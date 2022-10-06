https://sputnikarabic.ae/20221006/بيسكوف-لـسبوتنيك-بوتين-يعقد-مباحثات-هاتفية-مع-أردوغان-غدا-الجمعة--1068710974.html
بيسكوف لـ"سبوتنيك": بوتين يعقد مباحثات هاتفية مع أردوغان غدا الجمعة
بيسكوف لـ"سبوتنيك": بوتين يعقد مباحثات هاتفية مع أردوغان غدا الجمعة
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم عقد مباحثات هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان غدًا الجمعة. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T20:57+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال عما إذا كانت هناك مباحثات هاتفية بين الرئيسين مخططة بالفعل: "نعم هناك مباحثات هاتفية مخططة".كان الرئيس التركي قال يوم الأربعاء إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب منه الدعم فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها أخيرا استفتاء لانضمامها لروسيا، إلا أن أردوغان لم يوضح طريقة هذا الدعم المطلوب.وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "سي إن إن تركيا"، اليوم: "الرئيس الأوكراني يطلب دعمنا ويريد منّا إقناع الرئيس الروسي بشأن الاستفتاء في المناطق الأربع".وتابع أردوغان: "أنوي إجراء اتصال هاتفي مع بوتين لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "المسؤولين المعنيين يعملون على تحديد الموعد وهم على اتصال بالكرملين".ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، أعلن أردوغان مراراً، استعداد تركيا لاستضافة لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.كما استضافت تركيا، في 22 من تموز/يوليو الماضي، مراسم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية وتقديم موسكو المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220928/أردوغان-زيلينسكي-طلب-مني-الدعم-بشأن-المناطق-التي-جرى-استفتاء-لانضمامها-لروسيا-1068375637.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
بيسكوف لـ"سبوتنيك": بوتين يعقد مباحثات هاتفية مع أردوغان غدا الجمعة
20:57 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 20:58 GMT 06.10.2022) تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم عقد مباحثات هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان غدًا الجمعة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال عما إذا كانت هناك مباحثات هاتفية بين الرئيسين مخططة بالفعل: "نعم هناك مباحثات هاتفية مخططة".
كان الرئيس التركي قال يوم الأربعاء إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب منه الدعم فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها أخيرا استفتاء لانضمامها لروسيا، إلا أن أردوغان لم يوضح طريقة هذا الدعم المطلوب.
وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "سي إن إن تركيا"، اليوم: "الرئيس الأوكراني يطلب دعمنا ويريد منّا إقناع الرئيس الروسي بشأن الاستفتاء في المناطق الأربع".
وتابع أردوغان: "أنوي إجراء اتصال هاتفي مع بوتين لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "المسؤولين المعنيين يعملون على تحديد الموعد وهم على اتصال بالكرملين".
ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، أعلن أردوغان مراراً، استعداد تركيا لاستضافة لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
كما استضافت تركيا، في 22 من تموز/يوليو الماضي، مراسم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية
وتقديم موسكو المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.