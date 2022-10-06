https://sputnikarabic.ae/20221006/بايدن-يرد-على-سؤال-حول-إمكانية-الاجتماع-مع-بوتين-في-مجموعة-العشرين-سنرى-1068697028.html
بايدن يقول إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيلتقي بوتين على هامش قمة العشرين
بايدن يقول إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيلتقي بوتين على هامش قمة العشرين
لم يحسم الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره بعد بشأن لقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T14:36+0000
2022-10-06T14:36+0000
2022-10-06T15:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بايدن، في تصريحات صحفية خلال تفقده أضرار الإعصار "إيان" في ولاية فلوريدا، اليوم الخميس: "لم يحسم الأمر بعد وسنرى"، إجابة على سؤال عما إذا كان يخطط للقاء بوتين على هامش قمة العشرين.وصرحت السفيرة الروسية في إندونيسيا ليودميلا فوروبييفا، الشهر الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نوفمبر/تشرين الثاني في جزيرة بالي الإندونيسية، شخصيا، لكن الكثير سيعتمد على الوضع.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن قرار مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقررة في إندونيسيا، في نوفمبر المقبل، يعتمد على عدة عوامل يلزم أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ القرار.وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن قرار شكل مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة.وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قد أعلن أنه وجّه الدعوة إلى بوتين لحضور قمة العشرين، وذلك رغم الضغوط الغربية لإقناع إندونيسيا بعدم توجيه الدعوة إلى روسيا لحضور هذا الاجتماع بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220907/دبلوماسية-روسية-مشاركة-بوتين-في-قمة-الـ20-تعتمد-إلى-حد-كبير-على-الوضع-في-العالم--1067408397.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فلاديمير بوتين
بايدن يقول إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيلتقي بوتين على هامش قمة العشرين
14:36 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 15:05 GMT 06.10.2022) تابعنا عبر
لم يحسم الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره بعد بشأن لقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في مدينة بالي الإندونيسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بايدن، في تصريحات صحفية خلال تفقده أضرار الإعصار "إيان" في ولاية فلوريدا، اليوم الخميس: "لم يحسم الأمر بعد وسنرى"، إجابة على سؤال عما إذا كان يخطط للقاء بوتين على هامش قمة العشرين.
وصرحت السفيرة الروسية في إندونيسيا ليودميلا فوروبييفا، الشهر الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين
التي ستعقد في نوفمبر/تشرين الثاني في جزيرة بالي الإندونيسية، شخصيا، لكن الكثير سيعتمد على الوضع.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن قرار مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقررة في إندونيسيا، في نوفمبر المقبل، يعتمد على عدة عوامل يلزم أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ القرار.
وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن قرار شكل مشاركة
روسيا في مجموعة العشرين، سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة.
وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قد أعلن أنه وجّه الدعوة إلى بوتين لحضور قمة العشرين، وذلك رغم الضغوط الغربية لإقناع إندونيسيا بعدم توجيه الدعوة إلى روسيا لحضور هذا الاجتماع بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.