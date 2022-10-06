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https://sputnikarabic.ae/20221006/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-تدعو-إلى-تطوير-حوار-برلماني-مع-الإمارات-1068682376.html
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي تدعو إلى تطوير حوار برلماني مع الإمارات
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي تدعو إلى تطوير حوار برلماني مع الإمارات
دعت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، إلى تطوير حوار برلماني مع الإمارات العربية المتحدة وتكثيف التبادل الثقافي. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T09:07+0000
2022-10-06T09:11+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو
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جاءت دعوة ماتفيينكو خلال اجتماع عمل مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، في إطار زيارتها لإندونيسيا لحضور قمة رؤساء برلمانات مجموعة العشرين.وأشارت ماتفيينكو إلى أن "تطوير التعاون البرلماني مهم للغاية بالنسبة لنا مع الإمارات العربية المتحدة ... نعتقد أنه في فترة ما بعد الوباء سيكون من الممكن تكثيف تواصلنا وجهاً لوجه من خلال اللجان ذات الصلة، ودعم التبادل الثقافي بشكل أكثر فاعلية".بدوره أشار غباش إلى أن دولة الإمارات تقدر الدعم الروسي على المستويين الدولي والإقليمي، وأن برلماني البلدين بحاجة إلى الحفاظ على نفس الوتيرة ومستوى التفاعل.يذكر أن ماتفيينكو، وجهت في وقت سابق، دعوة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، لزيارة روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220518/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يدعو-رئيس-البرلمان-الإماراتي-لزيارة-روسيا-1062380995.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو

رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي تدعو إلى تطوير حوار برلماني مع الإمارات

09:07 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 09:11 GMT 06.10.2022)
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فالينتينا ماتفيينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
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دعت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، إلى تطوير حوار برلماني مع الإمارات العربية المتحدة وتكثيف التبادل الثقافي.
جاءت دعوة ماتفيينكو خلال اجتماع عمل مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، في إطار زيارتها لإندونيسيا لحضور قمة رؤساء برلمانات مجموعة العشرين.
وأشارت ماتفيينكو إلى أن "تطوير التعاون البرلماني مهم للغاية بالنسبة لنا مع الإمارات العربية المتحدة ... نعتقد أنه في فترة ما بعد الوباء سيكون من الممكن تكثيف تواصلنا وجهاً لوجه من خلال اللجان ذات الصلة، ودعم التبادل الثقافي بشكل أكثر فاعلية".
بدوره أشار غباش إلى أن دولة الإمارات تقدر الدعم الروسي على المستويين الدولي والإقليمي، وأن برلماني البلدين بحاجة إلى الحفاظ على نفس الوتيرة ومستوى التفاعل.
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يذكر أن ماتفيينكو، وجهت في وقت سابق، دعوة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، لزيارة روسيا.
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