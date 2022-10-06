https://sputnikarabic.ae/20221006/بيان-فرنسا-وبريطانيا-تعتزمان-تقديم-الدعم-اللازم-لأوكرانيا-لتستعيد-سيادتها-على-أراضيها--1068705557.html
بيان: فرنسا وبريطانيا تعتزمان تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا "لتستعيد سيادتها على أراضيها"
بيان: فرنسا وبريطانيا تعتزمان تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا "لتستعيد سيادتها على أراضيها"
أكدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، اعتزامهما تقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا لتتمكن من "استعادة السيادة على... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T18:34+0000
2022-10-06T18:34+0000
2022-10-06T18:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. بحسب بيان بريطاني فرنسي مشترك نشر على موقع الحكومة البريطانية فقد "التقت رئيسة الوزراء ليز تراس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ".وتابع البيان المشترك: "يعتبر تحول الطاقة والاستغناء عن الهيدروكربونات الروسية من التحديات المشتركة"، منوها: "ناقشت رئيسة الوزراء والرئيس الفرنسي تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال الطاقة".في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات المسلحة الروسية صدت محاولات الجيش الأوكراني للتقدم على اتجاه اندرييفو-كريفوي روك، وتم القضاء على 100 عسكري أوكراني.وجاء في بيان الوزارة: "على اتجاه "أندرييفو-كريفوي روك" حاول العدو مراراً بواسطة أربع مجموعات تابعة لكتائب تكتيكية وعلى مدى 24 ساعة اختراق دفاعات قواتنا باتجاه المناطق دودتشاني، سوخانوفو، سادوك، بروسكينسكويه".وتابع البيان: "في جميع الاتجاهات تم التصدي للعدو ودفعه عن خط دفاعات القوات الروسية. وتم القضاء على أكثر من 100 عسكري أوكراني، وتدمير 6 دبابات، 8 مدرعات و9 سيارات".
https://sputnikarabic.ae/20221006/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-الفرنسي-على-خلفية-تصريحات-بشأن-توريد-أسلحة-إلى-أوكرانيا--1068701782.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
بيان: فرنسا وبريطانيا تعتزمان تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا "لتستعيد سيادتها على أراضيها"
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أكدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، اعتزامهما تقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا لتتمكن من "استعادة السيادة على أراضيها".
القاهرة - سبوتنيك. بحسب بيان بريطاني فرنسي مشترك نشر على موقع الحكومة البريطانية فقد "التقت رئيسة الوزراء ليز تراس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ".
وأضاف البيان أن الجانبين "أكدا عزمهما على تقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب استعادة السيادة الأوكرانية ووحدة أراضيها، ولمقاومة العدوان الروسي، ومحاسبة روسيا على أفعالها".
وتابع البيان المشترك: "يعتبر تحول الطاقة والاستغناء عن الهيدروكربونات الروسية من التحديات المشتركة"، منوها: "ناقشت رئيسة الوزراء والرئيس الفرنسي تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال الطاقة".
في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات المسلحة الروسية صدت محاولات الجيش الأوكراني للتقدم على اتجاه اندرييفو-كريفوي روك، وتم القضاء على 100 عسكري أوكراني.
وجاء في بيان الوزارة: "على اتجاه "أندرييفو-كريفوي روك" حاول العدو مراراً بواسطة أربع مجموعات تابعة لكتائب تكتيكية وعلى مدى 24 ساعة اختراق دفاعات قواتنا باتجاه المناطق دودتشاني، سوخانوفو، سادوك، بروسكينسكويه".
وتابع البيان: "في جميع الاتجاهات تم التصدي للعدو ودفعه عن خط دفاعات القوات الروسية. وتم القضاء على أكثر من 100 عسكري أوكراني، وتدمير 6 دبابات، 8 مدرعات و9 سيارات".