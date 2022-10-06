https://sputnikarabic.ae/20221006/روسيا-عن-مطالبات-بولندا-بتعويضات-الحرب-العالمية-الثانية-أوهام-سياسية-1068675016.html
روسيا عن مطالبات بولندا بتعويضات الحرب العالمية الثانية: أوهام سياسية
روسيا عن مطالبات بولندا بتعويضات الحرب العالمية الثانية: أوهام سياسية
قال أوليغ تيابكين، مدير الإدارة الأوروبية الثالثة بوزارة الخارجية الروسية إن مطالبات بولندا لروسيا فيما يتعلق بالتعويضات عن خسائر وارسو خلال الحرب العالمية... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T02:51+0000
2022-10-06T02:51+0000
2022-10-06T02:51+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال تيابكين لوكالة "سبوتنيك": "تكمن الادعاءات غير الكافية للدوائر السياسية البولندية تجاه روسيا، المتعلقة بالخسائر التي تكبدتها بولندا خلال الحرب العالمية الثانية، في مجال الأوهام السياسية".وفي وقت سابق، قالت السلطات البولندية إنها تطالب ب 6.2 تريليون زلوتي (حوالي 1.3 تريليون دولار) من ألمانيا كتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب العالمية الثانية.في الوقت نفسه، صرح السياسيون البولنديون مرارا وتكرارا بأنهم يأملون في الحصول على تعويضات ليس فقط من ألمانيا، ولكن أيضا من روسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا عن مطالبات بولندا بتعويضات الحرب العالمية الثانية: أوهام سياسية
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قال أوليغ تيابكين، مدير الإدارة الأوروبية الثالثة بوزارة الخارجية الروسية إن مطالبات بولندا لروسيا فيما يتعلق بالتعويضات عن خسائر وارسو خلال الحرب العالمية الثانية هي تخيلات سياسية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال تيابكين لوكالة "سبوتنيك": "تكمن الادعاءات غير الكافية للدوائر السياسية البولندية تجاه روسيا، المتعلقة بالخسائر التي تكبدتها بولندا خلال الحرب العالمية الثانية، في مجال الأوهام السياسية".
وفي وقت سابق، قالت السلطات البولندية إنها تطالب ب 6.2 تريليون زلوتي (حوالي 1.3 تريليون دولار) من ألمانيا كتعويضات عن الأضرار الناجمة
عن الحرب العالمية الثانية.
في الوقت نفسه، صرح السياسيون البولنديون مرارا وتكرارا بأنهم يأملون في الحصول على تعويضات ليس فقط من ألمانيا، ولكن أيضا من روسيا.