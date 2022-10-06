https://sputnikarabic.ae/20221006/بايدن-ننظر-في-بدائل-كثيرة-لخفض-أسعار-النفط-بعد-قرار-أوبك--المخيب-للآمال-1068708286.html

بايدن: ننظر في بدائل "كثيرة" لخفض أسعار النفط بعد قرار "أوبك +" المخيب للآمال

بايدن: ننظر في بدائل "كثيرة" لخفض أسعار النفط بعد قرار "أوبك +" المخيب للآمال

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، وصفه قرار تحالف "أوبك +" بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، بأنه "مخيب للآمال". 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T19:06+0000

2022-10-06T19:06+0000

2022-10-06T19:06+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

أسعار النفط اليوم

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وفي تصريحات مقتضبة للصحفيين في البيت الأبيض، قال بايدن، إن إدارته تنظر في البدائل التي قد تلجأ إليها من أجل خفض أسعار النفط، مؤكدا أن "هناك الكثير من البدائل".وحول علاقات بلاده مع السعودية عقب قرار التحالف الذي تقوده جنبا إلى جنب مع روسيا، قال بايدن إن زيارته إلى جدة "لم تكن بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالنفط" بل كانت حول الشرق الأوسط.في وقت سابق اليوم، ألمح رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي التابع للبيت الأبيض، برايان ديس، إلى أن إدارة بايدن بصدد التشاور مع الكونغرس بشأن مسألة الأفضلية التجارية للسعودية فيما يتعلق ببيع الأسلحة والدعم الدفاعي.وقال ديس، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت السعودية تستحق الحصول على أسلحة ودعم دفاعي أمريكي في ضوء قرار مجموعة "أوبك +": "سنجري تقييما ونتشاور مع الكونغرس عن كثب بشأن جملة من القضايا المتصلة بهذا الأمر".اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، يوم الأربعاء، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت الثلاثاء، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد ويمكن اعتبارها "عملا عدائيا".وحذر البيت الأبيض من أن اجتماع "أوبك" (اليوم) قد يتسبب في أضرار كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة وأن قرار خفض إنتاج النفط سيكون بمثابة "كارثة كاملة" للبلاد.وعقب قرار المنتجين الأربعاء، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221006/السعودية-تخفض-أسعار-النفط-لأوروبا-وترفعها-للولايات-المتحدة-1068704633.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, أسعار النفط اليوم