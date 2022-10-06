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https://sputnikarabic.ae/20221006/روبيج-إم-إي-صواريخ-تكتيكية-للدفاع-الساحلي-1068687595.html
"روبيج إم إي"... صواريخ تكتيكية للدفاع الساحلي
"روبيج إم إي"... صواريخ تكتيكية للدفاع الساحلي
تحاول كل دولة تجهيز قواتها المسلحة بأحدث الأسلحة الدفاعية وأكثرها كفاءة، حتى تكون قادرة على إحباط هجوم العدو أيا كانت أسلحته الهجومية. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T11:08+0000
2022-10-06T11:08+0000
رصد عسكري
روسيا
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تمثل الصواريخ أخطر الأنظمة الدفاعية التي يمكنها تأمين أجواء الدولة وحماية سواحلها من أي هجوم جوي بالطائرات أو إنزال بحري باستخدام سفن الإنزال.تعتبر "روبيج إم إي" الروسية أحد أخطر أنظمة الدفاع الساحلي في العالم، وهي صواريخ تكتيكية يمكنها الاشتباك مع العدو القريب من الساحل وتدميره والاختفاء من نيرانه المضادة بفضل قدرتها العالية على المناورة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية للمنظومة؟تم تصميم "روبيج إم إي" لتكوين ما يطلق عليه جيش المركبة الواحدة، التي تحمل وحدات الرادار والقيادة والسيطرة والوحدة القتالية على متنها.وبفضل هذا التصميم تستطيع منظومات الدفاع الساحلي "روبيج إم إي" أن تعمل منفردة لتأمين مواقع ساحلية محددة أو ضمن مجموعة تضم 8 مركبات لمهام تأمينية أكبر.
https://sputnikarabic.ae/20221002/معلومات-عن-زورق-الإنزال-السريع-الروسي-سيرنا-1068504932.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"روبيج إم إي"... صواريخ تكتيكية للدفاع الساحلي

11:08 GMT 06.10.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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تحاول كل دولة تجهيز قواتها المسلحة بأحدث الأسلحة الدفاعية وأكثرها كفاءة، حتى تكون قادرة على إحباط هجوم العدو أيا كانت أسلحته الهجومية.
تمثل الصواريخ أخطر الأنظمة الدفاعية التي يمكنها تأمين أجواء الدولة وحماية سواحلها من أي هجوم جوي بالطائرات أو إنزال بحري باستخدام سفن الإنزال.
البحرية الروسية - زوارق الإنزال السريع طراز سيرنا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
معلومات عن زورق الإنزال السريع الروسي "سيرنا"
2 أكتوبر, 11:28 GMT
تعتبر "روبيج إم إي" الروسية أحد أخطر أنظمة الدفاع الساحلي في العالم، وهي صواريخ تكتيكية يمكنها الاشتباك مع العدو القريب من الساحل وتدميره والاختفاء من نيرانه المضادة بفضل قدرتها العالية على المناورة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

ما هي المواصفات الفنية للمنظومة؟

الطاقم: فردان.
سرعة المركبة: 75 كيلومتر في الساعة.
وزن وحدة الإطلاق: 26 طنا.
عدد صواريخ وحدة الإطلاق: 4 صواريخ.
مدى الصاروخ: 260 كيلومترا.
مدى رصد الأهداف المعادية بالرادار الإيجابي: 100 كيلومتر.
مدى رصد الأهداف المعادية بالرادار السلبي: 450 كيلومتر.
تم تصميم "روبيج إم إي" لتكوين ما يطلق عليه جيش المركبة الواحدة، التي تحمل وحدات الرادار والقيادة والسيطرة والوحدة القتالية على متنها.
فرقاطة مارشال شابوشنيكوف في طريقها إلى خليج عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" تدمر غواصة خلال مناورات "فوستوك 2022"
5 سبتمبر, 07:41 GMT
وبفضل هذا التصميم تستطيع منظومات الدفاع الساحلي "روبيج إم إي" أن تعمل منفردة لتأمين مواقع ساحلية محددة أو ضمن مجموعة تضم 8 مركبات لمهام تأمينية أكبر.
© Sputnik معلومات عن الفرقاطة الروسية "جيبارد 3.9"
معلومات عن الفرقاطة الروسية جيبارد 3.9 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
معلومات عن الفرقاطة الروسية "جيبارد 3.9"
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