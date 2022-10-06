https://sputnikarabic.ae/20221006/جيوبوليتيكا-أوروبا-على-بعد-خطوة-واحدة-من-الكارثة-وضبع-أوروبا-سيحكمها-بدعم-أمريكي--1068710675.html

"جيوبوليتيكا": أوروبا على بعد خطوة واحدة من الكارثة و"ضبع أوروبا" سيحكمها بدعم أمريكي

"جيوبوليتيكا": أوروبا على بعد خطوة واحدة من الكارثة و"ضبع أوروبا" سيحكمها بدعم أمريكي

كشف مقال نشر في مجلة "جيوبوليتيكا" عن غرق أوروبا بأزمة طاقة لا مثيل لها ولا يمكن التنبؤ بنتائجها على الصعيدين الأمني والاجتماعي. 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T20:49+0000

2022-10-06T20:49+0000

2022-10-06T20:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وبحسب المقال المكتوب من قبل زوران ميتر، فإن القارة العجوز "غرقت في أزمة طاقة لم يسبق لها مثيل مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الاقتصاد والمجال الاجتماعي والأمن".وتساءل الكاتب في مقاله المنشور في "Geopolitika"عما إذا كانت بولندا ستحل محل ألمانيا في أوروبا بدلاً من الولايات المتحدة. وأشار إلى أن وارسو ليس لديها نفس الفرص الاقتصادية المماثلة لبرلين، لكنها تحظى بدعم واشنطن.قال ميتر إن عقول السياسيين الأوروبيين "جفت". وأن الاتحاد الأوروبي "يمر بأزمة طاقة حادة، لا يمكن توقع نهايتها حتى الآن، وأصعب الأوقات لا تزال على وشك الحدوث".وانتقد الكاتب السياسيين الأوروبيين لتقديمهم "ضمانات" بأن الاتحاد الأوروبي سوف يعيش الشتاء من دون الغاز الروسي، بشرط تحقيق وفورات. وقال:وأوضح ميتر أن الشتاء المقبل سيكون أكثر برودة من المعتاد في أوروبا. ووصف الحالة التي يمر بها الاتحاد بأنها "غريزة انتحارية أن يتبع الاتحاد الأوروبي سياسات وتهديدات معادية لروسيا بفرض دفعة أخرى من العقوبات".إيطاليا: مشاكل خطيرةهناك أيضًا مشاكل خطيرة في إيطاليا: "على الرغم من العقد مع الجزائر، لم تتمكن البلاد من تعويض انخفاض حجم الإمدادات من روسيا بشكل كامل، ولا يمكن الاعتماد بشكل جدي على مصادر الطاقة البديلة".الكاتب: "ضبع أوروبا" سيقودها بدعم أمريكيأطلق المؤلف على بولندا لقب "ضبع أوروبا"، حيث كتب: "في أحد الأيام، تقدمت هذه البلاد بمطالب من ألمانيا بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية. في الوقت الحالي، ترفض برلين المزاعم، لكن واشنطن جعلت "قاطرة الاتحاد الأوروبي" تتوقف وتتدحرج في الاتجاه المعاكس".ونوه ميتر إلى أنه بدعم أمريكي، ستحاول وارسو أخذ زمام المبادرة في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنها لا تملك الموارد الاقتصادية للقيام بذلك.

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