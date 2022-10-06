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https://sputnikarabic.ae/20221006/قطر-تطلق-مبادرة-هيا-معي-13-أثناء-المونديال--1068683114.html
قطر تطلق مبادرة "هيا معي 1+3" أثناء المونديال
قطر تطلق مبادرة "هيا معي 1+3" أثناء المونديال
أطلقت قطر مبادرة جديدة تسمح لحاملي تذاكر مونديال "قطر 2022" باستضافة 3 مشجعين من خارج البلاد خلال إقامة البطولة العالمية. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T09:38+0000
2022-10-06T09:38+0000
رياضة
قطر
بطولة كأس العالم 2022
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جاء ذلك وفقا للموقع الرسمي للمونديال، اليوم الخميس، الذي أوضح أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث أعلنت إطلاق المبادرة التي تحمل عنوان "هيا معي 1+3"، مشيرا إلى أنها تسمح لحاملها من خارج قطر باستخدام رقم تذكرة إحدى مباريات البطولة لدعوة 3 مشجعين ليس لديهم تذاكر للدخول إلى البلاد.ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم "قطر 2022" خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.وأوضحت اللجنة أن هناك شروطا لطلب التذكرة أبرزها ألا يقل عمر المتقدم بها عن 18 عاما، لكنها أوضحت أن جميع المشجعين الدوليين سيستفيدون من هذه المبادرة.ولفتت اللجنة إلى أن المشجع يجب أن يكون لديه جواز سفر ساري، مشيرة إلى أنها مقتصرة على المقيمين خارج البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221005/الرئيس-التشيكي-كأس-العالم-قطر-2022-سيكون-حدثا-مميزا-للغاية-1068666262.html
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رياضة, قطر, بطولة كأس العالم 2022
رياضة, قطر, بطولة كأس العالم 2022

قطر تطلق مبادرة "هيا معي 1+3" أثناء المونديال

09:38 GMT 06.10.2022
© NASEEM ZEITOONشعار مونديال قطر 2022
شعار مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© NASEEM ZEITOON
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أطلقت قطر مبادرة جديدة تسمح لحاملي تذاكر مونديال "قطر 2022" باستضافة 3 مشجعين من خارج البلاد خلال إقامة البطولة العالمية.
جاء ذلك وفقا للموقع الرسمي للمونديال، اليوم الخميس، الذي أوضح أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث أعلنت إطلاق المبادرة التي تحمل عنوان "هيا معي 1+3"، مشيرا إلى أنها تسمح لحاملها من خارج قطر باستخدام رقم تذكرة إحدى مباريات البطولة لدعوة 3 مشجعين ليس لديهم تذاكر للدخول إلى البلاد.
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
الرئيس التشيكي: كأس العالم "قطر 2022" سيكون حدثا مميزا للغاية
أمس, 16:34 GMT
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم "قطر 2022" خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأوضحت اللجنة أن هناك شروطا لطلب التذكرة أبرزها ألا يقل عمر المتقدم بها عن 18 عاما، لكنها أوضحت أن جميع المشجعين الدوليين سيستفيدون من هذه المبادرة.
ولفتت اللجنة إلى أن المشجع يجب أن يكون لديه جواز سفر ساري، مشيرة إلى أنها مقتصرة على المقيمين خارج البلاد.
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