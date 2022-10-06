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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221006/بيسكوف-لـسبوتنيك-يجب-على-دول-العالم-التنبه-لبيان-زيلينسكي-بشأن-ضربة-وقائية-ضد-روسيا-الاتحادية-1068704962.html
بيسكوف لـ"سبوتنيك": يجب على الدول الانتباه إلى كلمات زيلينسكي بشأن "ضربة وقائية" ضد روسيا
بيسكوف لـ"سبوتنيك": يجب على الدول الانتباه إلى كلمات زيلينسكي بشأن "ضربة وقائية" ضد روسيا
شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على ضرورة أن تولي كل دول العالم، من بينها دول أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، اهتماما... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T17:49+0000
2022-10-06T18:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على كلمات أدلى بها زيلينسكي طالب فيها الأخير بتوجيه "ضربة وقائية" مزعومة ضد روسيا الاتحادية:وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد قال في وقت سابق، خلال كلمة له عبر الفيديو في معهد "لوي" الأسترالي، إن "الناتو يجب أن يشن ضربات (وقائية) ضد روسيا الاتحادية، وليس انتظار (الضربات النووية) الروسية"، على حد زعمه.وكان الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، قد قال في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" إن ما تنشره وسائل الإعلام الغربية حول نية روسيا المزعومة استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا يمكن أن يشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لاستفزاز نووي حقيقي في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، لاتهام القوات المسلحة الروسية بذلك لاحقا.ونوه بوتين إلى أن الغرب استخدم الابتزاز النووي واستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا. وذكّر الغرب بأن روسيا تتفوق في عدد من المكونات على المعدات العسكرية الأجنبية، وحذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا الاتحادية بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تنقلب باتجاههم.
https://sputnikarabic.ae/20221005/الخارجية-الروسية-موقف-زيلينسكي-من-المفاوضات-مع-روسيا-لن-يؤثر-على-آفاق-اتفاقية-الحبوب-1068636535.html
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بيسكوف لـ"سبوتنيك": يجب على الدول الانتباه إلى كلمات زيلينسكي بشأن "ضربة وقائية" ضد روسيا

17:49 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 18:29 GMT 06.10.2022)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على ضرورة أن تولي كل دول العالم، من بينها دول أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، اهتماما خاصا لكلمات زيلينسكي بشأن توجيه "ضربة وقائية" ضد روسيا الاتحادية.
وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على كلمات أدلى بها زيلينسكي طالب فيها الأخير بتوجيه "ضربة وقائية" مزعومة ضد روسيا الاتحادية:

"هذا هو بيان الرئيس زيلينسكي الذي يجب على جميع دول العالم أن تنتبه إليه. خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ودول الاتحاد الأوروبي يجب أن تنتبه إلى تصريح زيلينسكي. أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تنتبه إلى هذا البيان".

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد قال في وقت سابق، خلال كلمة له عبر الفيديو في معهد "لوي" الأسترالي، إن "الناتو يجب أن يشن ضربات (وقائية) ضد روسيا الاتحادية، وليس انتظار (الضربات النووية) الروسية"، على حد زعمه.
وكان الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، قد قال في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" إن ما تنشره وسائل الإعلام الغربية حول نية روسيا المزعومة استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا يمكن أن يشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لاستفزاز نووي حقيقي في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، لاتهام القوات المسلحة الروسية بذلك لاحقا.
بداية حملة الحصاد كجزء من يوم الحقل الجمهوري - 2022 في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
الخارجية الروسية: موقف زيلينسكي من المفاوضات مع روسيا لن يؤثر على آفاق "اتفاقية الحبوب"
أمس, 08:22 GMT

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي في سبتمبر /أيلول الماضي، إن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضد روسيا.

ونوه بوتين إلى أن الغرب استخدم الابتزاز النووي واستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا. وذكّر الغرب بأن روسيا تتفوق في عدد من المكونات على المعدات العسكرية الأجنبية، وحذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا الاتحادية بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تنقلب باتجاههم.
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