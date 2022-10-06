https://sputnikarabic.ae/20221006/غرق-30-شخصا-على-الأقل-أثناء-فرارهم-من-هجوم-مسلح-شمالي-نيجيريا-1068694628.html
غرق 30 شخصا على الأقل أثناء فرارهم من هجوم مسلح شمالي نيجيريا
غرق 30 شخصا على الأقل أثناء فرارهم من هجوم مسلح شمالي نيجيريا
لقي قرابة 30 شخصا مصرعهم غرقا، جراء انقلاب قواربهم في نهر إثر فرارهم من هجوم مسلح شنه مجهولون استهدف مجتمع "بيرنين" بمنطقة "بوكويوم" بولاية "زامفارا" شمالي... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T12:59+0000
2022-10-06T12:59+0000
2022-10-06T12:59+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "ديلي تراست" النيجيري، اليوم الخميس، أن "ما لا يقل عن 30 شخصا غرقوا في نهر بعدما لاذوا بالفرار من هجوم مسلح شنته مساء أمس الأربعاء جماعة مسلحة استهدف مجتمع بيرنين".وتابع الموقع أن "معظم الضحايا كانوا من النساء والأطفال".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
غرق 30 شخصا على الأقل أثناء فرارهم من هجوم مسلح شمالي نيجيريا
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لقي قرابة 30 شخصا مصرعهم غرقا، جراء انقلاب قواربهم في نهر إثر فرارهم من هجوم مسلح شنه مجهولون استهدف مجتمع "بيرنين" بمنطقة "بوكويوم" بولاية "زامفارا" شمالي نيجيريا.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكر موقع "ديلي تراست" النيجيري، اليوم الخميس، أن "ما لا يقل عن 30 شخصا غرقوا في نهر بعدما لاذوا بالفرار من هجوم مسلح شنته مساء أمس الأربعاء جماعة مسلحة استهدف مجتمع بيرنين".
وتابع الموقع أن "معظم الضحايا كانوا من النساء والأطفال".