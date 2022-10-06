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صندوق الاستثمارات السعودي يعلن طرح أول سنداته الخضراء الدولية بـ3 مليارات دولار
صندوق الاستثمارات السعودي يعلن طرح أول سنداته الخضراء الدولية بـ3 مليارات دولار
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، إتمام طرح أولى سنداته الخضراء الدولية، والتي تم تقسيمها على 3 شرائح بقيمة بلغت 3 مليارات دولار. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T16:55+0000
2022-10-06T16:55+0000
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أخبار السعودية اليوم
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وأفادت صحيفة "عاجل" السعودية، بأن محصلات الإصدار الأولي قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال).وأعلن الصندوق السعودي أنه من المقرر أن يتم تخصيص محصلات الإصدار، لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع الصندوق الخضراء، تماشيًا مع إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق.وأوضح الصندوق أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب وصل إلى أكثر من 24 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 90 مليار ريال)، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 8 أضعاف إجمالي الإصدار.وأشار صندوق الاستثمارات إلى أن "حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على الإصدار الأول للصندوق، يعكس ثقتهم بدور الصندوق كداعم أساسي لاقتصاد المملكة ومكانة الصندوق كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا".
https://sputnikarabic.ae/20220817/صندوق-النقد-الدولي-يوصي-المملكة-العربية-السعودية-بمواصلة-إصلاحات-رؤية-2030-وتنويع-الاقتصاد-1066523406.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات السعودي يعلن طرح أول سنداته الخضراء الدولية بـ3 مليارات دولار

16:55 GMT 06.10.2022
© Photo / wikipediaمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© Photo / wikipedia
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، إتمام طرح أولى سنداته الخضراء الدولية، والتي تم تقسيمها على 3 شرائح بقيمة بلغت 3 مليارات دولار.
وأفادت صحيفة "عاجل" السعودية، بأن محصلات الإصدار الأولي قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال).
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وأعلن الصندوق السعودي أنه من المقرر أن يتم تخصيص محصلات الإصدار، لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع الصندوق الخضراء، تماشيًا مع إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق.
وأوضح الصندوق أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب وصل إلى أكثر من 24 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 90 مليار ريال)، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 8 أضعاف إجمالي الإصدار.
وأشار صندوق الاستثمارات إلى أن "حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على الإصدار الأول للصندوق، يعكس ثقتهم بدور الصندوق كداعم أساسي لاقتصاد المملكة ومكانة الصندوق كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا".
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