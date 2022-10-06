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https://sputnikarabic.ae/20221006/زاخاروفا-موسكو-ترى-في-موقف-الأمم-المتحدة-تحيزا-واضحا-لأوكرانيا-1068679896.html
زاخاروفا: موسكو ترى في موقف الأمم المتحدة تحيزا واضحا لأوكرانيا
زاخاروفا: موسكو ترى في موقف الأمم المتحدة تحيزا واضحا لأوكرانيا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة من الاستفتاءات في أوكرانيا متحيزا. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T08:08+0000
2022-10-06T08:19+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا للصحفيينوأشارت زاخاروفا إلى أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك ، خلال إحاطته الإعلامية في 5 أكتوبر/ تشرين الأول حاول تبرير نفسه".وأضافت زاخاروفا بالقول: "ومع ذلك، إذا نظرت عن كثب لم نسمع أي شيء جديد ومشجع. ومرة ​​أخرى، تم تأكيد النهج المتحيز وغير المبدئي للأمم المتحدة بشأن القضية الأوكرانية، نحن مقتنعون بضرورة تغيير هذا الوضع.
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زاخاروفا: موسكو ترى في موقف الأمم المتحدة تحيزا واضحا لأوكرانيا

08:08 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 08:19 GMT 06.10.2022)
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs / الانتقال إلى بنك الصور المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021
 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة من الاستفتاءات في أوكرانيا متحيزا.
وقالت زاخاروفا للصحفيين
"بداية، لا يمكن أن يكون للأمين العام أي موقف مستقل، خاصة في القضايا الإقليمية، فوفقًا للميثاق إن هذا المنصب يتولى مسؤولية إدارية في الأمم المتحدة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك ، خلال إحاطته الإعلامية في 5 أكتوبر/ تشرين الأول حاول تبرير نفسه".
وأضافت زاخاروفا بالقول: "ومع ذلك، إذا نظرت عن كثب لم نسمع أي شيء جديد ومشجع. ومرة ​​أخرى، تم تأكيد النهج المتحيز وغير المبدئي للأمم المتحدة بشأن القضية الأوكرانية، نحن مقتنعون بضرورة تغيير هذا الوضع.
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