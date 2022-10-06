https://sputnikarabic.ae/20221006/زاخاروفا-موسكو-ترى-في-موقف-الأمم-المتحدة-تحيزا-واضحا-لأوكرانيا-1068679896.html
زاخاروفا: موسكو ترى في موقف الأمم المتحدة تحيزا واضحا لأوكرانيا
زاخاروفا: موسكو ترى في موقف الأمم المتحدة تحيزا واضحا لأوكرانيا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة من الاستفتاءات في أوكرانيا متحيزا. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T08:08+0000
2022-10-06T08:08+0000
2022-10-06T08:19+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049435312_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_816fb62b7620837453eda8032c0fa824.jpg
وقالت زاخاروفا للصحفيينوأشارت زاخاروفا إلى أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك ، خلال إحاطته الإعلامية في 5 أكتوبر/ تشرين الأول حاول تبرير نفسه".وأضافت زاخاروفا بالقول: "ومع ذلك، إذا نظرت عن كثب لم نسمع أي شيء جديد ومشجع. ومرة أخرى، تم تأكيد النهج المتحيز وغير المبدئي للأمم المتحدة بشأن القضية الأوكرانية، نحن مقتنعون بضرورة تغيير هذا الوضع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049435312_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_edb0ac0c8c446f2f77ac175945abf9e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
زاخاروفا: موسكو ترى في موقف الأمم المتحدة تحيزا واضحا لأوكرانيا
08:08 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 08:19 GMT 06.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة من الاستفتاءات في أوكرانيا متحيزا.
"بداية، لا يمكن أن يكون للأمين العام أي موقف مستقل، خاصة في القضايا الإقليمية، فوفقًا للميثاق إن هذا المنصب يتولى مسؤولية إدارية في الأمم المتحدة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك ، خلال إحاطته الإعلامية في 5 أكتوبر/ تشرين الأول حاول تبرير نفسه".
وأضافت زاخاروفا بالقول: "ومع ذلك، إذا نظرت عن كثب لم نسمع أي شيء جديد ومشجع. ومرة أخرى، تم تأكيد النهج المتحيز وغير المبدئي للأمم المتحدة بشأن القضية الأوكرانية، نحن مقتنعون بضرورة تغيير هذا الوضع.