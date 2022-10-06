https://sputnikarabic.ae/20221006/خام-برنت-يتجاوز-حاجز-94-دولار-للبرميل-للمرة-الأولى-منذ-15-سبتمبر-1068680047.html

خام برنت يتجاوز حاجز 94 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 15 سبتمبر

خام برنت يتجاوز حاجز 94 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 15 سبتمبر

تجاوزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الخميس، حاجز 94 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 15 سبتمبر/ أيلول. 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T08:23+0000

2022-10-06T08:23+0000

2022-10-06T08:23+0000

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

نفط خام برنت

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ووفقا لبيانات تداول بورصة لندن "ICE"، ابتداء من الساعة 10:52 بتوقيت موسكو، أضاف برنت (0.67%) ليرتفع إلى 94 دولارا للبرميل.بحلول الساعة 10:57 بتوقيت موسكو، تسارع سعر خام برنت للأرتفاع عند 94.04 دولارا للبرميل (+ 0.72%). في الوقت نفسه ، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.54% إلى 88.21 دولارًا للبرميل.وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، وافقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف مصدري النفط العالمي "أوبك +"، على خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يوميا استجابة لتراجع الأسعار.ويعد هذا أكبر تخفيض للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها منذ عام 2020 عندما انهارت الأسعار إلى مستويات تاريخية في خضم جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، يعتقد أن تأثيره سيكون أقل مما يوحي به الرقم الكبير.

https://sputnikarabic.ae/20221005/دول-أوبك--توافق-رسميا-على-أكبر-خفض-لإنتاج-النفط-منذ-أزمة-الجائحة-في-2020-1068660811.html

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اقتصاد, أسعار النفط اليوم, نفط خام برنت