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https://sputnikarabic.ae/20221006/تركيا-تعين-سفيرا-جديدا-لها-لدى-إسرائيل-بعد-عودة-العلاقات-الدبلوماسية-بين-البلدين-1068695120.html
تركيا تعين سفيرا جديدا لها لدى إسرائيل بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
تركيا تعين سفيرا جديدا لها لدى إسرائيل بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
أعلنت تركيا، اليوم الخميس، تعيين شاكر أوزقان طورونلر سفيرا لدى إسرائيل، وذلك بعد نحو أسبوعين من خطوة مماثلة من الجانب الإسرائيلي، في أعقاب عودة العلاقات... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T13:19+0000
2022-10-06T13:20+0000
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن مصادر دبلوماسية قولها: "تعيين شاكر أوزقان طورونلر سفيرا لتركيا لدى إسرائيل".هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في سبتمبر/ أيلول الماضي، تعيين إيريت ليليان سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة.وأعلنت تركيا وإسرائيل، أغسطس/ آب الماضي، عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل وإعادة تبادل السفراء، بعد سنوات من الخلافات.وتبادل البلدان طرد السفراء في عام 2018، على خلفية أعمال العنف في قطاع غزة وأسفرت حينها عن العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ "المجزرة".وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220923/تركيا-نجري-مفاوضات-مع-إسرائيل-لنقل-الغاز-الطبيعي-إلى-أوروبا-1068161833.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

تركيا تعين سفيرا جديدا لها لدى إسرائيل بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

13:19 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 13:20 GMT 06.10.2022)
© AFP 2022 / STRالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / STR
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أعلنت تركيا، اليوم الخميس، تعيين شاكر أوزقان طورونلر سفيرا لدى إسرائيل، وذلك بعد نحو أسبوعين من خطوة مماثلة من الجانب الإسرائيلي، في أعقاب عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤخرا بعد تدهورها لعدة سنوات.
أنطاكيا - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن مصادر دبلوماسية قولها: "تعيين شاكر أوزقان طورونلر سفيرا لتركيا لدى إسرائيل".
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
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هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في سبتمبر/ أيلول الماضي، تعيين إيريت ليليان سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة.
وأعلنت تركيا وإسرائيل، أغسطس/ آب الماضي، عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل وإعادة تبادل السفراء، بعد سنوات من الخلافات.
وتبادل البلدان طرد السفراء في عام 2018، على خلفية أعمال العنف في قطاع غزة وأسفرت حينها عن العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ "المجزرة".
وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي.
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