https://sputnikarabic.ae/20221006/روسيا-تجري-محادثات-أولية-مع-العديد-من-الدول-لتحليق-رواد-الفضاء-على-متن-مركبة-سويوز-الروسية--1068675529.html

روسيا تجري محادثات أولية مع العديد من الدول لتحليق رواد الفضاء على متن مركبة "سويوز" الروسية

روسيا تجري محادثات أولية مع العديد من الدول لتحليق رواد الفضاء على متن مركبة "سويوز" الروسية

قال المدير التنفيذي لبرامج "روسكوسموس" لرحلات الفضاء البشرية، سيرغي كريكاليف، إن العديد من البلدان مهتمة بنقل رواد الفضاء على متن مركبة الفضاء "سويوز" الروسية،... 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T05:21+0000

2022-10-06T05:21+0000

2022-10-06T05:21+0000

روسيا

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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مركز كينيدي للفضاء، فلوريدا - سبوتنيك. قال كريكاليف لـ"سبوتنيك": "هناك اهتمام بالمشاركة في الرحلات الفضائية. في الواقع، المفاوضات جارية مع العديد من البلدان".وأضاف: "كانت هناك محادثات مع الهند، ومع منغوليا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وغيرهم. باختصار، كل هذا لا يزال في مرحلة المحادثات الأولية، أي أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن نوع من التقدم".وأشار كريكاليف إلى أنهم فوجئوا بسرور شديد في ذلك الوقت بنشاط الإمارات العربية المتحدة، قائلا: "في حين أن المحادثات بدأت كما هو معتاد بالقول "سيكون لطيفا، ودعونا نتحدث"، لكن سرعان ما انتقلوا من الأقوال إلى الأفعال ونفذوا البرنامج، عندما حلق رائد الفضاء معنا على سويوز".وفي يوليو، وقعت روسكوسموس وناسا اتفاقية بشأن الرحلات المتكاملة لرواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.وكجزء من الاتفاقية، تم إطلاق صاروخ سويوز-2.1a مع مركبة سويوز MS-22 من قاعدة بايكونور إلى محطة الفضاء الدولية في 21 سبتمبر حاملة طاقما يضم رواد الفضاء الروس سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين وكذلك رائد فضاء "ناسا" فرانسيسكو روبيو.كما تحلق رائدة الفضاء الوحيدة في روسكوسموس، آن كيكينا، حاليا مع فريق الطاقم-5 إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية "سبيس إكس كرو دراغون" المسماة "إندورانس".

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