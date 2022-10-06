عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221006/بيان-فرنسا-وبريطانيا-تعتزمان-تقديم-الدعم-اللازم-لأوكرانيا-لتستعيد-سيادتها-على-أراضيها--1068705557.html
بيان: فرنسا وبريطانيا تعتزمان تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا "لتستعيد سيادتها على أراضيها"
بيان: فرنسا وبريطانيا تعتزمان تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا "لتستعيد سيادتها على أراضيها"
أكدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، اعتزامهما تقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا لتتمكن من "استعادة السيادة على... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T18:34+0000
2022-10-06T18:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1068033438_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_612eb4744fd1281045f28e597ac8529e.jpg
القاهرة - سبوتنيك. بحسب بيان بريطاني فرنسي مشترك نشر على موقع الحكومة البريطانية فقد "التقت رئيسة الوزراء ليز تراس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ".وتابع البيان المشترك: "يعتبر تحول الطاقة والاستغناء عن الهيدروكربونات الروسية من التحديات المشتركة"، منوها: "ناقشت رئيسة الوزراء والرئيس الفرنسي تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال الطاقة".في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات المسلحة الروسية صدت محاولات الجيش الأوكراني للتقدم على اتجاه اندرييفو-كريفوي روك، وتم القضاء على 100 عسكري أوكراني.وجاء في بيان الوزارة: "على اتجاه "أندرييفو-كريفوي روك" حاول العدو مراراً بواسطة أربع مجموعات تابعة لكتائب تكتيكية وعلى مدى 24 ساعة اختراق دفاعات قواتنا باتجاه المناطق دودتشاني، سوخانوفو، سادوك، بروسكينسكويه".وتابع البيان: "في جميع الاتجاهات تم التصدي للعدو ودفعه عن خط دفاعات القوات الروسية. وتم القضاء على أكثر من 100 عسكري أوكراني، وتدمير 6 دبابات، 8 مدرعات و9 سيارات".
https://sputnikarabic.ae/20221006/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-الفرنسي-على-خلفية-تصريحات-بشأن-توريد-أسلحة-إلى-أوكرانيا--1068701782.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1068033438_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_67377773e033225a5c4f99248c665580.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

بيان: فرنسا وبريطانيا تعتزمان تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا "لتستعيد سيادتها على أراضيها"

18:34 GMT 06.10.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marinالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
تابعنا عبرTelegram
أكدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، اعتزامهما تقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا لتتمكن من "استعادة السيادة على أراضيها".
القاهرة - سبوتنيك. بحسب بيان بريطاني فرنسي مشترك نشر على موقع الحكومة البريطانية فقد "التقت رئيسة الوزراء ليز تراس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ".
وأضاف البيان أن الجانبين "أكدا عزمهما على تقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب استعادة السيادة الأوكرانية ووحدة أراضيها، ولمقاومة العدوان الروسي، ومحاسبة روسيا على أفعالها".
وتابع البيان المشترك: "يعتبر تحول الطاقة والاستغناء عن الهيدروكربونات الروسية من التحديات المشتركة"، منوها: "ناقشت رئيسة الوزراء والرئيس الفرنسي تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال الطاقة".
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي لتقديم إيضاحات بشأن توريد أسلحة إلى أوكرانيا
16:58 GMT
في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات المسلحة الروسية صدت محاولات الجيش الأوكراني للتقدم على اتجاه اندرييفو-كريفوي روك، وتم القضاء على 100 عسكري أوكراني.
وجاء في بيان الوزارة: "على اتجاه "أندرييفو-كريفوي روك" حاول العدو مراراً بواسطة أربع مجموعات تابعة لكتائب تكتيكية وعلى مدى 24 ساعة اختراق دفاعات قواتنا باتجاه المناطق دودتشاني، سوخانوفو، سادوك، بروسكينسكويه".

وتابع البيان: "في جميع الاتجاهات تم التصدي للعدو ودفعه عن خط دفاعات القوات الروسية. وتم القضاء على أكثر من 100 عسكري أوكراني، وتدمير 6 دبابات، 8 مدرعات و9 سيارات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала