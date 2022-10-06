https://sputnikarabic.ae/20221006/شرطة-لندن-طعن-3-أشخاص-في-حادث-غير-مرتبط-بالإرهاب-1068700111.html

شرطة لندن: طعن 3 أشخاص في حادث غير مرتبط بالإرهاب

شرطة لندن: طعن 3 أشخاص في حادث غير مرتبط بالإرهاب

قالت شرطة لندن إن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد تعرضهم للطعن في وسط المدينة صباح الخميس، في حادث يعامله الضباط على أنه سرقة وليس إرهابا. 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T16:06+0000

2022-10-06T16:06+0000

2022-10-06T16:06+0000

بريطانيا

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موسكو- سبوتنيك. وذكرت الشرطة في تغريدة: "تلقينا بلاغات عن ثلاث عمليات طعن ودفع شخص إلى الأرض في بيشوبس جيت في الساعة 9:46 صباحا (08:46 بتوقيت غرينتش) ووصل الضباط إلى مكان الحادث في الساعة 9:51 صباحا".وأضافت الشرطة: "نقل ثلاثة ضحايا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج. هذا الوضع مستمر، لكن لا يتم التعامل معه على أنه مرتبط بالإرهاب". لم يتم تحديد الدافع وراء الهجوم الذي وقع في قلب مركز لندن المالي.ومع ذلك، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن شهود عيان قالوا إن الضحايا حاولوا منع شخصين على دراجتين كهربائيتين من سرقة هاتف محمول. كانت هناك نظرية أخرى نقلتها صحيفة "الغارديان" وهي أن شخصا ما كان يحاول سرقة دراجة.وأوضحت شرطة مدينة لندن لاحقا أن مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ضباطهم وهم يعتقلون مشتبها به، لا علاقة له بهذا الحادث.تم تسجيل أكثر من 11100 مخالفة من قبل شرطة العاصمة وشرطة مدينة لندن بين مارس/ آذار 2021 ومارس 2022، بزيادة قدرها 10% عن العام السابق، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.

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