https://sputnikarabic.ae/20221006/روبيج-إم-إي-صواريخ-تكتيكية-للدفاع-الساحلي-1068687595.html
"روبيج إم إي"... صواريخ تكتيكية للدفاع الساحلي
"روبيج إم إي"... صواريخ تكتيكية للدفاع الساحلي
تحاول كل دولة تجهيز قواتها المسلحة بأحدث الأسلحة الدفاعية وأكثرها كفاءة، حتى تكون قادرة على إحباط هجوم العدو أيا كانت أسلحته الهجومية. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T11:08+0000
2022-10-06T11:08+0000
2022-10-06T11:08+0000
رصد عسكري
روسيا
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تمثل الصواريخ أخطر الأنظمة الدفاعية التي يمكنها تأمين أجواء الدولة وحماية سواحلها من أي هجوم جوي بالطائرات أو إنزال بحري باستخدام سفن الإنزال.تعتبر "روبيج إم إي" الروسية أحد أخطر أنظمة الدفاع الساحلي في العالم، وهي صواريخ تكتيكية يمكنها الاشتباك مع العدو القريب من الساحل وتدميره والاختفاء من نيرانه المضادة بفضل قدرتها العالية على المناورة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية للمنظومة؟تم تصميم "روبيج إم إي" لتكوين ما يطلق عليه جيش المركبة الواحدة، التي تحمل وحدات الرادار والقيادة والسيطرة والوحدة القتالية على متنها.وبفضل هذا التصميم تستطيع منظومات الدفاع الساحلي "روبيج إم إي" أن تعمل منفردة لتأمين مواقع ساحلية محددة أو ضمن مجموعة تضم 8 مركبات لمهام تأمينية أكبر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
"روبيج إم إي"... صواريخ تكتيكية للدفاع الساحلي
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تحاول كل دولة تجهيز قواتها المسلحة بأحدث الأسلحة الدفاعية وأكثرها كفاءة، حتى تكون قادرة على إحباط هجوم العدو أيا كانت أسلحته الهجومية.
تمثل الصواريخ أخطر الأنظمة الدفاعية التي يمكنها تأمين أجواء الدولة وحماية سواحلها من أي هجوم جوي بالطائرات أو إنزال بحري باستخدام سفن الإنزال
.
تعتبر "روبيج إم إي" الروسية أحد أخطر أنظمة الدفاع الساحلي في العالم، وهي صواريخ تكتيكية يمكنها الاشتباك مع العدو القريب من الساحل وتدميره والاختفاء من نيرانه المضادة بفضل قدرتها العالية على المناورة، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ما هي المواصفات الفنية للمنظومة؟
سرعة المركبة: 75 كيلومتر في الساعة.
وزن وحدة الإطلاق: 26 طنا.
عدد صواريخ وحدة الإطلاق: 4 صواريخ.
مدى الصاروخ: 260 كيلومترا.
مدى رصد الأهداف المعادية بالرادار الإيجابي: 100 كيلومتر.
مدى رصد الأهداف المعادية بالرادار السلبي: 450 كيلومتر.
تم تصميم "روبيج إم إي" لتكوين ما يطلق عليه جيش المركبة الواحدة، التي تحمل وحدات الرادار والقيادة والسيطرة والوحدة القتالية
على متنها.
وبفضل هذا التصميم تستطيع منظومات الدفاع الساحلي
"روبيج إم إي" أن تعمل منفردة لتأمين مواقع ساحلية محددة أو ضمن مجموعة تضم 8 مركبات لمهام تأمينية أكبر.