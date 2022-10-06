https://sputnikarabic.ae/20221006/بيسكوف-لـسبوتنيك-يجب-على-دول-العالم-التنبه-لبيان-زيلينسكي-بشأن-ضربة-وقائية-ضد-روسيا-الاتحادية-1068704962.html

بيسكوف لـ"سبوتنيك": يجب على الدول الانتباه إلى كلمات زيلينسكي بشأن "ضربة وقائية" ضد روسيا

بيسكوف لـ"سبوتنيك": يجب على الدول الانتباه إلى كلمات زيلينسكي بشأن "ضربة وقائية" ضد روسيا

شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على ضرورة أن تولي كل دول العالم، من بينها دول أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، اهتماما... 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T17:49+0000

2022-10-06T17:49+0000

2022-10-06T18:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على كلمات أدلى بها زيلينسكي طالب فيها الأخير بتوجيه "ضربة وقائية" مزعومة ضد روسيا الاتحادية:وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد قال في وقت سابق، خلال كلمة له عبر الفيديو في معهد "لوي" الأسترالي، إن "الناتو يجب أن يشن ضربات (وقائية) ضد روسيا الاتحادية، وليس انتظار (الضربات النووية) الروسية"، على حد زعمه.وكان الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، قد قال في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" إن ما تنشره وسائل الإعلام الغربية حول نية روسيا المزعومة استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا يمكن أن يشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لاستفزاز نووي حقيقي في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، لاتهام القوات المسلحة الروسية بذلك لاحقا.ونوه بوتين إلى أن الغرب استخدم الابتزاز النووي واستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا. وذكّر الغرب بأن روسيا تتفوق في عدد من المكونات على المعدات العسكرية الأجنبية، وحذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا الاتحادية بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تنقلب باتجاههم.

https://sputnikarabic.ae/20221005/الخارجية-الروسية-موقف-زيلينسكي-من-المفاوضات-مع-روسيا-لن-يؤثر-على-آفاق-اتفاقية-الحبوب-1068636535.html

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