https://sputnikarabic.ae/20221006/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-تدعو-برلماني-موسكو-وكييف-إلى-التفاوض-1068688783.html
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي تدعو برلماني موسكو وكييف إلى التفاوض
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي تدعو برلماني موسكو وكييف إلى التفاوض
دعت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفينكو، اليوم الخميس، برلماني روسيا وأوكرانيا إلى التفاوض واقترحت البدء بهذه العملية اليوم. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T11:40+0000
2022-10-06T11:40+0000
2022-10-06T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت ماتفينكو في كلمة لها خلال قمة برلمانات مجموعة العشرين: "دعونا نجلس حول طاولة المفاوضات اليوم، على منصة مجموعة العشرين البرلمانية، البرلمان الروسي والبرلمان الأوكراني. دعونا نحاول أن نفهم بعضنا بعضا، ونجد تفاهمات".وأضافت رئيسة مجلس الفيدرالية موضحة أن روسيا عرضت مرارا الجلوس حول طاولة المفاوضات، مشيرة إلى أن الطرفين كادا أن يتوصلا إلى اتفاقات في اسطنبول، لكن "أوكرانيا بعد ذلك رفضت هذه الاتفاقات، فأصبح واضحا أنها تحت قيادة الخارجية".وكان نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، قد أشار أمس إلى أن موقف فلاديمير زيلينسكي بشأن رفض التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يؤثر على آفاق "اتفاقية الحبوب"، لكن موسكو تصر على تحليل نقدي للاتفاقيات.وقال فيرشينين لـ"سبوتنيك": "تم إبرام اتفاقيتي اسطنبول ولا تزالا ساريتي المفعول. إننا نتابع عن كثب تنفيذ المذكرتين ونعتقد أن هناك حاجة إلى تحليل نقدي لكيفية تنفيذ مبادرة حزمة الأمين العام للأمم المتحدة".في وقت سابق، وقع زيلينسكي مرسوما بشأن تنفيذ قرار مجلس "الدفاع والأمن القومي" الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع رئيس روسيا.يذكر أنه تم في اسطنبول توقيع اتفاقيات، في 22 يوليو/ تموز، متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي تدعو برلماني موسكو وكييف إلى التفاوض
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دعت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفينكو، اليوم الخميس، برلماني روسيا وأوكرانيا إلى التفاوض واقترحت البدء بهذه العملية اليوم.
وقالت ماتفينكو في كلمة لها خلال قمة برلمانات مجموعة العشرين: "دعونا نجلس حول طاولة المفاوضات اليوم، على منصة مجموعة العشرين البرلمانية، البرلمان الروسي والبرلمان الأوكراني. دعونا نحاول أن نفهم بعضنا بعضا، ونجد تفاهمات".
وأضافت رئيسة مجلس الفيدرالية موضحة أن روسيا عرضت مرارا الجلوس حول طاولة المفاوضات، مشيرة إلى أن الطرفين كادا أن يتوصلا إلى اتفاقات في اسطنبول، لكن "أوكرانيا بعد ذلك رفضت هذه الاتفاقات، فأصبح واضحا أنها تحت قيادة الخارجية".
وتابعت ماتفينكو: "نحن نقول مرة أخرى، نحن مع المفاوضات، نحن مع الحوار، نحن مع حل سياسي سلمي لهذه الأزمة. دعونا نتفاوض ونجلس حول طاولة المفاوضات".
وكان نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، قد أشار أمس إلى أن موقف فلاديمير زيلينسكي بشأن رفض التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يؤثر على آفاق "اتفاقية الحبوب"، لكن موسكو تصر على تحليل نقدي للاتفاقيات.
وقال فيرشينين لـ"سبوتنيك"
: "تم إبرام اتفاقيتي اسطنبول ولا تزالا ساريتي المفعول. إننا نتابع عن كثب تنفيذ المذكرتين ونعتقد أن هناك حاجة إلى تحليل نقدي لكيفية تنفيذ مبادرة حزمة الأمين العام للأمم المتحدة".
في الوقت نفسه، شدد على أنه "لا يرى أي صلة" من حيث آفاق "اتفاقية الغذاء" وتصريحات كييف حول المفاوضات مع روسيا.
في وقت سابق، وقع زيلينسكي مرسوما بشأن تنفيذ قرار مجلس "الدفاع والأمن القومي" الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع رئيس روسيا.
يذكر أنه تم في اسطنبول توقيع اتفاقيات
، في 22 يوليو/ تموز، متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.