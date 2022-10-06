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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221006/قوات-الدفاع-الجوي-تسقط-صاروخ-هارم-أطلق-باتجاه-دونيتسك-1068697151.html
قوات الدفاع الجوي تسقط صاروخ "هارم" أطلق باتجاه دونيتسك
قوات الدفاع الجوي تسقط صاروخ "هارم" أطلق باتجاه دونيتسك
قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي لجمهورية دونيتسك... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T15:13+0000
2022-10-06T15:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20221002/القوات-الأوكرانية-تطلق-8-قذائف-على-منطقة-نوفوسيلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1068521185.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

قوات الدفاع الجوي تسقط صاروخ "هارم" أطلق باتجاه دونيتسك

15:13 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 15:14 GMT 06.10.2022)
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منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
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قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي لجمهورية دونيتسك الشعبية أسقطت صاروخا أمريكيا من طراز "هارم" أطلقته القوات الأوكرانية باتجاه دونيتسك.
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
تضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
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2 أكتوبر, 15:11 GMT
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
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Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:47 GMT
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