتين

أطلقت سيئول 4 صواريخ تكتيكية خلال مناورات عسكرية، أمس الأربعاء، ردا على تجربة بيونغ يانغ الصاروخية الأخيرة، التي أجرتها الثلاثاء الماضي. 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T07:22+0000

2022-10-06T07:22+0000

2022-10-06T07:27+0000

رصد عسكري

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ونشرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية صورا، قالت إنها ترصد لحظات إطلاق صواريخ تكتيكية، يوم الأربعاء، خلال مناورات عسكرية مع الجيش الأمريكي، وذلك بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى.ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، إذ أطلقت بيونغ يانغ، صاروخين جديدين، اليوم الخميس، بينما تعهد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، بحماية سلامة البلاد عبر تحالف ثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان.ما هي القدرات الصاروخية لكوريا الشمالية؟تضم الترسانة الصاروخية لكوريا الشمالية أكثر من 20 نوعا من الصواريخ المجنحة والباليستية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، حسبما تشير إحصائيات موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.عائلة صواريخ "هواسونغ"عائلة صواريخ "كيه إن"عائلة "تايبودونغ" الصاروخيةما هي القدرات الصاروخية لكوريا الجنوبية؟تمتلك كوريا الجنوبية 10 أنواع من الصواريخ تنقسم إلى 3 فئات، وفقا لإحصائيات "ميسيل ثريت" لعام 2021.عائلة "هايسونغ" تضم 3 أنواع من الصواريخ:عائلة "هايومو" تضم 7 أنواع من الصواريخ:عائلة صواريخ "إن إتش كيه":لماذا تقوم الدولتان بتجارب صاروخية؟تقوم كوريا الشمالية بتجارب صاروخية لتطوير ترسانتها الصاروخية فيما يتعلق بالمدى والدقة ونوع الحمولة سواء كانت تقليدية أو نووية، بينما تقوم كوريا الجنوبية بإطلاق الصواريخ ردا على بيونغ يانغ للتأكيد على امتلاكها قوة ردع جارتها الشمالية.وتعتمد كوريا الجنوبية على تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمتلك قدرات نووية ضخمة، بينما أعلنت كوريا الشمالية عن نفسها قوة نووية، مؤكدة قدرتها على ردع أعدائها وتؤكد أن وجود الولايات المتحدة الأمريكية ونشر حاملات الطائرات التابعة لها يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20221005/معلومات-عن-الصاروخ-التكتيكي-الذي-أطلقته-سيئول-ردا-على-كوريا-الشمالية-1068663702.html

https://sputnikarabic.ae/20221005/كوريا-الشمالية-تجاربنا-الصاروخية-إجراء-مضاد-للمناورات-العسكرية-الأمريكية---الكورية-الجنوبية-1068674109.html

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