https://sputnikarabic.ae/20221006/ما-قدرات-صواريخ-الدفاع-الجوي-الروسية-إس-350-1068695938.html
ما قدرات صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس 350"
ما قدرات صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس 350"
تتميز أسلحة الدفاع الجوي الروسية بكفاءة وأداء لا مثيل له في العالم بفضل قدرتها العالية على مواجهة الأهداف الجوية المعادية وتدميرها في جميع ظروف الحروب الحديثة. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T14:03+0000
2022-10-06T14:03+0000
2022-10-06T14:03+0000
روسيا
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ورغم تطوير روسيا لأنظمة الدفاع الجوي بصورة مستمرة لمواجهة أي سلاح هجومي جديد وتدميره، إلا أن جميع منظومات الدفاع الجوي الروسية تمثل خطرا حقيقيا على الأسلحة الهجومية المتطورة.وتعد منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "إس 350" واحدة من أخطر منظومات الدفاع الجوي في العالم من الناحيتين التقنية والتكتيكية، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويقول الموقع إن كفاءة المنظومة الصاروخية الروسية تمكنها من تأمين المنشآت الاستراتيجية للدولة وحماية المنشآت العسكرية التي يمكن أن تتعرض لهجوم جوي مكثف.وتتميز منطومة "إس 350" بقدرتها على التصدي لجميع الأهداف الجوية التي تقترب من نطاق تغطيتها على المستويين الأفقي والرأسي من جميع الاتجاهات بزاوية تغطية 360 درجة ومستوى استهداف رأسي يمكنها من ضرب الأهداف القريبة جدا إضافة إلى الأهداف البعيدة.ما هي الأهداف التي يمكن تدميرها بصواريخ "إس 350"؟ما هي المواصفات الفنية للمنظومة الروسية؟تستخدم منظومة الدفاع الصاروخي "إس 350" ثلاثة أنواع من صواريخ "سام" (أرض - جو) لكل منها مدى وارتفاع تحليق خاص، مما يمنحها القدرة على التصدي لقائمة كبيرة من الأهداف الجوية:ولفت الموقع إلى أن صواريخ المنظومة الصاروخية الروسية يمكنها الاشتباك مع أهداف تحلق بسرعات تصل إلى ألفي متر في الثانية أي نحو 6 أضعاف سرعة الصوت وهو ما يعني أنها قادرة على التصدي للصواريخ فرط الصوتية.ورغم القدرات الخارقة لمنظومة "إس 350 الروسية"، فإن الجيش الروسي يمتلك أنظمة صاروخية أخرى لا مثيل لها في العالم وأبرزها منظومة "إس 400" ومنظومة "إس 500".
https://sputnikarabic.ae/20220910/الدفاع-الروسية-دمرنا-6-مستودعات-أسلحة-وذخيرة-أوكرانية-ومحطة-رادار-للكشف-عن-الأهداف-الجوية-ودعمها-1067551377.html
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روسيا
ما قدرات صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس 350"
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تتميز أسلحة الدفاع الجوي الروسية بكفاءة وأداء لا مثيل له في العالم بفضل قدرتها العالية على مواجهة الأهداف الجوية المعادية وتدميرها في جميع ظروف الحروب الحديثة.
ورغم تطوير روسيا لأنظمة الدفاع الجوي بصورة مستمرة لمواجهة أي سلاح هجومي جديد وتدميره، إلا أن جميع منظومات الدفاع الجوي الروسية تمثل خطرا حقيقيا على الأسلحة الهجومية المتطورة.
وتعد منظومة الدفاع الجوي الصاروخي
"إس 350" واحدة من أخطر منظومات الدفاع الجوي في العالم من الناحيتين التقنية والتكتيكية، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويقول الموقع إن كفاءة المنظومة الصاروخية الروسية تمكنها من تأمين المنشآت الاستراتيجية للدولة وحماية المنشآت العسكرية التي يمكن أن تتعرض لهجوم جوي مكثف.
وتتميز منطومة "إس 350" بقدرتها على التصدي لجميع الأهداف الجوية التي تقترب من نطاق تغطيتها على المستويين الأفقي والرأسي من جميع الاتجاهات بزاوية تغطية 360 درجة ومستوى استهداف رأسي يمكنها من ضرب الأهداف القريبة جدا إضافة إلى الأهداف البعيدة.
ما هي الأهداف التي يمكن تدميرها بصواريخ "إس 350"؟
ما هي المواصفات الفنية للمنظومة الروسية؟
تستخدم منظومة الدفاع الصاروخي "إس 350
" ثلاثة أنواع من صواريخ "سام" (أرض - جو) لكل منها مدى وارتفاع تحليق خاص، مما يمنحها القدرة على التصدي لقائمة كبيرة من الأهداف الجوية:
النوع الأول (سام 9 إم 96 إي 2):
المدى: 2.5 إلى 120 كيلومترا.
ارتفاع التحليق: من 10 أمتار إلى 25 كيلومترا.
النوع الثاني (سام 9 إم 100 إي):
المدى: 1.5 إلى 15 كيلومترا.
ارتفاع التحليق: من 10 أمتار إلى 8 كيلومترات.
النوع الثالث (سام 9 إم 96 إي 2):
المدى: 5 إلى 25 كيلومترا.
ارتفاع التحليق: من 2 كيلومتر إلى 20 كيلومترا.
ولفت الموقع إلى أن صواريخ المنظومة الصاروخية الروسية يمكنها الاشتباك مع أهداف تحلق بسرعات تصل إلى ألفي متر في الثانية أي نحو 6 أضعاف سرعة الصوت وهو ما يعني أنها قادرة على التصدي للصواريخ فرط الصوتية.
ورغم القدرات الخارقة لمنظومة "إس 350 الروسية"، فإن الجيش الروسي يمتلك أنظمة صاروخية أخرى لا مثيل لها في العالم وأبرزها منظومة "إس 400" ومنظومة "إس 500".