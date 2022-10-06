https://sputnikarabic.ae/20221006/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-إندونيسيا-تعرب-عن-رغبتها-في-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1068693678.html
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: إندونيسيا تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس"
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: إندونيسيا تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس"
أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، عن رغبة إندونيسيا في الانضمام إلى مجموعة "بريكس". 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T12:45+0000
2022-10-06T12:45+0000
2022-10-06T12:48+0000
روسيا
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو
إندونيسا
مجموعة بريكس
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وقالت ماتفيينكو "تبدي إندونيسيا اهتماما كبيرا بتوقيع اتفاقية حول منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وقد تقدمت هذه القضية بالفعل بشكل جيد للغاية، ومن حيث المبدأ، تريد إندونيسيا الانضمام إلى مجموعة "بريكس".وتحدثت ماتفيينكو على هامش قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين في العاصمة جاكرتا مع الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو.وأشارت ماتفيينكو إلى أن ويدودو أكد عزمه على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن الدول لديها آفاق كبيرة لزيادة التعاون.يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أكد في وقت سابق، أن حوالي 15 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس".وتتضمن مجموعة "بريكس" خمسة دول مصنفة على أنها الأسرع نموا في العالم وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20220926/ريابكوف-حوالي-15-دولة-أعربت-عن-اهتمامها-بالانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1068271445.html
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روسيا, رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو, إندونيسا, مجموعة بريكس
روسيا, رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو, إندونيسا, مجموعة بريكس
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: إندونيسيا تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس"
12:45 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 12:48 GMT 06.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، عن رغبة إندونيسيا في الانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وقالت ماتفيينكو "تبدي إندونيسيا اهتماما كبيرا بتوقيع اتفاقية حول منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وقد تقدمت هذه القضية بالفعل بشكل جيد للغاية، ومن حيث المبدأ، تريد إندونيسيا الانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وتحدثت ماتفيينكو على هامش قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين في العاصمة جاكرتا مع الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو.
وأشارت ماتفيينكو إلى أن ويدودو أكد عزمه على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن الدول لديها آفاق كبيرة لزيادة التعاون.
يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أكد في وقت سابق، أن حوالي 15 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"
.
وتتضمن مجموعة "بريكس" خمسة دول مصنفة على أنها الأسرع نموا في العالم وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.