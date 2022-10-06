https://sputnikarabic.ae/20221006/دونيتسك-تدرس-إمكانية-مشاركة-مختصين-من-كوريا-الشمالية-في-إعادة-إعمار-الجمهورية-1068682872.html

دونيتسك تدرس إمكانية مشاركة مختصين من كوريا الشمالية في إعادة إعمار الجمهورية

دونيتسك تدرس إمكانية مشاركة مختصين من كوريا الشمالية في إعادة إعمار الجمهورية

قال رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية فيتالي خوتسينكو، اليوم الخميس، إن سلطات الجمهورية تدرس إمكانية مشاركة مختصين من كوريا الشمالية في عملية إعادة الإعمار،... 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T09:24+0000

2022-10-06T09:24+0000

2022-10-06T09:24+0000

أخبار جمهورية دونيتسك

كوريا الشمالية

إعادة إعمار

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وقال خوتسينكو "نعمل على هذا بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ونأمل حقا أن تكون هناك رغبة، وسنكون سعداء لتقديم المساعدة الكاملة وسنكون سعداء إذا جاء العمال من كوريا الشمالية وعملوا معنا. لدينا ما يكفي من العمال حاليا، حيث يعمل اليوم أكثر من 20 ألف عامل بناء. هذا رقم ضخم. في جميع المناطق والمدن، لم يكن هناك مثل هذا التطور لعقد من الزمان".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع، في الثلاثين من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مع قادة دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، اتفاقيات انضمام هذه الأقاليم إلى روسيا الاتحادية.وجرت الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، استنادا إلى حق تقرير المصير المعرف في ميثاق الأمم المتحدة.وصوت سكان الأقاليم الأربعة على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الفائت، حيث أظهرت النتائج دعما شعبياً كاسحا.

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