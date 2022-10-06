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https://sputnikarabic.ae/20221006/دونيتسك-تدرس-إمكانية-مشاركة-مختصين-من-كوريا-الشمالية-في-إعادة-إعمار-الجمهورية-1068682872.html
دونيتسك تدرس إمكانية مشاركة مختصين من كوريا الشمالية في إعادة إعمار الجمهورية
دونيتسك تدرس إمكانية مشاركة مختصين من كوريا الشمالية في إعادة إعمار الجمهورية
قال رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية فيتالي خوتسينكو، اليوم الخميس، إن سلطات الجمهورية تدرس إمكانية مشاركة مختصين من كوريا الشمالية في عملية إعادة الإعمار،... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T09:24+0000
2022-10-06T09:24+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
كوريا الشمالية
إعادة إعمار
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وقال خوتسينكو "نعمل على هذا بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ونأمل حقا أن تكون هناك رغبة، وسنكون سعداء لتقديم المساعدة الكاملة وسنكون سعداء إذا جاء العمال من كوريا الشمالية وعملوا معنا. لدينا ما يكفي من العمال حاليا، حيث يعمل اليوم أكثر من 20 ألف عامل بناء. هذا رقم ضخم. في جميع المناطق والمدن، لم يكن هناك مثل هذا التطور لعقد من الزمان".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع، في الثلاثين من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مع قادة دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، اتفاقيات انضمام هذه الأقاليم إلى روسيا الاتحادية.وجرت الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، استنادا إلى حق تقرير المصير المعرف في ميثاق الأمم المتحدة.وصوت سكان الأقاليم الأربعة على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الفائت، حيث أظهرت النتائج دعما شعبياً كاسحا.
https://sputnikarabic.ae/20221005/سلطات-جمهورية-دونيتسك-تعلن-تصدير-الفحم-إلى-تركيا-والشرق-الأوسط-1068659690.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, كوريا الشمالية, إعادة إعمار
أخبار جمهورية دونيتسك, كوريا الشمالية, إعادة إعمار

دونيتسك تدرس إمكانية مشاركة مختصين من كوريا الشمالية في إعادة إعمار الجمهورية

09:24 GMT 06.10.2022
© Sputnik . RIA News  / الانتقال إلى بنك الصورالمواطنون يعودون إلى الحياة السلمية في ماريوبول، 28 يوليو 2022
المواطنون يعودون إلى الحياة السلمية في ماريوبول، 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© Sputnik . RIA News
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قال رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية فيتالي خوتسينكو، اليوم الخميس، إن سلطات الجمهورية تدرس إمكانية مشاركة مختصين من كوريا الشمالية في عملية إعادة الإعمار، ويجري العمل في هذا الاتجاه مع وزارة الخارجية.
وقال خوتسينكو "نعمل على هذا بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ونأمل حقا أن تكون هناك رغبة، وسنكون سعداء لتقديم المساعدة الكاملة وسنكون سعداء إذا جاء العمال من كوريا الشمالية وعملوا معنا. لدينا ما يكفي من العمال حاليا، حيث يعمل اليوم أكثر من 20 ألف عامل بناء. هذا رقم ضخم. في جميع المناطق والمدن، لم يكن هناك مثل هذا التطور لعقد من الزمان".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع، في الثلاثين من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مع قادة دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، اتفاقيات انضمام هذه الأقاليم إلى روسيا الاتحادية.
وجرت الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، استنادا إلى حق تقرير المصير المعرف في ميثاق الأمم المتحدة.
ميناء مورمانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
سلطات جمهورية دونيتسك تعلن تصدير الفحم إلى تركيا والشرق الأوسط
أمس, 14:29 GMT
وصوت سكان الأقاليم الأربعة على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الفائت، حيث أظهرت النتائج دعما شعبياً كاسحا.
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